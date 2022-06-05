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війна (56544) Київська область (3133) Бутусов Юрій (3130) Парасюк (191)

Екснардеп Парасюк-воїн ЗСУ про бій під Стоянкою: "Сліду від екіпажу навіть нема, тільки якась нога". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Екснардеп Володимир Парасюк, який боронить Україну у складі 8 окремого полку спецпризначення ЗСУ, розповів про бої з російськими окупантами.

Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Дивіться: "Ми підбили їм перші дві БМД і вони як попечені почали втікати. Нас було всього 15", - екснардеп Парасюк розповів про атаку на колону окупантів. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+70
На Фейсі його брудом облили,а про мене якщо людина воюює,то уже на користь України. Разом до Перемоги. Україна понад усе
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05.06.2022 09:44
+52
Майбутнє світу сьогодні творить і визначає звичайний українець, який захищає свою країну й лупить у хвіст і гриву русофашиста.
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05.06.2022 09:47
+48
Он влюбом случае на фронте, какие могут быть существенные претензии к человеку выполняющему свой гражданский долг!??
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05.06.2022 09:51
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На Фейсі його брудом облили,а про мене якщо людина воюює,то уже на користь України. Разом до Перемоги. Україна понад усе
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05.06.2022 09:44 Відповісти
На і то Пейсбук)))
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05.06.2022 11:00 Відповісти
Майбутнє світу сьогодні творить і визначає звичайний українець, який захищає свою країну й лупить у хвіст і гриву русофашиста.
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05.06.2022 09:47 Відповісти
Викривлені поняття. Русо (московія має таке відношення як щур до комори з зерном і зрозуміло що його комірником ніхто не називає. Кацап-москаль, ось їх правдива назва. До фашизму вони теж ніякого відношення не мають , бо це колишня організація в Італії (з доброю і гарною програмою). Кацапи-москалі це світове плюгавство це навіть не тварини. (мої роздуми).
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05.06.2022 12:27 Відповісти
Он влюбом случае на фронте, какие могут быть существенные претензии к человеку выполняющему свой гражданский долг!??
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05.06.2022 09:51 Відповісти
Ты расстроился? Съездь к нему на передовую и вызови на дуэль.
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05.06.2022 09:52 Відповісти
Он назывался "валерий коренев". Находится сейчас на стуле перед компьютером.
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05.06.2022 09:54 Відповісти
А може на унітазі?
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05.06.2022 14:01 Відповісти
у нас кОзак (через О) Гаврилюк, таксовал после ВР
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05.06.2022 09:55 Відповісти
Навіть якщо таксовал, то що? В чому проблема?
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05.06.2022 10:25 Відповісти
Гаврілюк, доречі, був адекватним нардепом.
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05.06.2022 10:37 Відповісти
Все таки Гаврилюк. (перепрошую)
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05.06.2022 12:29 Відповісти
Вова, їбаш їх бл*ть!
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05.06.2022 09:55 Відповісти
Це та нога, яку кацапи поховали та крест поставили? Чи інша нога?))
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05.06.2022 09:55 Відповісти
Знаешь сколько там таких ног прирыто?!
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05.06.2022 10:01 Відповісти
Інша, та була в Харковській області...
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05.06.2022 10:26 Відповісти
Мне лично не нравилось, как Парасюк в некоторых случаях вел себя в ВР, А вот как воин и патриот он себя уже показал. Молодец, уважаю.
А что там стадо ЗЕбанутых, депутатов, они хоть раз побывали на ноле? Да и мужики среди ЗЕбанутых трусливое быдло. Нашли одну дурочку, Безголовая или Безумная, точно не помню как ее погремуха, рыжея такая, та что помогала отмазывать Дерьмака по делу Вагнеровцев приперлась на фронт в какой-то штаб, будет ганералами руководить. А буба криворогий ей лично выдаст корочку УБД, как самой смелой из всего стада ЗЕбанутых шакалов.
Стесняюсь спросить, а где там крутой рекитир из 90х, Коля Котлета, в Закарпатье прячется?
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05.06.2022 09:57 Відповісти
я думаю, що котлета в окопах буковеля воює, як усі зелені де легати.
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05.06.2022 10:02 Відповісти
Нееть . Котлета воює в термальних істочниках Косіно коло границі з мадярами
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05.06.2022 10:27 Відповісти
Там еще Вирастюк куда-то пропал
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05.06.2022 11:32 Відповісти
Это ты с порохом роздаеошь пулемёты,а потом после съёмки забераете ?
