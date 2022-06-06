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"Украина? Снимай это!": рашист знущається з дітей у підмосковній електричці через кольори ранця. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Неадекватний чоловік в Росії знущався з дітей, а інші просто фільмували все і навіть не намагалися захистити дітей.

Відповідне відео з'явилося в соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пасажиру підмосковної електрички не сподобався ранець хлопчика. Все через кольори прапора України. Потім ця істота кинула ранець на брудну підлогу. Все це він супроводив ненормативної лексикою.

Також читайте: У Берліні поліція за українські прапорці затримала чоловіка

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+96
Там вся страна кооллективное *****, стадо двинутых на всю голову.
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06.06.2022 13:36
+44
Для них ми найстрашніші вороги? Що? Україна хоч колись напала на росію? Ти нічого не поплутав?
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06.06.2022 13:44
+31
Ще одне підтвердження того, що кацапи, то не люди, а сцикливе імпотенте лайно, ладне воювати з дітьми та фільмувати.
Фу. Ця опущена мерзота викликає неймовірну огиду.
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06.06.2022 13:39
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Там вся страна кооллективное *****, стадо двинутых на всю голову.
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06.06.2022 13:36 Відповісти
не захищаю рашистів, а якщо ти в електропоїзді побачив дитину з ранцем в кольорах срср чи триколором, чи імперським флагом РІ, ти б нічого не зробив (зрозуміло що не треба матами крити).
для них наш прапор - прапор найстрашніших ворогів, чому вони повинні не помічати ці кольори?
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06.06.2022 13:41 Відповісти
Для них ми найстрашніші вороги? Що? Україна хоч колись напала на росію? Ти нічого не поплутав?
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06.06.2022 13:44 Відповісти
Ну от ти дійсно дивний.. де мені зустрічаєшся..
Твоя ця "об'єктивність" необ'єктивна..
І нема,що порівнювати поки нема що порівнювати. Так биків і в нас вистачає.. еле поки не було подібного преценденту то не треба рівняти нас на них!
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06.06.2022 13:46 Відповісти
Про що ви говорите ? Не важно які і чиї кольори , але як може оте бидло тероризувати дітей. Він когосьтам обзиває. Я стараюсь не вживати таких слів , але тут вибачте - це кінчений сикливий підараст. Тільке така мразь воює з дітьми .
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07.06.2022 06:54 Відповісти
думаю, ви перебільшуєте.
Кольори і прапор як державний символ це дещо різні речі.
Наприклад, прапор Швеції має ті ж кольори, що і наш, а прапори Словакії та Нідерландів кольорами схожі з расєйськім прапором.
Побачивши жінку в платті з червоним, блакитним та білим кольорами, варто заставити її зняти плаття?
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06.06.2022 13:49 Відповісти
«Павлуха паровоз тебе в ухо», ти дійсно вважаєш що якщо в дитини буде червоний ранец, то його в Україні хтось заставлять його зняти? Тоді ти йолоп.
Кольори там не українського прапора, а якісь ******* кислотні кольори. Вони дуже віддалено нагадують український прапор. Просто кацапський жлоб причепився до дітей, на кшалт «закурить не найдеться?», звичайна кацапська гопота. Виправдовувати таких це рідкісна дурня
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06.06.2022 13:52 Відповісти
У кольорах чи під прапор?
Якщо це буде просто червоний, або поєднання кольорів ніхто навіть не відреагує, якщо стилізовано під прапор РФ чи СРСР із серпом та молотом то пошкодують і скажуть, які ж у нього кончені батьки...
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06.06.2022 14:06 Відповісти
Тут ще варто згадати, що комуняцька символіка в нас законом заборонена. В кацапні хіба заборонено прапор України?
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06.06.2022 14:35 Відповісти
Так, може, ще з веселки два ворожих кольори видалять? Пишеш останнім часом хєрню.
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06.06.2022 14:30 Відповісти
ВМЕСТО АНЕКДОТА--ХУЙЛО ИЗДАЛ УКАЗ А ******* И СОВЬЕТ МИНЬЕТ ********** ПРИНЯЛИ ЗАКОН---
ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ОТНЫНЕ НАД *********** ЗАКРАШИВАТЬ ГОЛУБОЕ НЕБО В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ.... А СОЛНЦЕ В ЗЕЛЕНЫЙ... такая же судьба постигла моря озера речки цветы овощи фрукту автомобили дома скамейки строения поезда и все что окрашено в том числе и одежда... включая трусы.. ЕВБАННАЯ **********!!!! ************* МОРДОР!!!! ну да у них сиски силиконовыее бабегазх в цвет флага ********** аквафрешка или хакки...скоро мозг внутри и печенку будут окрашивать в флаг аквафрешки.. и гимно будет только трех-цветным.. или на крайняк цвета хакки...
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06.06.2022 13:43 Відповісти
дитяча память дуже чіпка.
цей хлопчина виросте і зробить вірні висновки із цього знущання....
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06.06.2022 14:15 Відповісти
Бугаю дуже пощастило, що батька того хлопчика не було поряд...
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06.06.2022 14:42 Відповісти
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06.06.2022 15:11 Відповісти
Щоб та падлюка рашистська здохла! Які кончені тварюки!
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06.06.2022 13:37 Відповісти
ot bljin degenerat...byv bi tatu rjadom - ja by posmotrel kak eto ************ bykuet togda....
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06.06.2022 13:37 Відповісти
У мене питання - чи маємо ми право очистити окуповані московією землі, від рашизма
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06.06.2022 13:38 Відповісти
право ми маємо, а от ресурсів та людей, щоб вичистити ці авгієві стайні, у нас точно не вистачить.
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06.06.2022 13:42 Відповісти
Людей вистачає. Ресурси повільно але надають союзники. Перекажи д'Єрмаку чи хто там куратор у тебе, що ваші вкиди "ми не потягнемо, ми не зможемо" не працюють.... Україна Переможе й буде бити рашисстов до ПОВНОГО звільнення усієї теріторії України.
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06.06.2022 13:51 Відповісти
А ти приїзжай та сам перекажи. Чи самому ссикотно повертатись в Україну, а життів українців тобі геть не шкода - бо ж ти сам не плануєш бути серед цих людей, хто загине.
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06.06.2022 13:57 Відповісти
Як на мене, то все дуже просто, друже: після Перемоги міняємо 25 статтю Конституції та вводимо пашпорти негромадян. Все. Ось такі гарненькі-червоненькі...

