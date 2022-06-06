Ризик висадки морського десанту в Одесі залишається постійним, - Братчук. ВIДЕО
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В Чорному морі перебувають кілька російських суден із крилатими ракетами на борту.
Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації продовжують проводити певні маневрування та перегрупування. Наразі відомо про те, що з крилатими ракетами на борту знаходиться один надводний корабель та один підводний човен, а також декілька великих десантних човнів", - зазначив він.
За його словами, ризик висадки морського десанту залишається постійним.
"Але наразі не видно особливої підготовки ворога до активної фази проведення саме десантної військової операції", - додав Братчук.
Також, додав речник ОВА, на острові Зміїний ворог продовжує нарощувати свої бойові можливості, але українські захисники проводять стримувальні заходи.
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🔸Україна, Росія та Туреччина погодили попередню схему вивезення зерна з Одеського порту, пишуть російські "Известия", з посиланням на джерела. Згідно з планом, розмінуванням прибережних вод у районі Одеси займеться Туреччина. Туреччина також конвоюватиме судна, що виходять із порту в нейтральні води Чорного моря до певної точки, де їх зустрічатимуть російські військові кораблі. Росія супроводжуватиме суд до Босфору.
▫️Джерела повідомляють, що поки що лише про розблокування порту в Одесі, зараз опрацьовується точний маршрут кораблів. Очікується, що "дорожню карту" затвердять 8-9 червня на переговорах у Туреччині за участю ООН
🔺З української сторони наразі немає підтвердження цієї інформації