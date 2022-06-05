Героїчні вильоти українських вертолітників та спецпризначенців в оточений Маріуполь. ВIДЕО

Українські пілоти та спецпризначенці здійснювали вильоти в оточений рашистами Маріуполь для доставки боєприпасів, їжі, води та медикаментів.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Також читайте: В окупованому Маріуполі жителі змушені кілька днів стояти в черзі по воду, - Андрющенко. ФОТО