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Донбас (21733) ЗСУ (5717) вертоліт (710)

ЗСУ збили ще один російський вертоліт на Донбасі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Техніки окупантів, зокрема на Донбасі, стало ще менше. Збройні сили України приземлили черговий ворожий гелікоптер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

"Ще один ворожий вертоліт знайшов останній пристанок на Донбасі! Вірте в наших воїнів! Вірте в ЗСУ! Разом до перемоги!" – сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+61
і ще раз - молодці !!!!
і ще раз - дякуємо!!!
і ще раз - віримо у ЗСУ !!!!
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04.06.2022 18:50
+49
шансіві у літунів даже всратись не залишилось.... Слава ЗСУ!
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04.06.2022 18:52
+27
"Пнятно - вичерківаю" (с)
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04.06.2022 18:52
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і ще раз - молодці !!!!
і ще раз - дякуємо!!!
і ще раз - віримо у ЗСУ !!!!
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04.06.2022 18:50 Відповісти
Так держать!
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04.06.2022 19:18 Відповісти
сумний анекдот. щоб трішки підняти настрій: Стефанчук сподівається на отримання підводних човнів від Німеччини.
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04.06.2022 19:19 Відповісти
на зустрічі з Дартом Вейдером Стефанчук попросив у нього Зірку Смерті
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04.06.2022 19:30 Відповісти
Лорд Вейдер завжди був проти Зірки Смерті,тому то не до нього,то до Палпатина,але то жадний жлоб,не дасть))))
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05.06.2022 00:26 Відповісти
Лучше б Стефанчук на Шольца просто упал...
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04.06.2022 19:37 Відповісти
Або з'їв його.
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04.06.2022 19:49 Відповісти
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04.06.2022 19:58 Відповісти
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04.06.2022 22:45 Відповісти
🤣
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04.06.2022 23:52 Відповісти
он туда не влезет
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04.06.2022 20:47 Відповісти
тоді разом з Юзіком
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04.06.2022 21:11 Відповісти
Смажений кабанчик.
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04.06.2022 19:37 Відповісти
Красота то какая лєпота...
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04.06.2022 18:51 Відповісти
Сбился с курса...
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04.06.2022 18:52 Відповісти
Скорее нырнул.
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04.06.2022 18:57 Відповісти
шансіві у літунів даже всратись не залишилось.... Слава ЗСУ!
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04.06.2022 18:52 Відповісти
"Пнятно - вичерківаю" (с)
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04.06.2022 18:52 Відповісти
Так то воно так але потрібно аеродроми крить які неподалік бо в них тих вертольотів 1500 тисячі(
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04.06.2022 18:52 Відповісти
Ми вам довіряємо - крийте!
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04.06.2022 18:56 Відповісти
Ні, на початок війни було 510. В робочому стані не більше 350. Приземлили вже 176. За 100 днів.
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04.06.2022 20:45 Відповісти
Ну во первых это красиво,во вторых я надеюсь те кто делают красоту дополнительно поощряются
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04.06.2022 18:53 Відповісти
Відмінна посадка, «тверда» п'ятірка
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04.06.2022 18:54 Відповісти
На рахунок "пятірки" не впевнений, але точно тверда
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04.06.2022 23:17 Відповісти
Там було два один походу встиг сєбнути (
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04.06.2022 18:54 Відповісти
По тому что там не школьники а злые дядьки.
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04.06.2022 19:15 Відповісти
Ну посмотри видосики на звЯЯзда.сру, раз тут не нравится.
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04.06.2022 19:38 Відповісти
Ага, на концерт свалил с того бока куда ракета пришла.
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04.06.2022 19:16 Відповісти
проти "Стінгеру" нема прийому)
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04.06.2022 18:55 Відповісти
Взагалі-то є. Тому їх і збито менше двох сотень.
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04.06.2022 20:00 Відповісти
Так розкажи як кацапи захищаються від "жала", навіть від тих яким по 35 років))
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04.06.2022 22:15 Відповісти
взагалі то то що зараз збивають навіть машини,які раніше переживали попадання стінгера,це ще й "досягнення" кацапів,які деградували до рівня "папуасів з ядерною довбнею", бо ті ж су25 досить часто виживали після прильоту стінгера,в Афгані,так виходили з ладу але все таки повертались,у нас навіть є борт з 600 вильтів в Афгані,а це чогось варте,а тут мруть як мухи,хоча стінгер ніяка не вундервафля,і вивчений вздовж і впоперек,це ж не старстрік,який практично лишає шансів...
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05.06.2022 00:31 Відповісти
Найбільш надійний прийом - не залітати туди, де є вірогідність отримати "по соплам". І вони цей прийом активно використовують.
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04.06.2022 23:21 Відповісти
*Діспєчєєєр, діспєтчєрр. мі падаєм, падаємммм* - Понял, вичорківаю (с) Подпісь нєразборчіва
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04.06.2022 18:56 Відповісти
Взмыл в высь в противоположном направлении от небес.
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04.06.2022 18:59 Відповісти
Хорошим чем то ******* что вертолет аж перевернуло и рухнул камнем в землю
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04.06.2022 19:06 Відповісти
Скорее прилетело куда-то в гидравлику и (или) автомат перекоса
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04.06.2022 19:19 Відповісти
Траєкторія польоту ракети схожа на метод "фі" ЗРК ОСА. Саме він реалізується в режимі "напівавтомат" при стільбі за допомогою ТОВ(телевізійного оптичного візиру). На жаль автори цього феєричного відео не зазначили засобу доставки екіпажу на концерт Кобздона.
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04.06.2022 22:08 Відповісти
Даже мелкий нынешний ПЗРК содержит в себе заряд, сравнимый по мощности с зенитным снарядом времен ВМВ, прямое попадание которого с большой вероятностью сбивало "летающую крепость" Б-17.
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04.06.2022 23:26 Відповісти
Між життям заради власних дітей

