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Перша ракетка світу Свьонтек підтримала Україну в переможній промові. ВIДЕО

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Вона здобула перемогу у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".

Перша ракетка світу, польська тенісистка Іґа Свьонтек висловилася на підтримку України після перемоги у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".

Як передає Цензор.НЕТ, фрагмент її виступу опублікувала пресслужба чемпіонату.

Спортсменка обіграла американську тенісистку Корі Гауфф з рахунком 6:1, 6:3, здобувши перемогу в турнірі вдруге.

У своїй переможній промові вона сказала, що сподівалася, що до цього виступу ситуація в Україні покращиться. Іґа зазначила, що постарається підтримувати Україну й надалі.

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Топ коментарі
+49
Іга, дякуємо. Ми пам'ятаємо твою пов'язку прапора України,і що ти з нею була завжди.
Чудова кар'єра за два роки. Успіхів
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04.06.2022 21:54
+28
Дякуємо!
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04.06.2022 21:54
+28
Нереально крутий рік для Іги Швьонтек.

Вже три місяці грає ж прапорцем України на кепці!
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04.06.2022 22:00
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Іга, дякуємо. Ми пам'ятаємо твою пов'язку прапора України,і що ти з нею була завжди.
Чудова кар'єра за два роки. Успіхів
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04.06.2022 21:54 Відповісти
Дякуємо!
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04.06.2022 21:54 Відповісти
Щиро Дякуем - приемно))Успіхів тобі Ірино !
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04.06.2022 21:58 Відповісти
Нереально крутий рік для Іги Швьонтек.

Вже три місяці грає ж прапорцем України на кепці!
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04.06.2022 22:00 Відповісти
це кольора переможців
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04.06.2022 22:12 Відповісти
Dziękuję... дякуємо! (дуже співзвучні слова)
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04.06.2022 22:01 Відповісти
Дякую!!!
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04.06.2022 22:03 Відповісти
Кто в Польше был и язык знает более менее, как правильно читать Ига Швентек или Ига Святек?
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04.06.2022 22:07 Відповісти
З того, як мене вчили читати польською - Швьонтек.
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04.06.2022 22:13 Відповісти
Iga Świątek - її ім'я та прізвище в оригіналі пишуться так.
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04.06.2022 22:15 Відповісти
Поправлю себе: Шьвьонтек. Так правильно.
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04.06.2022 22:39 Відповісти
Это как Криштиану Роналду или Криштиану Роналдо.
Если конкретно по вашему запросу,то Швьонтек. Канадский прапор прав
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04.06.2022 22:18 Відповісти
Якщо вже навів приклад Роналду, то і ім'я в нього можна було б прочитати як Крістіано. Логічно ж? Ми знаємо його як Кріштіану тільки тому, що нам так це донесли коментатори і журналісти. Самі б ми ніколи в житті б не здогадалися, що що Cristiano має вимовлятися Кріштіану.

Так із Швьонтек. Ніхто в світі не здогадається як буде правильно. Тому преса має писати правильно, щоб люди знали оригінальну вимову прізвища пані Іги
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04.06.2022 22:31 Відповісти
Так вот в этом и дело, я огромный фан тенниса и когда она не была еще звездой первой величины, я уже проникся симпатией к ее персоне в плане огромного потенциала (знал что будет толк, но не знал что аж до такой степени) ее что новостные ресурсы, что коментаторы величали Святек. Теперь уже Святек/Швентек. Стало интересно как же действительно правильно для нас! читается ее фамилия. Ну судя по коментам так Швентек, кто ответил тем спасибо
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04.06.2022 22:42 Відповісти
Я нещодавно натрапила на статтю, в якій розповідалося, що футболіст, якого завжди називали (журналісти і коментатори) Сольськ'яером, насправді - Сульшер. І тепер його величають так (правда, він вже не грає).
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04.06.2022 22:51 Відповісти
Він то не грає, але останні 3 роки був головним тренером Манчестер Юнайтед (вже звільнений зимою)

