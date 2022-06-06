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Артилерія спецпідрозділу "KRAKEN" знищує окупантів, їхні позиції та бронетехніку. ВIДЕО безпілотника
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Артилерія спецпідрозділу "KRAKEN" знищила окупантів, їхні позиції та бронетехніку в селі на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішних ударів бійці спецпідрозділу опублікували у спеціальному відеоролику, який присвятили загиблому побратиму Еріку.
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Garry Grant
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