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05.06.2022 10:09 Відповісти
у вас есть тому доказательства??? или абы свизднуть в небо?
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05.06.2022 10:20 Відповісти
Не подобалося тому що багато чого не знали.
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05.06.2022 12:30 Відповісти
Балабол знатний але молодець пішов на війну а не втік різні "шуфричі" з "мураєвими"!
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05.06.2022 10:02 Відповісти
Парасюк - украінец( львів'янин)
А шуфрічі і мураеви - понаехавшие кацапи
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05.06.2022 10:22 Відповісти
Кажуть шо Бурятов сгорело заживо в танках и БТРах 5 000...брешут...в столице Бурятии Баран-Удэ говно не хоронят... только в селах,,,не так заметны потери...
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05.06.2022 10:03 Відповісти
Брешешь сейчас ты. В Улан-Удэ сделали специальное ритуальное место и практически ежедневно там окуривают нового хорошего бурята-двух. Находится по адресу ул. Жердева 93, бывший "Лукодром".
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05.06.2022 10:42 Відповісти
Можи хто і сидит на дівані так е в кого приклад брати а Парасюку респект
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05.06.2022 10:11 Відповісти
Безумовний респект тому, хто воює.
Але щодо Вови…
Воюєш-воюй, але не @изди.
У тебе були можливості все змінити, ти був нардепом, мав шалену підтримку виборців.
Але тебе вистачило лише на розмахування ногами.
А д@пи&дівся ти і тобі подібні до того, що країною теперкерують кацапські агенти.
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05.06.2022 10:22 Відповісти
Підтримую
а візи с рашей досі не ввели , ні попередня ні нинишня Рада - все боятся шо хутін нападе
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05.06.2022 10:25 Відповісти
Така шалена підтримка що й 226 голосів не могли набирати щоб голосувати за нормальні закони, бо регіонали з Юлькою палки в колеса пхали і депутатів перекупляли, а та нога по морді СБУшника то від злості та несправедливості що воюють і гинуть прості хлопці, а медалі і бабло мають гандони-генерали та їхні діти
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05.06.2022 10:55 Відповісти
але ж з ноги він заїхав якомусь прокурору з тернопільщини нібито за шалену корупцію... я, принаймні, без гугління так памя'таю (зара перевіру 🙄)
а от мені він більше запам'ятався своїми бикуваннями і істеричними вересками десь на лінії зіткнення, коли користуючись недоторканістю кидався на звичайних бійців (торгівля на крові так звана)...
а ще мутна тема, як його "не впізнали" чечени в полоні після Іловайську
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05.06.2022 11:16 Відповісти
а ні, таки сбушнику)
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05.06.2022 11:17 Відповісти
Це тому що (ми-умовно) так голосували. Не перекладайте свою вину на інших.
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05.06.2022 12:34 Відповісти
Нарешті, знайшли винуватого. Зараз Володя воює-воює і з ним 25 процентів патріотів, потім бац - перемога, вибори і знову 73% таких от проголосують за яке -небудь чергове чмо, бо чмо веселе і все всім обіцяє задарма і легко і відпуза. Як зараз з тарифами за чужий рахунок.
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05.06.2022 20:56 Відповісти
Це Парасюк і такі,як він привели до влади Зе.Парасюк розпинався,так агітував за Зе.Бігав і кричав,як барига торгує на крові.
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05.06.2022 23:08 Відповісти
Так і було.
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06.06.2022 03:36 Відповісти
Ну да, воин. А ты хоть раз свой потный тухан от кресла поднял?
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05.06.2022 10:28 Відповісти
Завдяки цьому хлопцю, янек барига злякався і від цього моменту ми пишемо нову історію України. А Зе в той час переховувався.
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05.06.2022 10:25 Відповісти
От не треба... Нікуди він не ховався. Яневтік в той час смішив сепарню в Горлівці, а потім кацапів в Юрмалі. Як забути його смішний жарт про пересування кордонів із росією, чи про ********* палички чи про Україну порноакторку?
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05.06.2022 21:00 Відповісти
Щось його розповіді не дуже вражають. Бо знято не в окопі, а в кабінеті. Сидить в розвалочку і сміється. Що тут смішного у війні.
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05.06.2022 10:33 Відповісти
Так і Луценко давав інтерв'ю плов готуючи,правда окоп також був. Бутусов не пише фейки.
