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Окупанти на Херсонщині "віджимають" бізнес у місцевих підприємців, - перехоплення СБУ. АУДIО

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Російські окупанти хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з окупованого Криму пальне.

Про це йдеться в перехопленні розмови між "гауляйтером" Генічеська Геннадієм Сиваком і так званим радником "голови" Криму Рустемом Німетуллаєвим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам "спецоперации" можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем", - пропонує Німетуллаєв.

Генічеський "гауляйтер" охоче погоджується з пропозицією, але переймається щоб "бабло из под носа не увели…", бо не хоче залишитись без додаткового "заробітку".

"Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос, как? То есть, мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…" - каже колаборант.

Дивіться: "Командир полка сказал: Берите лопаты и идите как пехота, умирайте", - окупанти скаржаться на нелюдське ставлення офіцерів. АУДІО

Автор: Богдан Гуньковський
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Ну ладно. Сегодня заберёт. Завтра их оттуда выгонит. А может и посадят. Или одвухсотит.
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05.06.2022 13:03 Відповісти
партизани.......
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05.06.2022 13:29 Відповісти
сжечь все к бениной маме.
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05.06.2022 13:43 Відповісти
Пока есть Крымский мост все будет идти на поток , cюда и туда . Куйня дело...
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05.06.2022 14:40 Відповісти
Уже и мост особо не нужен. Трасса Ростов-Мариуполь-Мелитополь в хорошем состоянии. Вдоль Азовского моря ширина оккупированной полосы 200-250 км. Я думаю, военная техника уже потоком идет по этому коридору
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05.06.2022 18:00 Відповісти
вся мотивація тих мудаків побільше накрасти,
це і є девіз всієї параши
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05.06.2022 14:48 Відповісти
це девіз усіх підприємців
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05.06.2022 15:04 Відповісти
 
 