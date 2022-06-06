"Украина? Снимай это!": рашист знущається з дітей у підмосковній електричці через кольори ранця. ВIДЕО

Неадекватний чоловік в Росії знущався з дітей, а інші просто фільмували все і навіть не намагалися захистити дітей.

Відповідне відео з'явилося в соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пасажиру підмосковної електрички не сподобався ранець хлопчика. Все через кольори прапора України. Потім ця істота кинула ранець на брудну підлогу. Все це він супроводив ненормативної лексикою.

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