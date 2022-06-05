Екснардеп Парасюк-воїн ЗСУ про бій під Стоянкою: "Сліду від екіпажу навіть нема, тільки якась нога". ВIДЕО

Екснардеп Володимир Парасюк, який боронить Україну у складі 8 окремого полку спецпризначення ЗСУ, розповів про бої з російськими окупантами.

Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Дивіться: "Ми підбили їм перші дві БМД і вони як попечені почали втікати. Нас було всього 15", - екснардеп Парасюк розповів про атаку на колону окупантів. ВIДЕО