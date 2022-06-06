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Обстріл Лисичанська російськими окупантами: Пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктуру. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти вночі обстріляли центр Лисичанська на Луганщині, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівки та інфарструктуру міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Зазначається. що вщент згорів штаб видачі гуманітарної допомоги, де у сховищі постійно проживали більше 40 мирних мешканців.

На місці події працюють поліцейські, які фіксують наслідки обстрілів. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Апять росийские асвабадители не стреляли по мирных обьектах? Главное чтобы небыла эскалации, да?
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05.06.2022 13:57 Відповісти
Тут виріс я..тут виросли моі діти.....ненавиджу русню
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05.06.2022 16:34 Відповісти
 
 