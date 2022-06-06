"Это безбожие! Вы ответите за каждую свежую могилку перед Господом Богом!", - митрополит УПЦ МП Лонгін публічно засудив главу РПЦ Кирила. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Настоятель Банченського монастиря УПЦ МП (Чернівецька область) митрополит Лонгін (Михайло Жар) на одній з проповідей публічно засудив главу РПЦ Кирила Гундяєва за благословення війни Росії проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Благодарим за ваше благословение. За то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбите наши храмы и монастыри. За то, что вы убиваете наши монахов и священников. Благодарим, ваше святейшество, з большое и великое ваше благословение на кровопролитие. Это безбожие. На очень больно, братья и сестры. Когда мы готовы стать на колени и просить всех кругом остановить, а не благословлять на войну. Кто-то будет отвечать за кровь пролитую, за материнские слезы, за детей, которые стали сиротами. Вы будете отвечать. Те, которые благословляют войну, кровопролитие, поймите правильно: вы ответите перед Богом, не перед людьми. За каждую слезинку материнскую, за каждую свежую могилу. Вы ответите перед Господом Богом, это так не прощается. Вы ранили весь православный мир Украины. Вы ранили нас, вы принесли нам большую боль. Не ищите себе оправданий", - заявив Лонгін.
Будь ласка, зачекайте...
В часи регіоналів вихвалявся, що може дзвонити Януковичу. Яник коли прїжджав на Буковину завжли їхав до цього покидька.
Бреше ця **** заради виживання!
Виділяти на добу на кожну дитину гіпотетично по 1-2 хв (більше на інше фізично не вистачить) і вважати "батьком року" - це відверта ху*ня! Спроектуйте на себе, чи можна бути в такому випадку гарним батьком , відповідь очевидно, що НІ)
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Ніхто в історії так багато людей не вбивв, як релігія.
Навіть, коли вона, начебто, непричетна - в мізки насіяна заздалегідь і щоразу народжується у вигляді:
"gott mit uns"... "мы русские - с нами бог"... и т.д...
Тобто сотні організацій світу, що топлять кожна - за свого "бога" і свою версію "створення світу" - то поважні авторитетні організації, що існували споконвіків, і лише ті, хто не хоче вірити ні в одну з казок - "секта"?
)) Проблемки з логікою не вбачаєте, шановний?
Ніхто в історії так багато людей не вбив як РПЦ ФСБ
Архієпископ Банченський, вікарій Чернівецької єпархії УПЦ (МП), владика Лонгін (отець Михайло Жар) назвав народних депутатів України, які підтримали звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію, «безбожниками і служителями сатани».
«Наша Верховна Рада - безбожна Рада, служителі сатани - ті, які голосували про створення своєї церкви, церкви антихриста, і церкви диявола. Ми живемо в церкві Божій. І ніхто не має права мені говорити, як я повинен молитися, якою мовою, тому що сам Господь править церквою. Слов'янська мова - це наша православна мова. Кирило і Мефодій - святі нашої церкви православної. Це не люди створювали, і не Верховна Рада, а святі божі люди», - заявив архієпископ.
Своє звернення представник УПЦ (МП) виголосив російською мовою перед вірними у храмі (на відео з 9:30).
https://zaxid.net/***********************************************************************************
Пізніше він покаявся перед новою владою і Віктором Ющенком за свої слова через ЗМІ.
У 2005 р о. Михайло Жар (він же ієромонах Лонгін) виявився у центрі конфлікту, після того як самовільно викопав тіло свого брата на сільському кладовищі і перепоховав на території свого монастиря. Дружина і діти покійного домагалися в міліції і прокуратурі повернути тіло на місце.
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/150850-vladyka-z-bukovyny-nazvav-sluzhytelyamy-satany-nardepiv-yaki-golosuvaly-za-zvernennya-do-varfolomiya.html
Може скоро ще й по-укрАінскі Лонгин почне прапавєдовать? І перейде в ПЦУ!?
Попи московсьві не можуть не знати, що таке гундяївська секта й її українська філія, і якщо він досі там, то до дупи всі ці його балачки.