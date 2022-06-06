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Ризик висадки морського десанту в Одесі залишається постійним, - Братчук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Чорному морі перебувають кілька російських суден із крилатими ракетами на борту.

Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації продовжують проводити певні маневрування та перегрупування. Наразі відомо про те, що з крилатими ракетами на борту знаходиться один надводний корабель та один підводний човен, а також декілька великих десантних човнів", - зазначив він.

За його словами, ризик висадки морського десанту залишається постійним.

"Але наразі не видно особливої підготовки ворога до активної фази проведення саме десантної військової операції", - додав Братчук.

Також, додав речник ОВА, на острові Зміїний ворог продовжує нарощувати свої бойові можливості, але українські захисники проводять стримувальні заходи.

Також читайте: Ворог намагається активізувати повітряну розвідку на Одещині, ймовірність ракетних ударів залишається високою, - Братчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Десант на Одессу маловероятен, а вот на Змеиный техники подтянули уже не мало, надо снова грядку проряжать
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06.06.2022 12:26 Відповісти
❗️росіяни стверджують, що домовилися про розблокування одеського порту

🔸Україна, Росія та Туреччина погодили попередню схему вивезення зерна з Одеського порту, пишуть російські "Известия", з посиланням на джерела. Згідно з планом, розмінуванням прибережних вод у районі Одеси займеться Туреччина. Туреччина також конвоюватиме судна, що виходять із порту в нейтральні води Чорного моря до певної точки, де їх зустрічатимуть російські військові кораблі. Росія супроводжуватиме суд до Босфору.

▫️Джерела повідомляють, що поки що лише про розблокування порту в Одесі, зараз опрацьовується точний маршрут кораблів. Очікується, що "дорожню карту" затвердять 8-9 червня на переговорах у Туреччині за участю ООН

🔺З української сторони наразі немає підтвердження цієї інформації
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06.06.2022 12:56 Відповісти
ага а ви вже розмінірували по заклику ООн придурки.
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06.06.2022 12:26 Відповісти
давай Сірьога, весь флот ипаш , ти ж обіцяв..)) чи може вже й гарпуни просрали ?
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06.06.2022 12:29 Відповісти
Вже "забємбав" , своїми висадками , висаджуються і нападають на тих хто готується до шашликів .
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06.06.2022 12:32 Відповісти
"Украине передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь черноморский флот россии - Братчук"28.05.2022"- сьогодні вже 5 червня я так розумію язиком топити може тільки
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06.06.2022 13:02 Відповісти
 
 