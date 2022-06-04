Перша ракетка світу Свьонтек підтримала Україну в переможній промові. ВIДЕО
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Вона здобула перемогу у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".
Перша ракетка світу, польська тенісистка Іґа Свьонтек висловилася на підтримку України після перемоги у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".
Як передає Цензор.НЕТ, фрагмент її виступу опублікувала пресслужба чемпіонату.
It's your moment, @iga_swiatek 💯#RolandGarros | pic.twitter.com/NwHIYnGK2L— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022
Спортсменка обіграла американську тенісистку Корі Гауфф з рахунком 6:1, 6:3, здобувши перемогу в турнірі вдруге.
У своїй переможній промові вона сказала, що сподівалася, що до цього виступу ситуація в Україні покращиться. Іґа зазначила, що постарається підтримувати Україну й надалі.
Топ коментарі
+49 Русня Хуйня
показати весь коментар04.06.2022 21:54
+28 Evgen Homenko
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+28 Viktor 8e21d3f0
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Чудова кар'єра за два роки. Успіхів
Вже три місяці грає ж прапорцем України на кепці!
Если конкретно по вашему запросу,то Швьонтек. Канадский прапор прав
Так із Швьонтек. Ніхто в світі не здогадається як буде правильно. Тому преса має писати правильно, щоб люди знали оригінальну вимову прізвища пані Іги
Добре, що згадали. Дійсно чи найкращий приклад навели
Якщо вірити її власній вимові, то щось близьке до Іга Швьонтек.
Британські організатори взяли й відсторонили всіх москалів. Без жодних умов. За що їм подяка від усіх притомних людей.
Так ATP і WTA вирішили їх покарати (звичайно, засудили, приліпили дискримінацію і решта бла-бла-бла): не нараховуватимуть очок і минулорічні згорають. Таким чином, там відбудуться великі перестановки в рейтингах.
Перш, ніж прийняти це рішення, вони радилися з гравцями з першої 10-тки, які його підтримали (тому я завтра бажаю програшу Надалю - в нього ще й позиція щодо війни мутна). Таким чином, по розкладах знову той занюханий медведев може стати 1ою ракеткою, навіть не зігравши в Лондоні.
ATP та WTA дуже очікують, що їхній сигнал буде почуто іншими - US Open, наприклад.
Правда, коли невколотого Джоковича автралійці тупо не пустили на Australian Open, то ці дві конторки мовчали.
І в боксі ще така ж порнографія.
приєднуюся до чисельних вітань пані Швьонтек, а також щиро бажаю їй зібрати решту перемог на Мейджорах у цьому році. а наступного року--Еліні Світоліній!