"Слава Богу, що Байден і Джонсон виявилися патріотами України", - доброволець Володимир Регеша (Санта). ВIДЕО

Доброволець Володимир Регеша (Санта) уже вісім років на війні, а після початку повномасштабної російської агресії боєць із побратимами продовжує відбивати атаки ворога.

Кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман зустрівся із Сантою поблизу донецького аеропорту та дізнався від нього про подробиці воєнних буднів підрозділу, де служить український доброволець.

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