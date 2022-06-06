Випускники школи №134 у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї школи. ВIДЕО

10 випускників школи №134 у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї школи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне. Харків, у будівлю навчального закладу 27 лютого вдерлися російські спецпризначенці. Щоб знешкодити окупантів та зберегти життя харків'ян, відбувся бій: українські захисники знищили у будівлі близько 30 окупантів.

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