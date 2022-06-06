"Слава Богу, що Байден і Джонсон виявилися патріотами України", - доброволець Володимир Регеша (Санта). ВIДЕО
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Доброволець Володимир Регеша (Санта) уже вісім років на війні, а після початку повномасштабної російської агресії боєць із побратимами продовжує відбивати атаки ворога.
Кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман зустрівся із Сантою поблизу донецького аеропорту та дізнався від нього про подробиці воєнних буднів підрозділу, де служить український доброволець.
Топ коментарі
+32 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар06.06.2022 11:57
+15 MausMike
показати весь коментар06.06.2022 12:00
+15 max79
показати весь коментар06.06.2022 13:11
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І якби не народ України та Байден із Джонсоном, то підписали б...
До речі, де зараз цей потужний переговорник та патріот Агрохімія? Щось його давно не видно!