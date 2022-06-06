УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15885 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
37 097 438
війна (56544) Зеленський (17459) пропаганда (2570) телебачення (731)

"Він посивів, він помудрішав", - Всеукраїнський телемарафон пропагує Зеленського. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В ефірі телемарафону "Єдині новини" ведуча розповіла, як змінився президент Володимир Зеленський за 100 днів війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Йому аплодують стоячи парламенти світу та зірки в Каннах, він називає речі своїми іменами і перестав загравати зі світом, він не боїться назвати раду безпеку ООН організацією далекою від безпеки, він патріот, він на обкладинці Таймз, він на слуху та в усіх на вустах. Його промови емоційні, відверті, на межі, його голос тремтить, він трохи посивів, а очі стали мудрішими і сумнішими, він президент країни, яка щодня вражає, надихає і захоплює", - сказала ведуча.

Читайте: Спікер парламенту Угорщини Кевер про Зеленського: Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно, а не вимагає чи погрожує

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+140
Вони готувалися .! До останнього , #лять .. .
.
показати весь коментар
05.06.2022 11:21
+125
Какой идиот предложил, что небритая щетина добавит уклонисту мужественный образ? Берет пример с Сирожы Лещенка?
показати весь коментар
05.06.2022 11:24
+99
Ось ще епізод , із серії - вони готувалися .
.. .
показати весь коментар
05.06.2022 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
🤢
показати весь коментар
05.06.2022 19:58 Відповісти
Хтось там когось за нарцисизм з ефіру вимикнув. Нє? То може таво - і Зе вимкнути?
показати весь коментар
05.06.2022 20:03 Відповісти
"Седой и мудрый" Оманский Осел,

сидеть тебе, не пересидеть !
показати весь коментар
05.06.2022 20:08 Відповісти
Досить вже піарити Найвеличнішого Яневтіка!! Противно..все це слухати!! Холуїв розвелось тьма.
показати весь коментар
05.06.2022 20:10 Відповісти
Ледве не зблюнув.
показати весь коментар
05.06.2022 20:33 Відповісти
А вони не знають, як змінились прості українці? Яких ніхто не охороняє, яким доводиться сидіти в підвалах на холодній і брудній долівці, в яких немає можливості поїсти, я вже не кажу про душ хоч раз в тиждень.....
Вони вже з того зеленського якогось ідола роблять! Хай поїде на фронт і пробігає як наші хлопці в бєрцах по багнюці, хай поспить посеред лісу....
показати весь коментар
05.06.2022 20:35 Відповісти
Он уничтожает Украину не только в прямом, но и в переносном смысле, политически.
Я не знаю такого ещё политического деятеля, чтобы пользовался такой ненавистью народа.
Боюсь, что и мировые лидеры скоро отвернутся, со всеми друзьями усложнил отношения
(Польша, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония и др.). Ах, я забыла, ещё Германия.
Так надо было ещё этот хвалебный марафон придумать, чтобы мировое сообщество стошнило.
показати весь коментар
05.06.2022 20:42 Відповісти
Ну, ****, и не стыдно-же....
показати весь коментар
05.06.2022 21:16 Відповісти
Ооооо наймудрейший наш из наймудрейших. Просто перестать стрелять не прокатило, в глазах у членоликого мир ему померещился, посередине не дАгАварился. Да какая разница... А вот уй! Таки есть разница!
Ему же говорили грамотные люди: АРМИЯ, МОВА, ВІРА!
показати весь коментар
05.06.2022 22:08 Відповісти
Совесть есть - во время такой народной рагедии на новые выборы работать ?! Вопрос риторический... И совести нет и не было никогда... И трагедия страны - она им чужая... Они как-то остатком мозгов понимают "да-да...нехорошо" - и снова о бабах думают !
показати весь коментар
05.06.2022 22:09 Відповісти
Бубочка! Не телемпонькай поцкою, мы проиграем процесс.
показати весь коментар
05.06.2022 22:20 Відповісти
Вони з першого дня працюють агітаційним майданчиком для влади і особисто Зеленського. Всіх інших політиків не допускають в інформаційний простір, або навіть тупо позакривали неугодні телеканали. Розбудовують автократію. Але можуть опинитися в Ростові...
показати весь коментар
05.06.2022 22:25 Відповісти
КОЛИ УКРАЇНА МАСОВО ПОЧНЕ БУДУВАТИ РАКЕТИ !!!???
показати весь коментар
05.06.2022 22:26 Відповісти
ПУСТЬ СПЕРВА ОТВЕТИТ ЗА ВСЕ ЧТО СДЕЛАЛ И ОСОБЕННО ЗА ТО ЧТО НЕ СДЕЛАЛ !!
показати весь коментар
05.06.2022 22:46 Відповісти
Вот это срач! Как печально со стороны наблюдать это саморазрушение! Черт возьми, сколько бабла в это залито- страшно подумать. Ну явно не украинские масштабы. Откуда этот золотой дождь пролился? Кому выгодно? Вопросы риторические.
Что еще тут поражает, так это четкое деление на врагов и своих. Если где-то провал, промах, поражение- это враг Украины Зеленский виноват. А если успех, удача, победа - это все благодаря.... ну вы писатели сами знаете из методички.
показати весь коментар
05.06.2022 23:16 Відповісти
Как тоненько зеле лизнул, а не он ли ящик пандоры открыл? с закрытием каналов, не выпуске за границу и тд. так шо нефик тут мелкочмо защищать
показати весь коментар
06.06.2022 03:37 Відповісти
Не звертайте увагу на таких . Це вата яка годується 1+1. Своїх мізків немає.Про таких Павлов ще 100 років писав , і навіть про те, що вони будуть казати ,що ми це за гроші робимо.
показати весь коментар
06.06.2022 05:25 Відповісти
На все можно найти разумное объяснение и достаточное обоснование, если только захотеть, а не сразу в амбиции бросаться.

