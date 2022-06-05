Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 5 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі Зеленського

У повідомленні зазначається: "Важливо нести правду. Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. Українці памʼятатимуть литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса як людину, яка була саме такою.