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06.06.2022 14:48 Відповісти
Вот он классический руский херой, до беззащитного, до ребенка прикопаться
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06.06.2022 13:38 Відповісти
Ще одне підтвердження того, що кацапи, то не люди, а сцикливе імпотенте лайно, ладне воювати з дітьми та фільмувати.
Фу. Ця опущена мерзота викликає неймовірну огиду.
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06.06.2022 13:39 Відповісти
...а потім отаке плазує, слинячи вам талани: "дядінька, нє убівааайтє..!"
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06.06.2022 14:08 Відповісти
"***********!"(с)
Це звучало зі сцени Євробачення, а ви кажете електричка...
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06.06.2022 13:39 Відповісти
Конченая нация!
Тотальное моральное уродство!

Только полная денацификация населения рашки спасет мир от распространения этой чумы!

Жаль, что немцы, французы и всякие венгры это не понимают...
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06.06.2022 13:40 Відповісти
Это надо показывать западному обывателю.., который считает русских хорошими.
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06.06.2022 13:40 Відповісти
*нє всьо так однозначно, це одиничний випадок, ну буває* (с) путінферштеєри і консерви
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06.06.2022 13:42 Відповісти
І жодна скотиняка не заступилася за дитину? Цеж майбутне цього орка. Там є взагалі люди чи тільки істоти?
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06.06.2022 13:41 Відповісти
никто ничего не заметил, кроме этого ублюдка.
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06.06.2022 15:11 Відповісти
Я конечно электричкой уже лет 30 не ездил, но у нас в общественном транспорте , петуха пристающего к детям отгупали бы по полной программе.
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06.06.2022 13:45 Відповісти
Московия - недострана долбо...бов-сцыкунов, героев только против явно слабших.. на чеченцев-дагестанцев у этого тела не поднялась бы пипирка снять что-либо с них.. "чечня круто"(с)..
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06.06.2022 13:47 Відповісти
Как говаривал один поц, зритель с концерта кобздона, ".....Это расия!"(с) Тут даже нечего комментировать...
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06.06.2022 13:49 Відповісти
Надо разделять хло и хрюске народец. Не надо всех под одну гребенку. Хрюске в большинстве против войны, это все хло, бла-бла.
Это видео отличный пример селекции, почему в свинарнике никогда не будет других хрюске. Любой намек на инакомыслие там вытравливается с пеленок.
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06.06.2022 13:51 Відповісти
Большинство взрослого населения руссии надо денацифицировать в любой способ - смерть, кастрация, что угодно... лишь тогда будет мир на планете
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06.06.2022 13:55 Відповісти
А як принижують на українській окупованій території не зняли ролік?
Якщо виключити всю пропаганду,то стане видно що Херсонщина в руках кацапів-надовго.То зброї нема,то "неактуально,бо бої за Донбас в приорітеті",то скаже хтось що "Хєрсон не має стратегічного значення" (це все цитати).
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06.06.2022 13:56 Відповісти
Чергова кацапська бидло-свиня...
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06.06.2022 13:58 Відповісти
У 2014 році з'ясувалося, що вони нам не брати, а у 2022 виявилося, що вони навіть не люди.
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06.06.2022 14:00 Відповісти
Сумасшедшая страна, сумашедшее население проживающее на этой территории!
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06.06.2022 14:01 Відповісти
уривок з п'єси...