Вашего человека не выпустили за границу? Законные основания имелись у следователей сделать это, если следственная работа продолжается.

Ну как закрыл ВСЕ КАНАЛЫ, уважаемый? Что-то оппозиционное было приостановлено велением военного времени, не спорю. Вы же не считаете, что СМИ Медведчука допустимо в военное время закрыть, партию его распустить, а всех прочие остаются неприкасаемыми, чтобы они не делали? Самые жесткие ограничения во всех воюющих странах неизбежно происходят, независимо от типа государства. Я понимаю обиду части журналистского сообщества, занятого в приостановленных СМИ и лишившегося заработка. Но далеко не все приостановлено. Ну вы же тут НЕ критикуете, НЕ разбираете, НЕ выставляете на показ ошибки власти, НЕ предлагаете помощи в их исправлении (как можно было ожидать в период отражения атаки)- вы только и делаете, что поносите Зеленского на чем свет стоит. И никому ничего за это не прилетело пока в ответ, если не считать мой пост призывающий остановиться пока не поздно стало. В том самом смысле, что так недолго и страну, которую все конфликтующие стороны вроде бы любят до полусмерти, потерять в междуусобном конфликте на раз-два.
Ну если вы и правда так её любите, то почему с такой драматической прытью кинулись раздирать её на части, растаскивать по углам?
Историю Украины русские знают не хуже самих украинцев, а играть на национальном характере умели всегда. Иначе не было бы русского ига на 300 лет. И сейчас хрена с два им удалось бы распалить эту междуусобицу до такого градуса. Еще раз хочу воззвать к разуму - остыньте, не раздувайте противоречия, не помогайте вашему смертельному врагу добиться своей главной объявленной уже цели: полное и окончательное уничтожение государственности и самоидентичности нации.
показати весь коментар
06.06.2022 10:43 Відповісти
Треба транслювати не пусті балачки та створювати рейтинги для влади, а розповідати більше про війну та її героїв, щоб підтримувати бойовий дух. Бо ще місяць марафону такого формату і навіть патріоти почнуть сумніватися чи потрібно нам захищати Україну...
показати весь коментар
05.06.2022 23:37 Відповісти
Неужели Зеленскому самому не противно от такой грубой лести? Все эти дифирамбы насквозь фальшивые. Должно же у Вовы остаться некое подобие совести? Или я много хочу?
показати весь коментар
05.06.2022 23:45 Відповісти
Зе-цитати:

- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..

