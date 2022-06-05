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Нацгвардійці на Донетчині знищили БМП та вивели з ладу 7 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Донецькій області мінометна батарея Нацгвардії знищила ворожий БМП та майже взвод окупантів. Виведено з ладу 7 одиниць бойової техніки противника

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

"Мінометна батарея Нацгвардії не вперше грає у схованки з окупантом та цього разу "знайшла" близько 20 російських солдат, а також 8 одиниць бойової техніки. Чотири БТР-82, дві МТЛБ та один Т-72 були виведені з ладу, а один БМП-2 більше ніколи не зможе спричинити біль українській землі", - йдеться у дописі.

Також дивіться: Нацгвардійці знищили склад боєприпасів та місце дислокації ворожого підрозділу на Луганщині. ВIДЕО безпілотника

Автор: Володимир Янченко
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Гарна робота...
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05.06.2022 16:29 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.06.2022 16:30 Відповісти
Молодці наші хлопці 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.06.2022 16:35 Відповісти
КрасівоЄ!
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05.06.2022 16:37 Відповісти
А той що на задньому дворі,уцілів зараза,мабуть через що біля *скрепного сортира*.
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05.06.2022 18:13 Відповісти
Ну взагалі-то Донеччині...
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05.06.2022 22:59 Відповісти
Хати шкода(, кацапів ні.
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05.06.2022 23:53 Відповісти
По перше, це просто красиво.... Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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06.06.2022 18:57 Відповісти
 
 