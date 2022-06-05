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Зеленський (17463) звернення (350)

Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 5 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі Зеленського

У повідомленні зазначається: "Важливо нести правду. Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. Українці памʼятатимуть литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса як людину, яка була саме такою.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
ні... важно підтримувати не тільки мистецтво, а й Армію, Мову й Віру
(розумію що це гасло 5 Президента... та хіба воно не актуальне ???)
вічна пам"ять кожному загиблому Герою, знаному чи безвісному.... але кожному!!!
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05.06.2022 22:40
+21
Мені 42, і я не лох,а льотчик в бєгах від воєнкомату.
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05.06.2022 22:41
+11
цей ідіот так намагається вибачитись перед литовським народом за громадянство невзорова - одного з катів цього народу.

Хтось напевно розповів Ослу, що вони про*бали головного союзника серед країн Балтії.
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05.06.2022 22:46
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открой границы Зеля. почему милионы людей должны сидеть без дела. Невзорову дал граждансво сразу . а на петицию которя собрала 25 тыс еще не ответил
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05.06.2022 22:38 Відповісти
ні... важно підтримувати не тільки мистецтво, а й Армію, Мову й Віру
(розумію що це гасло 5 Президента... та хіба воно не актуальне ???)
вічна пам"ять кожному загиблому Герою, знаному чи безвісному.... але кожному!!!
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05.06.2022 22:40 Відповісти
Важливо підтримати! Тому, мабуть, тому викладачів Харківської академії дизайну і мистецтв відправляють на ДВА місяці за СВІЙ РАХУНОК . Не Черчиль, так - не Черчиль.
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05.06.2022 22:41 Відповісти
То підтримка мистецтва це коли музейні цінності залишають кацапам разом з дітьми сиротами впридачу.
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05.06.2022 22:48 Відповісти
Мені 42, і я не лох,а льотчик в бєгах від воєнкомату.
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05.06.2022 22:41 Відповісти
Я навіть не знаю де таких пацюків знайти...
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05.06.2022 23:05 Відповісти
мистець
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05.06.2022 23:27 Відповісти
В телевізорі.
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05.06.2022 23:36 Відповісти
цей ідіот так намагається вибачитись перед литовським народом за громадянство невзорова - одного з катів цього народу.

Хтось напевно розповів Ослу, що вони про*бали головного союзника серед країн Балтії.
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05.06.2022 22:46 Відповісти
Війна війною, а Вечірній балабол за розкладом.
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05.06.2022 22:48 Відповісти
Кварталістів заборонять???
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05.06.2022 22:51 Відповісти
Пора уже первый том мудрых речей и выражений Зеленского во время русской окупации публиковать, а то затеряется ещё в потоке истории.
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05.06.2022 22:53 Відповісти
Що, кіпіш, який підняло суспільство за Нєвзорова думає цим так просто вирішить? До речі, спеціально тєлєгу щойно "видатного цього діяча" прочитала - Далю Грибаускайте цитує в останньому постику. Вся ця гидота дійсно сподівається так просто спригнуть, які ж тупарі...
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05.06.2022 22:59 Відповісти
о чем чешет этот тугосеря долбаный? Литва нам Байрактар,а мы им Невзорова в благодарочку. б лядь кто ему советовал с Невзоровым явно консерва фсбшная (советовать может только Дерьмак). кстати ничего не имею против Невзорова но ситуация дерьмовая
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05.06.2022 23:00 Відповісти
А я Вам скажу хто - Арестович Люся до цього 100% має причетність. Він же з такою пошаною до "Глєбича" ставиться (без жартів), навіть розповідав, що вони в один день народились . Ну а Єрмак аж ручки потер від наслідків - ще мінус один союзник нам.
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05.06.2022 23:37 Відповісти
Може нєвзорова екстрадиціювати до країн Балтії?
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05.06.2022 23:39 Відповісти
А «мистецтво» яке має гаслом «по#уй» або «я вам нічегонє должен»???
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05.06.2022 23:08 Відповісти
В зв'язку з війною на виступи Зеленського факи не показують, просто не дивляться і не слухають
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05.06.2022 23:12 Відповісти
ніяких ігр і мистецтв під час війни не проводять...під час війни всі молоді і здорові гравці і митці повинні бути в армії...
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05.06.2022 23:15 Відповісти
А не хотела бы казламордая диванная шлюха,приехать в Украину,а не пердеть с дивана?Может ты старый или сцышь?)
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05.06.2022 23:51 Відповісти
Хіханьки - хаханьки 95 кварталу - то не мистецтво. Тому придумай щось інше, щоб фінансувати цих нероб.
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05.06.2022 23:56 Відповісти
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06.06.2022 00:05 Відповісти
Шутки про дурных хахлов для дурных хахлов - это основа искусства 95-квартала и его авторов. Ну "Сваты" конечно многое внесли в русскую культурку, а вообще каких-то нетленок не припомню.
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06.06.2022 06:35 Відповісти
Придурок про иЦкуЦтво это про патапов, что сьба....сь за грарицв, или про лысых 3,14...сов с квартала?
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06.06.2022 07:17 Відповісти
Популизм Zелемойских зашкалил все допустимые нормы...
Макроны и прочие путлера Слабаки...
Безуглая приехала на фронт и дает указания ВСУ...
Це повний капздець...приїхали...
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06.06.2022 08:22 Відповісти
В сообщении отмечается: "Важно нести правду. Важно поддерживать искусство, которое для жизни, а не для тех, кто хочет эту жизнь уничтожить. Источник: https://censor.net/ru/v3346105(исскуство)
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06.06.2022 08:56 Відповісти
Є така кіпрська контора Green Family Ltd. От якби її активи передати на користь ЗСУ - скільки б усього корисного можна було б придбати... Але це неможливо, бо серіал "скоти" - це мистецтво, його підтримувати треба...
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06.06.2022 09:20 Відповісти
 
 