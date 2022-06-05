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Героїчні вильоти українських вертолітників та спецпризначенців в оточений Маріуполь. ВIДЕО
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Українські пілоти та спецпризначенці здійснювали вильоти в оточений рашистами Маріуполь для доставки боєприпасів, їжі, води та медикаментів.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+19 Super Gut
показати весь коментар05.06.2022 10:34
+12 Старый зольдат
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+10 Super Gut
показати весь коментар05.06.2022 10:44
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Будь ласка, зачекайте...
Хоча тоді було звільнено понад 3270 полонених. І без жодної поступки кацапам.
Єрмак два роки тому обіцяв обмін, якого досі не було.
Так що, обмін азовців будемо чекати ще 2 роки, бо це складно?
Экипажи знали, что шансы долететь, а тем более вернуться равны практически нулю и всё равно шли на это.
Согласно интернету вооружение:
Стрелково-пушечное: встроенное: 2×12,7-мм пулемёта FN Herstal M3
подвесное: 1×20-мм пушка на фюзеляжном узле
Вполне подходит для уничтожения вертолетов и кацапов пошугать, не больше