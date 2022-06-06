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"Слава Богу, що Байден і Джонсон виявилися патріотами України", - доброволець Володимир Регеша (Санта). ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Доброволець Володимир Регеша (Санта) уже вісім років на війні, а після початку повномасштабної російської агресії боєць із побратимами продовжує відбивати атаки ворога.

Кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман зустрівся із Сантою поблизу донецького аеропорту та дізнався від нього про подробиці воєнних буднів підрозділу, де служить український доброволець.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+32
І це правда, слава Богу, що вони попри образи "зелених" щурів допомагають Україна і що вони дійсно більше зробили для нашої армії, народу, ніж "квартальні" війська, які годуються на асфальті. Щира подяка США і Англії.
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06.06.2022 11:57
+15
Пощастило нам з Байденом та Джонсоном.
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06.06.2022 12:00
+15
Джонсон действительно друг Украины.
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06.06.2022 13:11
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І це правда, слава Богу, що вони попри образи "зелених" щурів допомагають Україна і що вони дійсно більше зробили для нашої армії, народу, ніж "квартальні" війська, які годуються на асфальті. Щира подяка США і Англії.
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06.06.2022 11:57 Відповісти
Сьогодні можуть Борису оголосити недовіру , що було би не дуже добре для України.
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06.06.2022 11:58 Відповісти
врядли это прям серйозно поменяет отношение бритов к войне,они помойку немытую больше ста лет не переваривают.
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06.06.2022 12:05 Відповісти
Але їхні брудні гроші приймали радісно ...
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06.06.2022 13:13 Відповісти
Пощастило нам з Байденом та Джонсоном.
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06.06.2022 12:00 Відповісти
Он прав!
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06.06.2022 12:05 Відповісти
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06.06.2022 12:55 Відповісти
Навіщо ви знущаєтеся над іноземними лідерами, які підтримують Україну? Краще запитайте про зброю у Боневтіка, бо це його прямий обов'язок захистити українців від зовнішньої агресії, а він свої про@оби через своїх про@общиків красиво переводить на Шольца чи Байдена. На себе переводьте, це справедливо і своєчасно!
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06.06.2022 13:52 Відповісти
Джонсон действительно друг Украины.
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06.06.2022 13:11 Відповісти
З Байденом і Джонсоном пощастило, тільки зі своїми клоунами ні. Тому стільки жертв і зруйнована країна.
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06.06.2022 14:43 Відповісти
своїх клоунів ми самі вибрали, лехторату з мізками не пощастило
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06.06.2022 16:08 Відповісти
Та да. Наші "патріоти", судячи із всього, вже були готові підписувати угоду про здачу України на берегах Прип'яті чи в Стамбулі.
І якби не народ України та Байден із Джонсоном, то підписали б...

До речі, де зараз цей потужний переговорник та патріот Агрохімія? Щось його давно не видно!
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07.06.2022 08:17 Відповісти
 
 