дійова особа 1:
"- Ні щоб надихнутись новими можливостями. Будувати нашу Неньку. А ви? Усе зійшло нанівець?";

дійова особа 2:
"- в 91-му ми ще намагались продовжити якусь громадську активність - возили книжки для формування фондів Бібліотеки української літератури в москві - БУЛ. Але потім відбулось те, що відбулось- розгром БУЛ рашистами. Гітлерівці у фашистській Німеччині, коли прийшли до влади, то спалювали книжки, а рашисти то діяли тихонько, без піару, просто вивезли українські книжки у вогкі підвали запасників та навіть як макулатуру на смітники.";

дійова особа 1:
"- Ну, тоді і не думали про Україну і її відродження. Побільше грошей хотілось сколотити. А вас я розумію, як лицемірів і ледацюг, що сподівались на те, як вас всі на руках будуть носити лише за ваші "медальки". Сміхота!";

дійова особа 2 (не слухає співрозмовника):
"- Тоді багато говорили про свободу. А насправді у раші прийшли до однієї свободи: творити злодіяння щодо українців і України.";

дійова особа 1:
"- Ти спригуєш з теми? Чи міняєш її, бо гостре питання?";

дійова особа 2 (продовжує про своє):
"- Якби вдалось хоча б залишки БУЛ вивезти в Україну, врятувати від смердячої звалки. Ці книжки поки що лежать у підвалі якоїсь комунальної установи в москві. Якби ж це можна було зробити. (пауза)
Не хочеться залишати рашистам своє, рідне на поталу. Як Тарас Бульба свою люльку не схотів ворогам залишати."...
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06.06.2022 14:01 Відповісти
Як же вони нас ненавидять і в той же час бояться.
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06.06.2022 14:03 Відповісти
шкода у веселці кольори прапору не поруч,
а то і веселку визнали б антирашиською і заборонили)
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06.06.2022 14:05 Відповісти
Ах ти ж ****, я тебе сам розірву падлюка і горло вигризу падло!
Дітки, вибачте нас що взагалі так сталося, але ВИ будете вдома і УКРАЇНА ВАС ЛЮБИТЬ та ніколи не покине!
Без ВАС ДІТИ НЕМАЄ СЕНСУ ЖИТИ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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06.06.2022 14:06 Відповісти
Адіннарот, трісця їх матері, абнять і прастіть пасєрєдінє...
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06.06.2022 14:09 Відповісти
А чего этот "боец" невидимого фронта ещё в контрактники не записался? Из него получилось бы пару десятков кило удобрений. Или с пацанвой воевать безопаснее, ответки не будет? "Рыцарь без страха и упрёка", пля...
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06.06.2022 14:18 Відповісти
Мерещится, значит боятся. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.06.2022 14:25 Відповісти
Что, ссымся? Это, не беда, ты ещё и сраться начнешь.
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06.06.2022 14:48 Відповісти
уйобок як і все ординське збіговисько
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06.06.2022 14:51 Відповісти
Зачем нужны эти конченные на этой планете?🤔
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06.06.2022 14:55 Відповісти
Смотри какое пузо отрастило роSSийское ЧМО, которое после оплеух по своей тупой роже в этом же тамбуре радостно визжало "ЧЕЧНЯ КРУТО"!
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06.06.2022 14:55 Відповісти
Не здивуюсь якщо кацапи вилучать з продажу олівці та фарби жовтого та блакитного кольорів. Навіть не уявляю що має відчувати скрєпний кацап вийшовши на пшеничне поле під блакитним небом... Це ж жах!
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06.06.2022 15:12 Відповісти
от так ***** шо аж невдобно. треба було взагалі викинути тих лічінок кацапських з потяга.
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06.06.2022 15:14 Відповісти
ну тогда везде убирают синий и желтый цвет. в школе пуст запрещают рисовать голубое небо и цветы подсолнушки. интересно ромашка какого цвета будет у них.
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06.06.2022 15:16 Відповісти
Вбив, би, суку, за дітей... Гандон. Чисте, щире, не винне, а воно пхає свої пазуряки... ********* нація... Немає там нормальних... Кастрати немочні...
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06.06.2022 15:38 Відповісти
мудозвон. ти скажи це його татові в лице!

утьірок
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06.06.2022 16:27 Відповісти
Эй расеянцы, ваши враги совершенно в другой стороне от Украины. Скоро вы все поймете...
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06.06.2022 17:16 Відповісти
безмозглый орок
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07.06.2022 00:56 Відповісти
ну шо мишебратья?зачьтовинасненавидити...вони своїх дітей готові прибити лише за наші кольори....як же там прАстиерАсиянє...невиноватиє...тьху...
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08.06.2022 18:30 Відповісти
 
 