та

смертю заради путіна,
кацапня безпомилково обирає друге.
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04.06.2022 19:08 Відповісти
Туди йому й дорога.
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04.06.2022 19:08 Відповісти
Надеюсь десантный был.
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04.06.2022 19:09 Відповісти
файно москаль палає
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04.06.2022 19:19 Відповісти


"Ще один"Второй за сегодня? Красиво,с огоньком,как Гастелло
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04.06.2022 19:20 Відповісти
А другой вертолет орков на видео уматал ******... но это до поры до времени,но орки-пилоты обосрались три раза и добро пожаловать в адддддд на следующий раз.....
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04.06.2022 19:26 Відповісти
на такое смотрел бы вечно
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04.06.2022 19:28 Відповісти
на такое смотрел бы вечно
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04.06.2022 19:30 Відповісти
"Потерь нет" (С)
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04.06.2022 19:32 Відповісти
Это лайк, господа! Просто праздник какой-то.
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04.06.2022 19:36 Відповісти
Мар'яна Безумна спрацювала, все ж не дарма з'їздила, Верховний тепер і її "стечкіним" нагородить, як Колюню-коклету...
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04.06.2022 19:43 Відповісти
Опять тревожно взвыла выпь на болоте близ деревни...
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04.06.2022 19:47 Відповісти
То ли выпь захохотала, то ли филин заикал

На душе тоскливо стало у Ивана-дурака. (с)
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04.06.2022 20:17 Відповісти
От момента поражения и падения о земную твердь очень короткое время, то есть русостервятники все сгинули организовано без ранений, катапультирований и пленений.
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04.06.2022 19:49 Відповісти
Низко пошел, видать к дождю.
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04.06.2022 19:52 Відповісти
Mam łzy w oczach.
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04.06.2022 19:57 Відповісти
обрел отрицательную летучесть, внезапно оказался тяжелее воздуха
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04.06.2022 19:58 Відповісти
Вірю в наших воїнів, але Боневтік з каломийським може під'їбати.
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04.06.2022 20:07 Відповісти
Донбас, "Північ"... Щось змінилось, а я пропустив?
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04.06.2022 20:11 Відповісти
красівоє
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04.06.2022 20:29 Відповісти
Нефуй летать над нашей землей
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04.06.2022 21:45 Відповісти
Красота! жаренные орки))))
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04.06.2022 21:46 Відповісти
Может где-то есть в лучшем качестве - стало бы хитом ютуба.
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04.06.2022 23:26 Відповісти
Що упало, те пропало. ©
Дякуємо за збиту кацапську бетономішалку!
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05.06.2022 08:04 Відповісти
Опять скелеты кацапов от земли отдирать, обгорят до костей
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05.06.2022 09:01 Відповісти
 
 