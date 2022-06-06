Окупований і зруйнований Лиман: понад 7,5 тисяч мешканців, що лишилися в місті, перебувають на межі гуманітарної катастрофи. ВIДЕО
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Понад сім тисяч мешканців окупованого Лиману на Донеччині перебувають у зруйнованому місті на межі гуманітарної катастрофи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами мера Олександра Журавльова у місті немає газу, води та світла. Там перебувають близько 7,5 тис. жителів. Евакуювати їх поки що можливості немає.
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Paul Foxen
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