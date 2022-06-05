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Екснардеп Парасюк-воїн ЗСУ про бій під Стоянкою: "Сліду від екіпажу навіть нема, тільки якась нога". ВIДЕО
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Екснардеп Володимир Парасюк, який боронить Україну у складі 8 окремого полку спецпризначення ЗСУ, розповів про бої з російськими окупантами.
Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
Топ коментарі
+70 Валентина Саюн
показати весь коментар05.06.2022 09:44
+52 YU ST
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+48 RustIck
показати весь коментар05.06.2022 09:51
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Будь ласка, зачекайте...
А что там стадо ЗЕбанутых, депутатов, они хоть раз побывали на ноле? Да и мужики среди ЗЕбанутых трусливое быдло. Нашли одну дурочку, Безголовая или Безумная, точно не помню как ее погремуха, рыжея такая, та что помогала отмазывать Дерьмака по делу Вагнеровцев приперлась на фронт в какой-то штаб, будет ганералами руководить. А буба криворогий ей лично выдаст корочку УБД, как самой смелой из всего стада ЗЕбанутых шакалов.
Стесняюсь спросить, а где там крутой рекитир из 90х, Коля Котлета, в Закарпатье прячется?
А шуфрічі і мураеви - понаехавшие кацапи
Але щодо Вови…
Воюєш-воюй, але не @изди.
У тебе були можливості все змінити, ти був нардепом, мав шалену підтримку виборців.
Але тебе вистачило лише на розмахування ногами.
А д@пи&дівся ти і тобі подібні до того, що країною теперкерують кацапські агенти.
а візи с рашей досі не ввели , ні попередня ні нинишня Рада - все боятся шо хутін нападе
а от мені він більше запам'ятався своїми бикуваннями і істеричними вересками десь на лінії зіткнення, коли користуючись недоторканістю кидався на звичайних бійців (торгівля на крові так звана)...
а ще мутна тема, як його "не впізнали" чечени в полоні після Іловайську
Хто заважав Парасюку зробити інтерв'ю з фронту.
І я не критикую Парасюка. Я пропоную робити так, щоб його інтерв'ю більш вражали.