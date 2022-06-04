Звіт про знищення ворожої техніки з ПТРК "Стугна" за 100 днів війни підрозділом лейтенанта Чорновол. ВIДЕО

Знищення ворожої техніки з ПТРК "Стугна" підрозділом екс-народного депутата, лейтенанта Тетяни Чорновол.

Відповідне відео зв звітом Чорновол розмістила з нагоди 100 днів війни з Росією, інформує Цензор.НЕТ.

"100 днів війни - мій День народження. Я з першої ночі в боях. І безвилазно на фронті. Командую підрозділом ПТРК. Дослужилася до лейтенанта", - написала Чорновол у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - екснардепка та оператор ПТРК "Стугна" Чорновол. ВIДЕО