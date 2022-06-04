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Росії не місце в ЮНЕСКО, - Зеленський відреагував на обстріл Святогірської лаври. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський переконаний, що кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа та кожен зруйнований меморіал доводять, що Росії не місце в ЮНЕСКО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив у телеграм-каналі, коментуючи сьогоднішній удар російської артилерії по Святогірській лаврі на Донеччинні.

"Російська артилерія сьогодні знову вдарила по Святогірській лаврі на Донеччині. Знищено Всіхсвятський скит. Він був освячений ще в 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія.

Цього ж тижня, у середу, російські снаряди розірвалися просто в келіях монахів лаври. Четверо людей загинули, ще четверо – важко поранені. Святогірськ перебуває під вогнем ще з травня.

Читайте також: Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. Горить Всіхсвятський скит. ФОТО

Окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас. Як і будь-яку іншу територію та будь-який інший об'єкт України, до якого може дотягнутися. Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру - загинуло троє ченців, ще троє зазнали поранення

31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в організації. Українська дипломатія послідовно працює над цим. Жодна інша держава, крім Росії, не знищувала у Європі стільки пам'яток, культурних і соціальних об'єктів за весь час після Другої світової війни. Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що Росії не місце в ЮНЕСКО. Про що можна говорити з державою-варваром, з державою-терористом? Про те, якими артилерійськими снарядами краще знищувати історичну спадщину?

Ми очікуємо на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО. Це Організація Об'єднаних Націй, і її статут не передбачає об'єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини", - сказано в повідомленні. 
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Топ коментарі
+22
Скажу больше. России не место на планете Земля.
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04.06.2022 18:22
+15
ЗСУ ТОП!
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04.06.2022 18:30
+9
рашу отовсюду надо гнать.
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04.06.2022 18:28
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Скажу больше. России не место на планете Земля.
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04.06.2022 18:22 Відповісти
Появилась версия что патриарх Кирил не Гундяй а Япончик -Иваньков. Этот Иваньков примерно такого жее роста что и Путин. А вот настоящий Гундяев выше Путина на 16 см
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04.06.2022 21:16 Відповісти
рашу отовсюду надо гнать.
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04.06.2022 18:28 Відповісти
Повторюю-кацпаських смердючих свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу в радной запарєбрікавий свінарнік.Пусть срут і смєрдят срєді радних бєрьозок...
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04.06.2022 18:29 Відповісти
Звісно кацапи скажуть що там був штаб "Азова".
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04.06.2022 18:30 Відповісти
так точно. А ще азовці ті шо з Маріуполя самі себе й розстріляли в тій лаврі. Як там? - зуб даю...
колись геніальний Гоголь показав цю безмежну наглу брехливість кацапа: ето нє я, ето вдова сама сєбя висєкла... Не треба викидати російську літературу, її треба вчити саме в такому ключі: ось бачите - від часів Гоголя москаль нітрохи не змінився. може частина росіян все таки подивиться на себе в зеркало. Хто ж їх навчить уму-разуму? - ніхто крім нас
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04.06.2022 19:02 Відповісти
ЗСУ ТОП!
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04.06.2022 18:30 Відповісти
Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей

Може й не знали. Тепер знають
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04.06.2022 18:30 Відповісти
Ірина Львів'яночка 25%+
@Iryna_from_Lviv
·
2 год
Повторюю, задача(яку успішно виконують)
@ZelenskyyUa
і Ко, побудувати "не таку росію" на території України. Для теперішньої влади і більшості населення, каzапи ментально ближчі ніж умовний захід🤷І півнячий куточок є рушійною силою для цього, і їх русофобія ілюзорна.
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04.06.2022 18:43 Відповісти
Після "правильниих росіян" прийдуть "звичайні росіяни" тільки зі зброєю та "русскім міром", тому хай будують свою росію в межах міжнародних кордонів рф.
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04.06.2022 18:58 Відповісти
супер завдання української нації допомогти справді росіянам(?) побудувати цивілізовану росію на території Бєлгородської, Курської та інших областей, що межують з Україною. Здається фантастичним? - інколи фантастичні проекти з часом реалізуються в реалі. Головне - ідея. Як наприклад у давньому Римі про Карфаген.
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04.06.2022 19:12 Відповісти
А як же це : "Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені.
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04.06.2022 18:53 Відповісти
Горить палае лавра мп ворожа, рідна Україна переможе!
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04.06.2022 18:55 Відповісти
Надеюсь, Зеленскому подсказали, что любые заявления об обстрелах и разрушениях лучше снабжать фото- и видеоматериалами, аудитория на тексты не так ярко реагирует, нужны иллюстрации!

Надо впихивать Западу побольше таких материалов, чтобы они не начинали думать о войне так, как думают российские дурачки перед телевизорами - что святые российские солдаты ничего не разрушают и пришли в Украину с единственной целью - раздать печеньки угнетённым гражданам.
На канале украинского стримера увидел отрывки рашистского ролика и поразился - они именно таким образом их и снимают, например, типа приехали российские солдаты, вокруг слышатся выстрелы и взрывы, а они посадили гражданских в БТР и уехали - якобы спасли гражданских! Большинство это даже не заметит и просто "схавает", что они - "освободители" и "спасители".

Если по полной не воевать на информационном фронте - будет нам худо! От этого зависят настроения граждан в странах НАТО, а от них зависят объёмы поставок вооружений!
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04.06.2022 18:56 Відповісти
саме так - розворочені тіла російських монахів пред'явити світу. Попередньо пояснивши, що лавру можна обстріляти лише зі сторони рашистів. Бо попід горою.
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04.06.2022 19:06 Відповісти
А подивитись в очко *****?
А "сойтісь где-то посередінє"???
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04.06.2022 19:56 Відповісти
гарно сосна горити і палає... жаль лісу, бездумно ріжуть і використовують на різний непотріб.
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04.06.2022 19:59 Відповісти
О каких ЮНЕСКО речь , тут и так все ясно, когда кацапский лапоть зашел на нашу землю. Эту МРАЗЬ вычеркнуть из своей жизни ,здесь на этой земле нет недоразумения и прощения .
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04.06.2022 20:40 Відповісти
Росія - гамно повне . Тому й будь яка організація , де присутня росія - також повне гамно . Бо не буде нормальна здорова людина сідати за один стіл з виродками і нелюдами . Це неприродньо.
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04.06.2022 20:58 Відповісти
А пан Зеленский не знает, что и США, и Израиль сами вышли из ЮНЕСКО 4 года назад?
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05.06.2022 03:24 Відповісти
 
 