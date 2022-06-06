"У цього будильник х#ярить! У нього пів голови немає - він вже не проснеться", - переможний ближній бій бійців ССО "Азов". ВIДЕО

Бійці ССО "Азов" провели успішний ближній бій з окупантами на одній із ділянок фронту в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зайняли позиції ворога та знищили кількох окупантів. В одного із убитих загарбників спрацював будильник на телефоні.

"На відео ближній бій із загарбниками в Запорізькій області. Бійці ССО АЗОВ наблизилися впритул до ворожих позицій та відкрили вогонь по російських мішенях. У підсумку українські воїни витіснили росіян із зайнятих позицій, а частина окупантів назавжди залишилася добривом в українській землі", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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