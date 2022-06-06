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"Жена забрала вентилятор, кофемолку, мультиварку": Окупанти роблять "бізнес" на мародерстві. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Родичі російських окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні, але крадуть у своїх.

Про це свідчить перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти організували "логістичні центри" з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам.

Однак "бізнес" розвивається не дуже, бо рашисти крадуть один в одного.

"Вчера Вовина жена микроволновку забрала…, вентилятор, кофемолку там, мультиварку…", - звітує чоловіку-окупанту дружина, яка займається розподілом награбованого в РФ.

Але Вова, як виявляється, окрім переліченого, намародерив в Україні ще 4 телевізори: "три телевизора в коробке и один без коробки".

Той, що без коробки, їй віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав "тот хрен, который… он два раза забирал". Тож вона просить чоловіка "розібратися".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Херсонщині "віджимають" бізнес у місцевих підприємців, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
скоро ватная самка получить мешок с останками кацапа
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06.06.2022 11:39
+17
Ніщеброди з ******.
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06.06.2022 11:40
+9
Нехай кожна вкрадена в Україні річ несе в собі прокляття і біду всім, хто лиш торкнеться їх ...
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06.06.2022 11:59
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Як кажуть ,"Щоб воно тільки те й мало"
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06.06.2022 11:38 Відповісти
скоро ватная самка получить мешок с останками кацапа
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06.06.2022 11:39 Відповісти
получит коробку,но не с телевизором
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07.06.2022 11:22 Відповісти
Ніщеброди з ******.
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06.06.2022 11:40 Відповісти
Сарана...
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06.06.2022 11:47 Відповісти
"хароші руцкі"
єто всьо путін вінават
ложітє санкції только на путіна, почему раісянє далжні страдать?
ми нє прі чєм, єто не ми началі

шо там ше? тер про коробки с тєлєками запитати б у овсяннікової
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06.06.2022 11:49 Відповісти
та не, они быстро поняли, как не страдать..., желание чего-нибудь добыть на этой войне полностью отключает инстинкт самосохранения..., нация воров, убийц и насильников, чтоб они подавились всем награбленным...
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06.06.2022 11:54 Відповісти
Нехай кожна вкрадена в Україні річ несе в собі прокляття і біду всім, хто лиш торкнеться їх ...
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06.06.2022 11:59 Відповісти
Скрепно!!!
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06.06.2022 11:59 Відповісти
- просит мужа "разобраться ...

Davai bolshe ugara. Pustj vorje perebivajed drug druga. Dlja civilizovannogo mira oglasitj objazateljno s prjamoi translacijei razborok na Brjusselj i Vashington.
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06.06.2022 12:01 Відповісти
Десять тисяч років тому:---Орки біля багаття ділять м'ясо.
Наші дні: ---А нічого не змінилось.
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06.06.2022 12:10 Відповісти
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06.06.2022 13:05 Відповісти
Все это позорно и обидно , как ни есть ,но твари вывозят все.
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06.06.2022 13:53 Відповісти
треба рекламну кампанію зробити що всі речі заражені бандерівським вірусом
і там скрізь вбудовані датчики стеження
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06.06.2022 14:24 Відповісти
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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06.06.2022 14:58 Відповісти
а где коробка с вовиным глазом, членом и левым яйцом, вовина жена не забрала? нет вовина собака утащила, жена ее не кормит
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07.06.2022 10:33 Відповісти
 
 