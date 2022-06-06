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"Украина? Снимай это!": рашист знущається з дітей у підмосковній електричці через кольори ранця. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Неадекватний чоловік в Росії знущався з дітей, а інші просто фільмували все і навіть не намагалися захистити дітей.
Відповідне відео з'явилося в соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, пасажиру підмосковної електрички не сподобався ранець хлопчика. Все через кольори прапора України. Потім ця істота кинула ранець на брудну підлогу. Все це він супроводив ненормативної лексикою.
Топ коментарі
+96 18c49ed2
показати весь коментар06.06.2022 13:36
+44 Romeo Ua
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+31 Чайка Київ
показати весь коментар06.06.2022 13:39
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Будь ласка, зачекайте...
для них наш прапор - прапор найстрашніших ворогів, чому вони повинні не помічати ці кольори?
Твоя ця "об'єктивність" необ'єктивна..
І нема,що порівнювати поки нема що порівнювати. Так биків і в нас вистачає.. еле поки не було подібного преценденту то не треба рівняти нас на них!
Кольори і прапор як державний символ це дещо різні речі.
Наприклад, прапор Швеції має ті ж кольори, що і наш, а прапори Словакії та Нідерландів кольорами схожі з расєйськім прапором.
Побачивши жінку в платті з червоним, блакитним та білим кольорами, варто заставити її зняти плаття?
Кольори там не українського прапора, а якісь ******* кислотні кольори. Вони дуже віддалено нагадують український прапор. Просто кацапський жлоб причепився до дітей, на кшалт «закурить не найдеться?», звичайна кацапська гопота. Виправдовувати таких це рідкісна дурня
Якщо це буде просто червоний, або поєднання кольорів ніхто навіть не відреагує, якщо стилізовано під прапор РФ чи СРСР із серпом та молотом то пошкодують і скажуть, які ж у нього кончені батьки...
ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ОТНЫНЕ НАД *********** ЗАКРАШИВАТЬ ГОЛУБОЕ НЕБО В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ.... А СОЛНЦЕ В ЗЕЛЕНЫЙ... такая же судьба постигла моря озера речки цветы овощи фрукту автомобили дома скамейки строения поезда и все что окрашено в том числе и одежда... включая трусы.. ЕВБАННАЯ **********!!!! ************* МОРДОР!!!! ну да у них сиски силиконовыее бабегазх в цвет флага ********** аквафрешка или хакки...скоро мозг внутри и печенку будут окрашивать в флаг аквафрешки.. и гимно будет только трех-цветным.. или на крайняк цвета хакки...
цей хлопчина виросте і зробить вірні висновки із цього знущання....
Фу. Ця опущена мерзота викликає неймовірну огиду.
Це звучало зі сцени Євробачення, а ви кажете електричка...
Тотальное моральное уродство!
Только полная денацификация населения рашки спасет мир от распространения этой чумы!
Жаль, что немцы, французы и всякие венгры это не понимают...
Это видео отличный пример селекции, почему в свинарнике никогда не будет других хрюске. Любой намек на инакомыслие там вытравливается с пеленок.
Якщо виключити всю пропаганду,то стане видно що Херсонщина в руках кацапів-надовго.То зброї нема,то "неактуально,бо бої за Донбас в приорітеті",то скаже хтось що "Хєрсон не має стратегічного значення" (це все цитати).
дійова особа 1:
"- Ні щоб надихнутись новими можливостями. Будувати нашу Неньку. А ви? Усе зійшло нанівець?";
дійова особа 2:
"- в 91-му ми ще намагались продовжити якусь громадську активність - возили книжки для формування фондів Бібліотеки української літератури в москві - БУЛ. Але потім відбулось те, що відбулось- розгром БУЛ рашистами. Гітлерівці у фашистській Німеччині, коли прийшли до влади, то спалювали книжки, а рашисти то діяли тихонько, без піару, просто вивезли українські книжки у вогкі підвали запасників та навіть як макулатуру на смітники.";
дійова особа 1:
"- Ну, тоді і не думали про Україну і її відродження. Побільше грошей хотілось сколотити. А вас я розумію, як лицемірів і ледацюг, що сподівались на те, як вас всі на руках будуть носити лише за ваші "медальки". Сміхота!";
дійова особа 2 (не слухає співрозмовника):
"- Тоді багато говорили про свободу. А насправді у раші прийшли до однієї свободи: творити злодіяння щодо українців і України.";
дійова особа 1:
"- Ти спригуєш з теми? Чи міняєш її, бо гостре питання?";
дійова особа 2 (продовжує про своє):
"- Якби вдалось хоча б залишки БУЛ вивезти в Україну, врятувати від смердячої звалки. Ці книжки поки що лежать у підвалі якоїсь комунальної установи в москві. Якби ж це можна було зробити. (пауза)
Не хочеться залишати рашистам своє, рідне на поталу. Як Тарас Бульба свою люльку не схотів ворогам залишати."...
а то і веселку визнали б антирашиською і заборонили)
Дітки, вибачте нас що взагалі так сталося, але ВИ будете вдома і УКРАЇНА ВАС ЛЮБИТЬ та ніколи не покине!
Без ВАС ДІТИ НЕМАЄ СЕНСУ ЖИТИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
утьірок