- Хуже Нє Будєт (с)

Нє, падлюко, нє стало і не сталось...
показати весь коментар
05.06.2022 23:45 Відповісти
Якщо якась особа позитивно реагує на грубі лестощі особливо коли вона сама усвідомлює що "похвала" не заслужена то перед вами моральний покидьок. Така особа небезпечна а її самозакоханість і не критичне ставлення до себе тільки зростає. Так "зявляються" домашні тирани і диктатори...
показати весь коментар
06.06.2022 01:39 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2022 02:11 Відповісти
Саме для цього це так зване телебачення і було зроблено. І для цього з нього викинули всі опозиційні канали. Вони хочуть із говна зліпити пулю.
Але, положивши руку на серце, запитаємо: чи може дурень помудрішати, чи може чотирижди уклоніст стати мужнім, чи може ватник стати патріотом, чи може козел не їсти капусту......???
показати весь коментар
06.06.2022 06:27 Відповісти
когда баканов выволок чучело медведчука на тв и это животное прочитало заготовленный ему текст про то как ПЕТРО наживался на угле и трубе --- это ***** что было . когда валентин гладких . зеленый пропогондон . пять минут в прямом эфире на всю УКРАИНУ пережевывает блевотину кума ***** и гадит на ПЕТРА то как эту ***** назвать ---- а называется эта ***** ..едыни новыны.. литинант бакланов нарушил ..перемирие.. с ЕС и это очень печально . а вовику зализывают так что скоро в туалете проблемы будут.....
показати весь коментар
06.06.2022 06:54 Відповісти
Откуда столько ненависти к действующей власти? Главный патриот у нас вор и барыга Попошенко? Это я обращаюсь к комментаторам статьи!!
показати весь коментар
06.06.2022 07:05 Відповісти
Чудо турецьке, ти порівняй між собою три карти: 1)Лінія фронту на день інавгурації Порошенка; 2)Лінія фронту на день інавгурації Зеленського; 3)Лінія фронту на сьогодні. Якщо не конче тупе, то може щось дійде.
показати весь коментар
06.06.2022 07:34 Відповісти
Неужели вы думаете, украинцы забыли все трагедии от пэпы?
показати весь коментар
06.06.2022 07:43 Відповісти
Не к власти, а к лизожопам.
показати весь коментар
06.06.2022 08:04 Відповісти
Щось все пішло кудись не туди! Бридко дивитись...
показати весь коментар
06.06.2022 07:25 Відповісти
Написали, Зеленского поддерживает 82‰ украинцев.
показати весь коментар
06.06.2022 07:47 Відповісти
Популярність Че Гевари😁 намагаються використати. Зе не Че. Не той час, та й річка не та.
показати весь коментар
06.06.2022 08:01 Відповісти
Голимый пиарщик,пианист хренов
показати весь коментар
06.06.2022 08:16 Відповісти
НЕ БАЧУ ЖОДНИХ ОЗНАК МУДРОСТІ!
МУДРА ЛЮДИНА ВМІЄ ВИЗНАВАТИ СВОЇ ПОМТЛКИ! А за Зеленським цього не спостерігається...
МУДРА ЛЮДИНА МАЄ НУЛЬОВУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО СРАКОЛИЗСТВА! А Зеленський оточив себе сраколизами...
ТО ХІБА Ж ЙОГО МОЖНА НАЗВАТИ МУДРОЮ ЛЮДИНОЮ?
показати весь коментар
06.06.2022 09:03 Відповісти
Ладно, не нойте!
Он играет РОЛЬ Президента Украины, и играет не плохо.
показати весь коментар
06.06.2022 09:23 Відповісти
Реформи де!.??..??.?.
показати весь коментар
06.06.2022 12:45 Відповісти
Цей марафон - ганьба ганьбою. Бридко!
показати весь коментар
06.06.2022 12:47 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 