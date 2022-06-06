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Зеленський (17463) Лисичанськ (274)

Хлопці викладаються на повну, - Зеленський вручив нагороди воїнам на передових позиціях під Лисичанськом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський побував на передових позиціях українських військ поблизу Лисичанська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

"Передові позиції наших військових у районі Лисичанська. Хлопці викладаються на повну і захищають державу у найскладнішій ситуації. Дякую, що даєте гідну відсіч ворогу. Перемога за нами!", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Это не работа а шоу. Работа у ВСУ
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06.06.2022 06:03
+7
Президент воюючої країни має підтримувати воїнів, відзначаючи їх роботу. Що він і робить. До чого тут про шоу ? Чи він має працювати навідником у танку чи заряджаючим гармати ?
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06.06.2022 07:03
+5
Зе-цитати:

- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..

- Хуже Нє Будєт (с)
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06.06.2022 04:59
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Зе-цитати:

- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..

- Хуже Нє Будєт (с)
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06.06.2022 04:59 Відповісти
У Зе планктона до сих пор пианист ни в чем ни винават,он ведь в Буче дорогу на кладбище построил
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06.06.2022 05:36 Відповісти
Виталий, ты потеряшка ? Уже три года Зеленский президент а ты все про Петю пишешь.
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06.06.2022 09:37 Відповісти
зеленський пів країни проїбав і нічого
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06.06.2022 15:03 Відповісти
Та те снаряды на складах кацапы и подорвали, как и в Европе---такие же довбни как ты их и охраняли! Или Порох должен был лично их охранять???
Тупой зебил!
Тем снарядам лет50, да под открытым небом--толку от них:?

А вот то, что зеленое чмо за три года не дало денег на производство Нептунов, Ольхи, Грома и др., а теперь тупо как попрошайка выпрашивает аналоги у Запада----от этого зебилам не отмыться, как и от сдачи Херсона, Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Чонгара и Перекопа!
Иди асфальтом подавись, убогое!
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06.06.2022 21:14 Відповісти
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06.06.2022 05:00 Відповісти
Приехал, наградил,поддержал. Молодец. Это его работа.
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06.06.2022 05:48 Відповісти
Это не работа а шоу. Работа у ВСУ
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06.06.2022 06:03 Відповісти
Президент воюючої країни має підтримувати воїнів, відзначаючи їх роботу. Що він і робить. До чого тут про шоу ? Чи він має працювати навідником у танку чи заряджаючим гармати ?
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06.06.2022 07:03 Відповісти
каждый такой приезд только мешает
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06.06.2022 12:20 Відповісти
Шоу , это здесь, на форуме. И каждый божий день одно и то же (зелень, асфальт, и прочая зрада).
А кстати , где прикольный "боевой" шоумен Паярков? В Украине , или на очередной выставке изобразительного искусства. Где нибудь в Каннах.
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06.06.2022 12:31 Відповісти
Нещодавно хлопці теж були на передньому краї під обстрілами , а оманський лижник з шаурмою та шашликами розважав тех хто хатели поржать
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06.06.2022 06:08 Відповісти
Поседел,заматерил,,дым из ноздрей так и валит,*** ,а войну просрал,деньги на зарплаты воинам проел на дороги,ни одной ракеты не сделали,военные проекты похерял,НО заглянул в глаза ЛЮДОЕДУ и классно жрет шаурму и жарит шашлыки,будет сидеть,окурок
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06.06.2022 08:53 Відповісти
Говорящая поза у говнокомандующего: положение рук говорит о закрытости и страхе....
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06.06.2022 21:17 Відповісти
 
 