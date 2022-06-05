Наслідки "визволення" російськими окупантами мирного Маріуполя: кладовище автівок. ВIДЕО

"Русский мир" - це завжди смерть і розруха, тому він має бути ліквідований.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Цензор.НЕТ і публікується відповідне відео.

Дивіться також: В окупованому Маріуполі жителі змушені кілька днів стояти в черзі по воду, - Андрющенко. ФОТО