Добре, що згадали. Дійсно чи найкращий приклад навели
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04.06.2022 23:02 Відповісти
Всё дело в португальском наречии
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04.06.2022 23:31 Відповісти
да нет же - Криштиану всю жизнь был Ронладу - а Роналдо это бразилец "зубастик" но вам то откуда об этом знать..
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05.06.2022 09:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fNXx1E79jCE

Якщо вірити її власній вимові, то щось близьке до Іга Швьонтек.
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05.06.2022 01:02 Відповісти
Дякую, Іґо !
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04.06.2022 22:08 Відповісти
Дженькую бардзо!
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04.06.2022 22:08 Відповісти
💙💛 ✌
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04.06.2022 22:34 Відповісти
Подивився при нагоді на Флешкорі виступи польської тенісистки на Ролан Гаросі. Вона там по ходу кацапку касаткіну в одну лузу хлопнула 2:0(6:1, 6:2). А хіба каців не забанили на всіх турнірах? Чи то хранцузи так мордору підіграють?
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04.06.2022 22:52 Відповісти
Турніри вирішують. Про скандал з Вімблдоном читали ?

Британські організатори взяли й відсторонили всіх москалів. Без жодних умов. За що їм подяка від усіх притомних людей.

Так ATP і WTA вирішили їх покарати (звичайно, засудили, приліпили дискримінацію і решта бла-бла-бла): не нараховуватимуть очок і минулорічні згорають. Таким чином, там відбудуться великі перестановки в рейтингах.

Перш, ніж прийняти це рішення, вони радилися з гравцями з першої 10-тки, які його підтримали (тому я завтра бажаю програшу Надалю - в нього ще й позиція щодо війни мутна). Таким чином, по розкладах знову той занюханий медведев може стати 1ою ракеткою, навіть не зігравши в Лондоні.

ATP та WTA дуже очікують, що їхній сигнал буде почуто іншими - US Open, наприклад.
Правда, коли невколотого Джоковича автралійці тупо не пустили на Australian Open, то ці дві конторки мовчали.

І в боксі ще така ж порнографія.
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04.06.2022 23:08 Відповісти
Дякую вамза інфу. Якось остнні сто днів не до сортивних подій було. Навіть про матч наших футболістів дізнався на Цензорі.
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04.06.2022 23:38 Відповісти
Медведев независимо от выступлений Надаля будет первой ракеткой к сожалению, к сожалению не потому что он москаль, а потому что незаслуживает первого места по игровым качествам, он не супер топ как Джок, Зверев или тот же Надаль, ну и реально он классический говнистый рюский мир и с ним уже были скандалы. Уимбмлдон и Англия тоже проиграют к сожалению, турниры без рейтинга топам не нужны, потому первые вынуждены будут пойти на условия атп и вта.
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05.06.2022 00:14 Відповісти
не тільки москалів британці відсторонили, а й білорусів теж. зара на усіх турнірах ATP/WTA поряд з прізвищем москалів/білорусів не вказують належність цих тенісистів до їх країни, а також немає державних прапорів цих двох країн над кортами. тобто, ці спортсмени/спортсменки не представляють свої країни-агресори, а представляють себе у якості приватних осіб.
приєднуюся до чисельних вітань пані Швьонтек, а також щиро бажаю їй зібрати решту перемог на Мейджорах у цьому році. а наступного року--Еліні Світоліній!
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05.06.2022 00:24 Відповісти
Яскравий приклад того, що поляки нам дуже близькі. можна сміло називати їх братами, не фальшивими й підступними, як кацапи, а істинними й справжніми.
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04.06.2022 23:06 Відповісти
Від серця гарна промова.ДЯКУЮ
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04.06.2022 23:09 Відповісти
Гарненька евреїчка польського походження
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05.06.2022 10:45 Відповісти
 
 