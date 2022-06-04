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ЗСУ збили ще один російський вертоліт на Донбасі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Техніки окупантів, зокрема на Донбасі, стало ще менше. Збройні сили України приземлили черговий ворожий гелікоптер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".
"Ще один ворожий вертоліт знайшов останній пристанок на Донбасі! Вірте в наших воїнів! Вірте в ЗСУ! Разом до перемоги!" – сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+61 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар04.06.2022 18:50
+49 Панас Стець
показати весь коментар04.06.2022 18:52
+27 Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар04.06.2022 18:52
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Будь ласка, зачекайте...
і ще раз - дякуємо!!!
і ще раз - віримо у ЗСУ !!!!
та
смертю заради путіна,
кацапня безпомилково обирає друге.
"Ще один"Второй за сегодня? Красиво,с огоньком,как Гастелло
На душе тоскливо стало у Ивана-дурака. (с)
Дякуємо за збиту кацапську бетономішалку!