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Наслідки "визволення" російськими окупантами мирного Маріуполя: кладовище автівок. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Русский мир" - це завжди смерть і розруха, тому він має бути ліквідований.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Цензор.НЕТ і публікується відповідне відео.

Дивіться також: В окупованому Маріуполі жителі змушені кілька днів стояти в черзі по воду, - Андрющенко. ФОТО
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Топ коментарі
+19
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05.06.2022 14:44
+16
Тю, а як же мір ?
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05.06.2022 14:44
+15

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05.06.2022 14:47
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Тю, а як же мір ?
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05.06.2022 14:44 Відповісти
Хто би сумнівався, що ця паскуда причетна до розмінування.
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05.06.2022 17:43 Відповісти
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05.06.2022 14:44 Відповісти
ЯК ВОРОГИ ЗМОГЛИ ПРОЙТИ 120 КМ ДО ХЕРСОНА ЗА 4 ГОДИНИ, ЯКЩО ВСЕ БУЛО ЗАМІНОВАНО ЩЕ В 2014у ??! НА ЧИЇХ РУКАХ КРОВ МАРІУПОЛЬЦІВ ???
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05.06.2022 14:48 Відповісти
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05.06.2022 14:49 Відповісти
посеявший ветер пожнет бурю..... в расеи тоже будет такое, неприменно!
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05.06.2022 14:45 Відповісти
Будем надеяться что в скором времени так и будет!
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05.06.2022 22:27 Відповісти

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05.06.2022 14:47 Відповісти
Якби цей зЕ вишкребок взагалі не існував, то і війни би не було.
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05.06.2022 17:45 Відповісти
Скажите спасибо Зелелоху и Дерьмаку , а так же всей их команде!
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05.06.2022 14:49 Відповісти
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05.06.2022 15:06 Відповісти
Всі сміялися з януковоща, з бджоляра-пасічника, з кравчукчі, з кучьму-геть, а 6ий президент України увійде в підручники історії з ніком *Прої бали*
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05.06.2022 14:55 Відповісти
не ..он "не лох"
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05.06.2022 20:18 Відповісти
вот шо умеет зешобла,так это в личном пройопе обвинить когось...
кароче пройоп марика то не вина ни офиса,ни лично янелоха бонэвтиковыча..
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05.06.2022 15:12 Відповісти
Янелох Боневтікович - це про те одоробло !!!
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05.06.2022 16:38 Відповісти
ві все вртете єто ватники мариуполя в ексзтазе с 2015 года захотели еще и сами спалили авто они же руzzкие..теперь за пайку бомжуют и ведут на ютубе канал...как стала жизнь прекоасна при ватном коммунизме...
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05.06.2022 19:51 Відповісти
 
 