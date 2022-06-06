Хлопці викладаються на повну, - Зеленський вручив нагороди воїнам на передових позиціях під Лисичанськом. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський побував на передових позиціях українських військ поблизу Лисичанська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
"Передові позиції наших військових у районі Лисичанська. Хлопці викладаються на повну і захищають державу у найскладнішій ситуації. Дякую, що даєте гідну відсіч ворогу. Перемога за нами!", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар06.06.2022 06:03
+7 Alex O fd946f57
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+5 Al Makarski
показати весь коментар06.06.2022 04:59
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- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..
- Хуже Нє Будєт (с)
Тупой зебил!
Тем снарядам лет50, да под открытым небом--толку от них:?
А вот то, что зеленое чмо за три года не дало денег на производство Нептунов, Ольхи, Грома и др., а теперь тупо как попрошайка выпрашивает аналоги у Запада----от этого зебилам не отмыться, как и от сдачи Херсона, Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Чонгара и Перекопа!
Иди асфальтом подавись, убогое!
А кстати , где прикольный "боевой" шоумен Паярков? В Украине , или на очередной выставке изобразительного искусства. Где нибудь в Каннах.