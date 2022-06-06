Окупанти на Херсонщині "віджимають" бізнес у місцевих підприємців, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські окупанти хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з окупованого Криму пальне.

Про це йдеться в перехопленні розмови між "гауляйтером" Генічеська Геннадієм Сиваком і так званим радником "голови" Криму Рустемом Німетуллаєвим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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"Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам "спецоперации" можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем", - пропонує Німетуллаєв.



Генічеський "гауляйтер" охоче погоджується з пропозицією, але переймається щоб "бабло из под носа не увели…", бо не хоче залишитись без додаткового "заробітку".



"Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос, как? То есть, мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…" - каже колаборант.

Дивіться: "Командир полка сказал: Берите лопаты и идите как пехота, умирайте", - окупанти скаржаться на нелюдське ставлення офіцерів. АУДІО