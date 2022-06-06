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Детонувало всю ніч: українські артилеристи знищили ворожі склади з пальним, технікою і боєприпасами, - Міноборони. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські артилеристи знищили склади російської армії з пальним, технікою і боєприпасами.

Про це у фейсбуці повідомляє Міністерство оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Детонувало всю ніч: наші артилеристи накрили вогнем рашистські склади з паливом, технікою та боєприпасами. Ефектну роботу провели повітряна розвідка та гармаші 43 та 45 ОАБр", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: ЗСУ знищили сучасну станцію зв'язку російських окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Наша арта имеет длииииинные руки. пока достается репоедам, а там и к горлу ***** дотянутся.
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05.06.2022 11:11
+22
Zdohnite ruzkie kurwy !!!
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05.06.2022 11:18
+16
Чим нашого птаха збили? Ігла?
Щось курва каптило білим поки летіло.
Треба більше на аеророзвідку підкидати донатів, Можна фонд Сергія Притули чи Повертайсь живим,вони знають що робити,дай Боже їм здоров'я!!!!!
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05.06.2022 11:25
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Наша арта имеет длииииинные руки. пока достается репоедам, а там и к горлу ***** дотянутся.
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05.06.2022 11:11 Відповісти
Гаубиці трощуть ворога.
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05.06.2022 11:13 Відповісти
Зер гут...
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05.06.2022 11:15 Відповісти
О! Я-Я!
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05.06.2022 23:17 Відповісти
Zdohnite ruzkie kurwy !!!
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05.06.2022 11:18 Відповісти
Стали досить часто з'являтися повідомлення про знищення складів.

Цікаво, що це - противник не розуміє справжню лінію фронту (бравада управління) чи все-таки під'їхали якісь «Ескалібури», які якраз і створені для ураження таких цінних цілей.
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05.06.2022 11:18 Відповісти
да нет это скорей работа разведки в том числе и разведка США
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05.06.2022 22:05 Відповісти
Чим нашого птаха збили? Ігла?
Щось курва каптило білим поки летіло.
Треба більше на аеророзвідку підкидати донатів, Можна фонд Сергія Притули чи Повертайсь живим,вони знають що робити,дай Боже їм здоров'я!!!!!
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05.06.2022 11:25 Відповісти
Укри🇺🇦 "цукерки" 🎁 кацапам 💤 послали, весело було, салюти літали. 🎉🎈🤪
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05.06.2022 11:30 Відповісти
Хорошо но мало. Там еще столько вкусняшек осталось для арты и Точка У. Нужно было не один а пару БПЛА отправлять. А если еще ударные чтобы сразу уничтожать обнаруженные ПВО врага
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05.06.2022 11:32 Відповісти
Вместо демилитаризации - нарвались на детониризацию складов с горючим, техникой и боеприпасами. От біда, от лишечко, от лишенько. Але ви тримайтеся там, лезгіни, монголоїди та лаптепітеки - вже не довго вам лишилося - скоро як у вашій пісні співається, доведеться :"... Топать, ехать и бежать!" Але пощастить не всім - частина залишиться (як у тій самій пісні співається):"Косогоры, горы, горы ,буераки, реки, сраки, руки, ноги ,береги!"
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05.06.2022 11:33 Відповісти
Пологи
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05.06.2022 11:33 Відповісти
Угадывается завод МЭЗ в Пологах. Скорее всего прилет со стороны Гуляйполя. А это в 26 км от Полог.
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05.06.2022 11:34 Відповісти
Сколько же, ***, инфраструктуры расхерачено.. И когда это все восстановится? Впереди хреноватенькие времена, к сожалению.
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05.06.2022 11:34 Відповісти
Вы за данные предприятия то не сильно переживайте-они все равно входят в какие-то холдинги по типу Нестле или какого то другого подобного гиганта.
Для них подобные потери ничто и с ордынцев убытки они поимеют.
Лучше переживать за людское жилье-кто его и за какие финансы будет восстанавливать?
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05.06.2022 12:44 Відповісти
Ну, не дуже точно, але і так добрє
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05.06.2022 11:37 Відповісти
просто свято якесь...😂
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05.06.2022 11:50 Відповісти
Правильно пишите тексты. Ето не росийская база а наша база на окупированной территории Украины. Ато я вначале грешным делом обрадовался что наши наконец то начали рашистов на их территории кошмарить. Ето что же наши при отступлении оставили такую базу врагу без единого повреждения?
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05.06.2022 12:05 Відповісти
Тебя не хватило для обороны
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05.06.2022 12:40 Відповісти
Это не база ,а масло экстракционный завод-кто его из наших бы взрывал?
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05.06.2022 12:45 Відповісти
Ее-х, ще б по залізничних цистернах хоч парочу снарядів випустили, думаю, що було б веселіше.
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05.06.2022 13:34 Відповісти
"Птичку жалко" ..
Перепрошую що рашкоізиком... але цитата популярна...)
А так все по ділу...
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06.06.2022 09:22 Відповісти
 
 