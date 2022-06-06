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"У цього будильник х#ярить! У нього пів голови немає - він вже не проснеться", - переможний ближній бій бійців ССО "Азов". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці ССО "Азов" провели успішний ближній бій з окупантами на одній із ділянок фронту в Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зайняли позиції ворога та знищили кількох окупантів. В одного із убитих загарбників спрацював будильник на телефоні.
"На відео ближній бій із загарбниками в Запорізькій області. Бійці ССО АЗОВ наблизилися впритул до ворожих позицій та відкрили вогонь по російських мішенях. У підсумку українські воїни витіснили росіян із зайнятих позицій, а частина окупантів назавжди залишилася добривом в українській землі", - пишуть бійці в коментарі до відео.
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Топ коментарі
+78 Olga Mansika
показати весь коментар06.06.2022 14:32
+66 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар06.06.2022 14:29
+44 Влас Ракита
показати весь коментар06.06.2022 14:32
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Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Больница АЦКБ сильно горит 🔥 ) Орки знову з Макіївки гасять для картинки https://t.me/voynareal/24410
Хай ангели бережуть ваші життя,Азовці!