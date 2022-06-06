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Українці створили для передової унікальні і надпотужні павербанки зі старих електронних сигарет. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

Український стартап взявся виготовляти для фронту зарядні павербанки, які у 20 разів потужніші за наявні на ринку. За допомогою таких "підзарядок" військові можуть просто у шанцях підзарядити свої радіостанції чи тактичні планшети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

Український безпілотник у небі може воювати до 3 годин. Далі - електродвигун треба підзаряджати. Але на самому передку, у шанцях, потужних розеток просто нема фізично, а генератори інколи роблять наші позиції помітними. Тому, на допомогу військовим прийшов український стартап, який з нуля під потреби армії розробив десяток різних павербанків.

"Старлінк" - це супутниковий Інтернет, подарований Ілоном Маском, який на фронті дає нашим бійцям автономний зв'язок. Але підживлювати станцію у польових умовах досить складно. Тож хлопці створили павербанки, які мають таку потужність, що на одному заряді протримають інтернет цілий тиждень. А ще - менші павербанки мобільніші, бо заточені під потреби розвідки. Їх конструктори постійно вдосконалюють. 

Над збіркою цих павербенків цілодобово працюють 20 осіб і відразу відправляють військовим, абсолютно безкоштовно. "Зараз ми розробляємо окремий рюкзак зв’язківця, щоб можна було з собою тягати і "Старлінк" і павербанк – тобто живлення для нього. Повністю автономний такий рюкзак", - каже головний інженер Віктор Долгопятов.

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Щоби собіварість була недорогою вони просять друзів і знайомих віддавати їм використані електронні сигарети. "Коли відкрили ці сигарети і виявили, що там дійсно є акумулятори, які можна використовувати, якщо обладнати їх необхідним модульним захистом і таким чином ми зможемо зекономити… Зробити таких павербанків більше. Зараз ми вийшли на новий рівень і комплектуємо наші павербанки спеціальними виходами, якими можна підзаряджати рації", - каже програміст Іван Волинець.

Ті деталі, яких не вистачає – його команда віддруковує на 3D-принтері. Далі йде процес збірки, тестування і зрештою відправка на фронт. І хоч з такою потужністю батареї не підзарядиш безпілотник чи "Старлінк" – на війні і таких павербанків нині дуже бракує.
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Топ коментарі
+21
Молодці хлопці!
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05.06.2022 16:45
+16
Ну конечно,уникальное только у кацапов -то танк из дерьма,то танк стреляющий дерьмом
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05.06.2022 17:03
+15
"трудятся 20 человек и сразу отправляют военным, совершенно бесплатно", БЕСПЛАТНО, эй Зе-лёные реформаторы, зовите Гетьманцева ему работка, пусть налогами обложит, поможет государству.

кому стартап, а кому новый гусь необщипанный, ещё и без присмотра - непорядок
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05.06.2022 17:05
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офис пожертвовал на пэрэмогу стопудово...
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05.06.2022 16:43 Відповісти
Та ні, для офісу сигарети це святе, від серця навряд чи б відірвали
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05.06.2022 16:46 Відповісти
Та то ж со "старых"
Они себе новые за гос щет выпишут😆
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05.06.2022 16:49 Відповісти
та чого...може пересіли на айкоси на велосипедній тязі..
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05.06.2022 16:50 Відповісти
Молодці хлопці!
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05.06.2022 16:45 Відповісти
Це все примітив
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05.06.2022 16:49 Відповісти
чем проще - тем лучше! тем не жалко если пропадет...
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05.06.2022 17:30 Відповісти
Должно быть надежно,война это не пикник.Предстать,что будет если сгорит Старлинк от зарядки.
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05.06.2022 18:06 Відповісти
Написано:
«І хоч з такою потужністю батареї не підзарядиш безпілотник чи "Старлінк" - на війні і таких павербанків нині дуже бракує.»
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05.06.2022 18:56 Відповісти
примитив является высшей похвалой любому изобретению, в этом случае - вдвойне
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06.06.2022 06:19 Відповісти
..зі старими, немічними пальчиками формату 18650....добутими з покинутих шмальґаджетів і здохлих батарей з ноутів???
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05.06.2022 16:50 Відповісти
хендмейд, крафт, экологически чисто и много других модных слов. правда конечно если завод было бы возможно даже дешевле по факту. но заводы в Китае. а так - народное творчество.
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05.06.2022 17:54 Відповісти
унікальні?
Если бы в Украине хоть когда то что то было уникальное,то его бы купили
А в Украине никогда денег нет.У Илона Маска 200 млрд.
Не надо писать чушь.
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05.06.2022 16:52 Відповісти
Ну конечно,уникальное только у кацапов -то танк из дерьма,то танк стреляющий дерьмом
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05.06.2022 17:03 Відповісти
В Україні є унікальні "пісатєлі чюші", такі, як Oleksandr Novykov
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05.06.2022 17:04 Відповісти
ruskij , zasunj golovu sebe v zhopu , i pjorni harashenki , mozhet ataidjot tvaji mesechnije !
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05.06.2022 17:24 Відповісти
А вы, батенька, креативщик ещё тот
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05.06.2022 18:35 Відповісти
Да, уникальных лопат нет, извините.
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05.06.2022 18:58 Відповісти
"трудятся 20 человек и сразу отправляют военным, совершенно бесплатно", БЕСПЛАТНО, эй Зе-лёные реформаторы, зовите Гетьманцева ему работка, пусть налогами обложит, поможет государству.

