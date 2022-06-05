Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 5 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі Зеленського
У повідомленні зазначається: "Важливо нести правду. Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. Українці памʼятатимуть литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса як людину, яка була саме такою.
Топ коментарі
+22 Вася Шевченко f77d76ba
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+21 Voc Vox
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+11 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар05.06.2022 22:46
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(розумію що це гасло 5 Президента... та хіба воно не актуальне ???)
вічна пам"ять кожному загиблому Герою, знаному чи безвісному.... але кожному!!!
Хтось напевно розповів Ослу, що вони про*бали головного союзника серед країн Балтії.
Макроны и прочие путлера Слабаки...
Безуглая приехала на фронт и дает указания ВСУ...
Це повний капздець...приїхали...