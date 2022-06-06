Детонувало всю ніч: українські артилеристи знищили ворожі склади з пальним, технікою і боєприпасами, - Міноборони. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили склади російської армії з пальним, технікою і боєприпасами.

Про це у фейсбуці повідомляє Міністерство оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Детонувало всю ніч: наші артилеристи накрили вогнем рашистські склади з паливом, технікою та боєприпасами. Ефектну роботу провели повітряна розвідка та гармаші 43 та 45 ОАБр", - йдеться в повідомленні.

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