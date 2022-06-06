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Обстріл Лисичанська російськими окупантами: Пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктуру. ВIДЕО
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Рашисти вночі обстріляли центр Лисичанська на Луганщині, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівки та інфарструктуру міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Зазначається. що вщент згорів штаб видачі гуманітарної допомоги, де у сховищі постійно проживали більше 40 мирних мешканців.
На місці події працюють поліцейські, які фіксують наслідки обстрілів. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.
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Valter Valter
показати весь коментар05.06.2022 13:57 Відповісти Мені подобається 3
Serge Coalminer 94e34c80
показати весь коментар05.06.2022 16:34 Відповісти Мені подобається 1
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