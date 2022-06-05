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Наслідки "визволення" російськими окупантами мирного Маріуполя: кладовище автівок. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Русский мир" - це завжди смерть і розруха, тому він має бути ліквідований.
Про це повідомляється у телеграм-каналі Цензор.НЕТ і публікується відповідне відео.
Топ коментарі
+19 Voc Vox
показати весь коментар05.06.2022 14:44
+16 valera ivolgov
показати весь коментар05.06.2022 14:44
+15 valera ivolgov
показати весь коментар05.06.2022 14:47
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кароче пройоп марика то не вина ни офиса,ни лично янелоха бонэвтиковыча..