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Звіт про знищення ворожої техніки з ПТРК "Стугна" за 100 днів війни підрозділом лейтенанта Чорновол. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Знищення ворожої техніки з ПТРК "Стугна" підрозділом екс-народного депутата, лейтенанта Тетяни Чорновол.
Відповідне відео зв звітом Чорновол розмістила з нагоди 100 днів війни з Росією, інформує Цензор.НЕТ.
"100 днів війни - мій День народження. Я з першої ночі в боях. І безвилазно на фронті. Командую підрозділом ПТРК. Дослужилася до лейтенанта", - написала Чорновол у фейсбуці.
Топ коментарі
+100 Alex Vassago
показати весь коментар04.06.2022 18:46
+77 Юрий Хорошунов
показати весь коментар04.06.2022 18:54
+75 Хочу миру
показати весь коментар04.06.2022 18:52
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Будь ласка, зачекайте...
Хоча... смішне питання, з заздалегідь відомою відповіддю.
З днем народження Тетяно!
Бережи себе!
Справу в 2014 році проти Тані завів Татаров.
Зараз Татаров - заступник президента
А ходил ли ты скажем в атаку?"
Блат - это когда в Оман...А когда в противотанкисты...Это подвиг...
Бережи себе, дівчино!
Хай таланить тобі у кожному бою!
Закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, «Лікувальна справа»), інтернатуру (спеціальність «Внутрішні хвороби»), Українську військово-медичну академію (спеціалізація «Загальна практика - сімейна медицина»), Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США «Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції». Отримала спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров'я».
Працювала в поліклініці, була на фронті. Працювала в Проектному офісі реформ Міністерства оборони реформувала систему медичного забезпечення Збройних сил України, керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил» в Міноборони[3].
Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах у 2019 році (виборчий округ № 217, частина Оболонського району м. Києва)[4]. За даними ЗМІ, напередодні виборів агітатори дарували безкоштовні футболки та кепки в обмін на підписку на фб-спільноти Безуглої[5]. На час виборів: старший інспектор з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил УЖиттєпис
Закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, «Лікувальна справа»), інтернатуру (спеціальність «Внутрішні хвороби»), Українську військово-медичну академію (спеціалізація «Загальна практика - сімейна медицина»), Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США «Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції». Отримала спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров'я».
Працювала в поліклініці, була на фронті. Працювала в Проектному офісі реформ Міністерства оборони реформувала систему медичного забезпечення Збройних сил України, керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил» в Міноборони[3].
Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах у 2019 році (виборчий округ № 217, частина Оболонського району м. Києва)[4]. За даними ЗМІ, напередодні виборів агітатори дарували безкоштовні футболки та кепки в обмін на підписку на фб-спільноти Безуглої[5]. На час виборів: старший інспектор з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України,країни ." (С) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
2. Прискорені курси (3-4 міс.) при якомусь військ. училищі.
Що за СтугнА???
Сту́гна - річка в Україні, в межах Фастівського, Васильківського та Обухівського районів Київської області. Права притока Дніпра.
Дякуємо за звіт!
Простая женщина оказалась умнее распиаренного клоуна.
Если ты патриот и есть мотивация защищать Украину, твоя аналитика всегда будет правильной!
Остаётся открытым вопрос, зачем зелёная ботва шла во власть и патриотами кого и чего они являются.