Артилерія спецпідрозділу "KRAKEN" знищує окупантів, їхні позиції та бронетехніку. ВIДЕО безпілотника

Артилерія спецпідрозділу "KRAKEN" знищила окупантів, їхні позиції та бронетехніку в селі на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішних ударів бійці спецпідрозділу опублікували у спеціальному відеоролику, який присвятили загиблому побратиму Еріку.

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