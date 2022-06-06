Детонувало всю ніч: українські артилеристи знищили ворожі склади з пальним, технікою і боєприпасами, - Міноборони. ВIДЕО
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Українські артилеристи знищили склади російської армії з пальним, технікою і боєприпасами.
Про це у фейсбуці повідомляє Міністерство оборони, передає Цензор.НЕТ.
"Детонувало всю ніч: наші артилеристи накрили вогнем рашистські склади з паливом, технікою та боєприпасами. Ефектну роботу провели повітряна розвідка та гармаші 43 та 45 ОАБр", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+31 Alex Tiger
показати весь коментар05.06.2022 11:11
+22 Денис Власенко addd82a7
показати весь коментар05.06.2022 11:18
+16 Bat Bet
показати весь коментар05.06.2022 11:25
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Будь ласка, зачекайте...
Цікаво, що це - противник не розуміє справжню лінію фронту (бравада управління) чи все-таки під'їхали якісь «Ескалібури», які якраз і створені для ураження таких цінних цілей.
Щось курва каптило білим поки летіло.
Треба більше на аеророзвідку підкидати донатів, Можна фонд Сергія Притули чи Повертайсь живим,вони знають що робити,дай Боже їм здоров'я!!!!!
Для них подобные потери ничто и с ордынцев убытки они поимеют.
Лучше переживать за людское жилье-кто его и за какие финансы будет восстанавливать?
Перепрошую що рашкоізиком... але цитата популярна...)
А так все по ділу...