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05.06.2022 10:49 Відповісти
Ну так ,якби це інтерв'ю було з окопа , а Парасюк би паралельно з кулемета по оркам стріляв і з джавеліна гатив , то ти би втішився на своєму дивані.
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05.06.2022 11:29 Відповісти
А де сидите ви і чи маєте моральне право критикувати.
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05.06.2022 12:36 Відповісти
Подивіться фейсбук партії Свобода. Він насичений інтерв'ю воїнів свободівців. Їх інтерв'ю з фронту, а не з кабінета.
Хто заважав Парасюку зробити інтерв'ю з фронту.
І я не критикую Парасюка. Я пропоную робити так, щоб його інтерв'ю більш вражали.
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05.06.2022 14:38 Відповісти
Дякую Володя, що бороните нашу землю!
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05.06.2022 11:09 Відповісти
Дякуемо!!!!!!!!!!!
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05.06.2022 11:35 Відповісти
Не вірю Парасюку! Знов консерви випустили ! Де він був? Та й з Іловаськом мутна історія
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05.06.2022 11:47 Відповісти
Та де був... На першій війні був, і зараз на війні. Отака падлюка - воює щоб ти міг коментар тут написати.
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05.06.2022 12:55 Відповісти
Неоднозначный персонаж. Мутный тип. Когда начинают выпускать в свет таки, что-то затевается.В 2014ом тоже кучу видосиков выкладывал. Потом оказалось что на передке его толком никто не видел. Как и Ляшко в лучшем случае по тылам шарился. К Черновол тоже отношение неоднозначное , но она действительно боец и это вызывает уважение.
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05.06.2022 12:17 Відповісти
Думаю, для тебе він "мутним типом" став ще з тих пір, коли в лютому місяці на Майдані він закликав народ не йти на перемовини і угоди з Хамом. Це йшло в розріз з бажаннями не то "лідерів", не то під...рів, що знаходились на трибуні Майдану і які вже домовились з шапкокрадом. Фактично Парасюк змінив хід історії України, вимагаючи негайної відставки Хама, і не вина Парасюка в тім, що до влади прийшли інші пройдисвіти: цинічні, воровиті та брехливі. Зате для тебе ці ГНИДИ, походу, не є мутними типами.
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05.06.2022 13:40 Відповісти
Він мав щось робити, щоб до влади прийшли не такі. Він тоді часто був на ТБ і потрібно було щось говорити, щоб такого не було.
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05.06.2022 14:20 Відповісти
Я і не знав що саме Парасюк у всьому винен..
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05.06.2022 14:43 Відповісти
ні, зараз Порошенко у всьому винен
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05.06.2022 20:47 Відповісти
Я не кажу, що він "у всьому винен". Але ж він нічого не робив, щоб таке не відбулося.
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06.06.2022 03:46 Відповісти
Из какой он партии?
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05.06.2022 17:23 Відповісти
а "редути" будуть у копакиЗногиЗабіяки ПОЦрасюка?
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05.06.2022 16:26 Відповісти
Непогано він продажного генерала СБУ врізав ногою. Запамяталося. Уже за це треба дати медаль за відвагу
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05.06.2022 20:49 Відповісти
З Параска воїн ніякий. Чомусь не вірю у його за тяги.
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05.06.2022 16:53 Відповісти
Ти не правий/ва - це він власне налякав Януковоща 18 лютого 2014 своєю промовою на Майдані. Потім воював з перших днів, кажуть непогано. Нинішньому суперпатріоту Вілкулу пі...и дав публічно.
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05.06.2022 20:45 Відповісти
Нічово він Вілкулу не зробив. Вілкул виявився міцнішим. Тільки вдалось машину Вілкулу подовбати.
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06.06.2022 03:50 Відповісти
Який він воїн можуть казати тільки його командири та побратими, які пройшли разом з ним бої та обстріли
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05.06.2022 23:15 Відповісти
Хто в курсі: із Слуг багато людей на фронті? чи може із друзів Тогочиєімянеможнаказати? чи може волонтерять і жертвують якісь лимони із своїх доходів? просто цікаво, пропіарте хто-небудь
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05.06.2022 20:40 Відповісти
Чмо вилізло."Герой" редутів і рейкової війни з військовими та нацгвардійцями.
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06.06.2022 08:55 Відповісти
 
 