Росії не місце в ЮНЕСКО, - Зеленський відреагував на обстріл Святогірської лаври. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський переконаний, що кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа та кожен зруйнований меморіал доводять, що Росії не місце в ЮНЕСКО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив у телеграм-каналі, коментуючи сьогоднішній удар російської артилерії по Святогірській лаврі на Донеччинні.
"Російська артилерія сьогодні знову вдарила по Святогірській лаврі на Донеччині. Знищено Всіхсвятський скит. Він був освячений ще в 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія.
Цього ж тижня, у середу, російські снаряди розірвалися просто в келіях монахів лаври. Четверо людей загинули, ще четверо – важко поранені. Святогірськ перебуває під вогнем ще з травня.
Окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас. Як і будь-яку іншу територію та будь-який інший об'єкт України, до якого може дотягнутися. Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни.
31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в організації. Українська дипломатія послідовно працює над цим. Жодна інша держава, крім Росії, не знищувала у Європі стільки пам'яток, культурних і соціальних об'єктів за весь час після Другої світової війни. Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що Росії не місце в ЮНЕСКО. Про що можна говорити з державою-варваром, з державою-терористом? Про те, якими артилерійськими снарядами краще знищувати історичну спадщину?
Ми очікуємо на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО. Це Організація Об'єднаних Націй, і її статут не передбачає об'єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
колись геніальний Гоголь показав цю безмежну наглу брехливість кацапа: ето нє я, ето вдова сама сєбя висєкла... Не треба викидати російську літературу, її треба вчити саме в такому ключі: ось бачите - від часів Гоголя москаль нітрохи не змінився. може частина росіян все таки подивиться на себе в зеркало. Хто ж їх навчить уму-разуму? - ніхто крім нас
Може й не знали. Тепер знають
@Iryna_from_Lviv
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2 год
Повторюю, задача(яку успішно виконують)
@ZelenskyyUa
і Ко, побудувати "не таку росію" на території України. Для теперішньої влади і більшості населення, каzапи ментально ближчі ніж умовний захід🤷І півнячий куточок є рушійною силою для цього, і їх русофобія ілюзорна.
Надо впихивать Западу побольше таких материалов, чтобы они не начинали думать о войне так, как думают российские дурачки перед телевизорами - что святые российские солдаты ничего не разрушают и пришли в Украину с единственной целью - раздать печеньки угнетённым гражданам.
На канале украинского стримера увидел отрывки рашистского ролика и поразился - они именно таким образом их и снимают, например, типа приехали российские солдаты, вокруг слышатся выстрелы и взрывы, а они посадили гражданских в БТР и уехали - якобы спасли гражданских! Большинство это даже не заметит и просто "схавает", что они - "освободители" и "спасители".
Если по полной не воевать на информационном фронте - будет нам худо! От этого зависят настроения граждан в странах НАТО, а от них зависят объёмы поставок вооружений!
А "сойтісь где-то посередінє"???