кому стартап, а кому новый гусь необщипанный, ещё и без присмотра - непорядок
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05.06.2022 17:05 Відповісти
супер
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05.06.2022 17:06 Відповісти
Бляха, Цензор, уволь ***** корректоров.
Підзаряджаеться аккумулятор для живлення електродвигуна.
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05.06.2022 17:12 Відповісти
не зрозуміло при чому тут електронні сигарети? на олх сотнями продають акб 18650 по 2500мА і ціні 30-35 грн/шт. Це будуть однакові по емності батареї з яких можна зібрати якісний повер банк будь якої потужності. Якась херня з цією новиною. Йдіть у сраку.
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05.06.2022 17:13 Відповісти
новина на г+г,сказали унікальні значить унікальні,чи ви в телелохотрон,в телемарафон не вірите?
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05.06.2022 17:50 Відповісти
В Мосійчучки (з Г+Г) витягли з папіломи ще одного 12 метрового хробака
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05.06.2022 18:11 Відповісти
Щось пізно вони до нормальних павербанків добралися. Я ще 5 років тому зробив собі павер банк раз в 50 менший і потужністтю понад 60тис mah. Власний смартфон можна заряджати тиждень будучи хоч в африці.
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05.06.2022 17:17 Відповісти
От коли "вони" будуть "" тоді і в сто разів потужніші робитимуть. А так - чому ж сам не допоможеш?
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06.06.2022 11:14 Відповісти
Это чисто по кацапской методичке. Аналогов нет,усе уникальное,но его никто не покупает.
Кацапотанк стоит 4 мил,но его покупают только за пальмовое масло.
Никто у них их ракеты за 7 мил.никогда не покупал,это их мечты.
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05.06.2022 17:34 Відповісти
та ясное дело, что никто в мире не купит Орлан 10 с примотаной скотчем фотокамерой и пластиковой баклажкой вместо бензобака за 100к баксов. Но бюджету скоторашки он обошелся именно в такую суму.
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06.06.2022 11:05 Відповісти
всё это хорошо только как их заряжать ? где набрать столько iMax что бы заряжать в режиме балансировки банок? при простой зарядке он долго служить не будет....
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05.06.2022 17:34 Відповісти
Там влада 6 млрд $ хоче на комуналку ховрашкам злити, а тут кулібіни збирають армії павербанки з гівна і палок
Напевне і річ потрібна під армійські роз'єми, але про яку безкоштовність і використані акуми йде мова, де вони їх візьмуть в промислових масштабах?
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05.06.2022 17:38 Відповісти
Це капець а не текст!

На початку статті "Український безпілотник у небі може воювати до 3 годин. Далі - електродвигун треба підзаряджати.", а в кінці " І хоч з такою потужністю батареї не підзарядиш безпілотник чи "Старлінк" - на війні і таких павербанків нині дуже бракує."

Я знаю за стиль "Г+Г" видавати інформацію аби як, головне щоб побільше слів і не важливо що було на початку, головне щоб наприкінці була сльоза мосейчучкі . Але ж це здається сайт Цензора а не ТСН!!!

А за цей стартап хлопцям респект! Реально молодці!!!
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05.06.2022 17:39 Відповісти
вспомнился один рассказ... из 2014 года...когда к нашим на позицию пришли два местных деда с кошелкой...чего-то.. и говорят - это вам, попробуйте... наши подумали опять борщ или котлеты...а там пламегасители... вы попробуйте, потом если что еще сделаем...и сделали потом штук надцать
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05.06.2022 17:40 Відповісти
Scat.in.ua , перевірені павербанки зі зрозумілими характеристиками і побудовою
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05.06.2022 17:59 Відповісти
Если честно, литиевых 18650 можно накопить и от старых батарей лаптопов, аккумуляторных дрелей и другой электроники. Блоки контроллеров зарядки можно купить в Алиэкспрес или сделать самим - схемы имеется. Нужна только воля и немного умения. Похоже у парней оно есть и это хорошо.
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05.06.2022 18:25 Відповісти
Це ухуїнно добре, але нахіба це світити? Болтун - находка для шпиона.
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05.06.2022 18:31 Відповісти
Обнаружилось дофига «мастеров» на все руки и только эти ребята (которые делает «не так» и почти «не то») приносят пользу, остальные продолжают п**деть, какие они ох**нные мастера, конструкторы и новаторы
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05.06.2022 19:05 Відповісти
претензії до висеру г+г,не стільки розкрутили скільки обісрали своїм безграмотним репортажем,а про те що не всі дебіли і не викупають інфосміття,нема чого стібатись
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05.06.2022 21:27 Відповісти
Куди вiдсилати?
Бу цигарки?
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05.06.2022 21:19 Відповісти
 
 