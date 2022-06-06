Дещо привезли військовим, - Зеленський відвідав позиції ЗСУ в районі Бахмута та Лисичанська. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

"Глава держави заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників", - повідомили в Офісі президента.