Росії не місце в ЮНЕСКО, - Зеленський відреагував на обстріл Святогірської лаври. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський переконаний, що кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа та кожен зруйнований меморіал доводять, що Росії не місце в ЮНЕСКО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив у телеграм-каналі, коментуючи сьогоднішній удар російської артилерії по Святогірській лаврі на Донеччинні.

"Російська артилерія сьогодні знову вдарила по Святогірській лаврі на Донеччині. Знищено Всіхсвятський скит. Він був освячений ще в 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія.

Цього ж тижня, у середу, російські снаряди розірвалися просто в келіях монахів лаври. Четверо людей загинули, ще четверо – важко поранені. Святогірськ перебуває під вогнем ще з травня.

Читайте також: Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. Горить Всіхсвятський скит. ФОТО

Окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас. Як і будь-яку іншу територію та будь-який інший об'єкт України, до якого може дотягнутися. Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру - загинуло троє ченців, ще троє зазнали поранення

31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в організації. Українська дипломатія послідовно працює над цим. Жодна інша держава, крім Росії, не знищувала у Європі стільки пам'яток, культурних і соціальних об'єктів за весь час після Другої світової війни. Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що Росії не місце в ЮНЕСКО. Про що можна говорити з державою-варваром, з державою-терористом? Про те, якими артилерійськими снарядами краще знищувати історичну спадщину?

Ми очікуємо на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО. Це Організація Об'єднаних Націй, і її статут не передбачає об'єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини", - сказано в повідомленні.