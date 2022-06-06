"Жена забрала вентилятор, кофемолку, мультиварку": Окупанти роблять "бізнес" на мародерстві. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Родичі російських окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні, але крадуть у своїх.
Про це свідчить перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що окупанти організували "логістичні центри" з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам.
Однак "бізнес" розвивається не дуже, бо рашисти крадуть один в одного.
"Вчера Вовина жена микроволновку забрала…, вентилятор, кофемолку там, мультиварку…", - звітує чоловіку-окупанту дружина, яка займається розподілом награбованого в РФ.
Але Вова, як виявляється, окрім переліченого, намародерив в Україні ще 4 телевізори: "три телевизора в коробке и один без коробки".
Той, що без коробки, їй віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав "тот хрен, который… он два раза забирал". Тож вона просить чоловіка "розібратися".
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єто всьо путін вінават
ложітє санкції только на путіна, почему раісянє далжні страдать?
ми нє прі чєм, єто не ми началі
шо там ше? тер про коробки с тєлєками запитати б у овсяннікової
Davai bolshe ugara. Pustj vorje perebivajed drug druga. Dlja civilizovannogo mira oglasitj objazateljno s prjamoi translacijei razborok na Brjusselj i Vashington.
Наші дні: ---А нічого не змінилось.
і там скрізь вбудовані датчики стеження
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!