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Артилерія спецпідрозділу "KRAKEN" знищує окупантів, їхні позиції та бронетехніку. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Артилерія спецпідрозділу "KRAKEN" знищила окупантів, їхні позиції та бронетехніку в селі на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішних ударів бійці спецпідрозділу опублікували у спеціальному відеоролику, який присвятили загиблому побратиму Еріку.

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Автор: Сергій Яковенко
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Кацапи-срані таргани.
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06.06.2022 11:36 Відповісти
Не кажи. Лізуть і лізуть, дебільніші та дебільніші накази виконують
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06.06.2022 11:38 Відповісти
мова росіиська
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06.06.2022 11:45 Відповісти
Де?
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06.06.2022 11:54 Відповісти
Слава Захисникам Харківщини!
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06.06.2022 12:04 Відповісти
Молодцi хлопцi. Спасибо им и всем ВСУ за Харьков. А так же за Слатино , и Старый Салтов, где батин дом и дача.
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06.06.2022 12:46 Відповісти
 
 