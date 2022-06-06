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Окупований і зруйнований Лиман: понад 7,5 тисяч мешканців, що лишилися в місті, перебувають на межі гуманітарної катастрофи. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Понад сім тисяч мешканців окупованого Лиману на Донеччині перебувають у зруйнованому місті на межі гуманітарної катастрофи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами мера Олександра Журавльова у місті немає газу, води та світла. Там перебувають близько 7,5 тис. жителів. Евакуювати їх поки що можливості немає.

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Автор: Сергій Яковенко
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*там же наши люди* *не має стратегічного значення* *про!бали*
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06.06.2022 10:04 Відповісти
Зруйновані міста,містечка,села....будинки химери,знедолені і зранені. Ось ціна асфальтової епохи. Краще б сценарій закінчився як в кіно імпічмент,а не війною. Як там було- якщо я порушу хоть один Закон України.....
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06.06.2022 10:06 Відповісти
"справу Свинарчуків" зепацюки згорнули в кінець ...а шо не так було ,зесрань?весело же -крикнув :"Свинарчук!",а тобі ракети на бошку ,так як клістрони для ПВО зепацюкам були не треба,в війну
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06.06.2022 10:12 Відповісти
На что рассчитывают люди оставаясь в окупированных городах? Старики то понятно, но молодые люди с детьми...
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06.06.2022 10:27 Відповісти
завезенное кацапское семя всегда ожидает своих
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06.06.2022 10:39 Відповісти
просили, вмовляли, роз,ясняли... вони нарочито залишились,чекали... багато на "своїх"... в нас більше проблем немає на вівльній території? не морочим собі голову - люба гуманітарна катастрофа на окупованій території це агітація за Україну.
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06.06.2022 12:24 Відповісти
 
 