ЗСУ збили ще один російський вертоліт на Донбасі. ВIДЕО

Техніки окупантів, зокрема на Донбасі, стало ще менше. Збройні сили України приземлили черговий ворожий гелікоптер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

"Ще один ворожий вертоліт знайшов останній пристанок на Донбасі! Вірте в наших воїнів! Вірте в ЗСУ! Разом до перемоги!" – сказано в повідомленні.