Ситуація в районах бойових дій залишається складною, але контролюється ЗСУ, - Наєв. ВIДЕО

Стійкість українських захисників унеможливлює просування окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Угруповання військ на Харківському, Луганському, Донецькому та Запорізькому напрямках очолюються досвідченими бойовими генералами, які кожен на своєму місці вживають всіх максимально можливих заходів щодо підвищення стійкості оборони", - наголосив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв під час відвідин позицій захисників.

За словами командувача, зокрема на Харківському напрямку продовжуються заходи з укріплення оборони на ділянках місцевості, де нашим військам вдалося покращити тактичне положення.

"На Донецькому напрямку ворог здійснює постійні артилерійські обстріли та удари авіацією. На Запорізькому напрямку наші військовослужбовці підвищують стійкість оборони задля унеможливлення прориву ворожими силами. ... Крім того, на Луганщині наші війська відбивають численні атаки противника, які тривають майже цілу ніч та цілий день. В окремих бригадах, у смугах їх відповідальності, ворог проводить по шість і більше атакуючих дій", - зазначив він.

Наєв наголосив, що стійкість українських захисників унеможливлює просування окупантів. На його переконання, все робиться для того, щоб не дати можливості ворогу просунутися та здійснити оперативне оточення наших військ. Для цього виконується все надможливе і все, що може в мінімальний термін підвищити відповідні спроможності на всіх загрозливих напрямках.

"Україна - земля героїв. Тому кожен українець у світі сьогодні пишається приналежністю до великої нації. Її споконвічному прагненню жити вільно на вільній землі. Ніхто не може забрати у нас право на незалежність та недоторканність кордонів. Не може забрати право жити і творити на благо і процвітання кожного громадянина. Пишаюся мужніми героями великої держави, що зі зброєю в руках стали на захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Честь Вам і земний уклін, - додав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також дивіться: Воїнам тероборони ЗСУ урочисто присвоїли перші звання сержанта, - Наєв. ВIДЕО