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армія РФ (13507) війна (56620) знищення (4135) Азов (678)

"У цього будильник х#ярить! У нього пів голови немає - він вже не проснеться", - переможний ближній бій бійців ССО "Азов". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці ССО "Азов" провели успішний ближній бій з окупантами на одній із ділянок фронту в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зайняли позиції ворога та знищили кількох окупантів. В одного із убитих загарбників спрацював будильник на телефоні. 

"На відео ближній бій із загарбниками в Запорізькій області. Бійці ССО АЗОВ наблизилися впритул до ворожих позицій та відкрили вогонь по російських мішенях. У підсумку українські воїни витіснили росіян із зайнятих позицій, а частина окупантів назавжди залишилася добривом в українській землі", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+78
"Де башка,дебіл?".Та її від народження у кацапа не було.При наявності башки,не поперся б в Україну
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06.06.2022 14:32
+66
ССО Азов-респект...
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06.06.2022 14:29
+44
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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06.06.2022 14:32
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ССО Азов-респект...
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06.06.2022 14:29 Відповісти
красавы !
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06.06.2022 15:34 Відповісти
"Де башка,дебіл?".Та її від народження у кацапа не було.При наявності башки,не поперся б в Україну
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06.06.2022 14:32 Відповісти
Взагалі у кацапні навіть якщо і присутня башка,то в ній все одно порожньо.
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06.06.2022 14:35 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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06.06.2022 14:32 Відповісти
Я в "Сталкері"?
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06.06.2022 14:34 Відповісти
Какие заботливые. Убаюкали русского.
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06.06.2022 14:35 Відповісти
Героям Слава!
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06.06.2022 14:35 Відповісти
Слава Україні! Героям Слава! Хай вас Бог береже!
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06.06.2022 14:35 Відповісти
пора вставать... голова встала і пішла.... й про ноги забула.
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06.06.2022 14:37 Відповісти
Была бы башка в Украину рашист не полез бы
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06.06.2022 14:39 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.06.2022 14:41 Відповісти
почему везде пишут ССО Азов? он не входит в ССО. это подразделение нацгвардии.
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06.06.2022 14:42 Відповісти
Є ССО Азов. Ось їх шеврон.
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06.06.2022 15:22 Відповісти
вообще ССО - это силы специальных операций. один из видов войск ЗСУ. Азов туда не входит. что тогда такое ССО у Азова? просто интересно.
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06.06.2022 15:26 Відповісти
Сили спецоперацій Азова. Там же все написано.
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06.06.2022 18:34 Відповісти
ССО "Азов" - це ЗСУ. ОЗСП "Азов" - це Нацгвардія
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07.06.2022 00:20 Відповісти
ми всі АЗОВ
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07.06.2022 05:48 Відповісти
Пишут о сильном обстреле Донецка. Под огнём Калининский и Ленинский районы.

Больница АЦКБ сильно горит 🔥 ) Орки знову з Макіївки гасять для картинки https://t.me/voynareal/24410
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06.06.2022 14:44 Відповісти
та и...нехай !!! по-больше таких красивых картинок на говносми - меньше работы нашим красивым ВСУ
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06.06.2022 14:51 Відповісти
Напевно дири хочуть примусово жінок мобілізувати «в останній бій» бо чоловіків вже НЕТ) тому і лякають
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06.06.2022 15:02 Відповісти
Цікаво на те подивитися.Дирчанки "мобілізаторам" покажуть "кузькіну мать". Оні ж нє за ета на "референдум" бєгалі.Буде картина маслом "Останній день ДиНиРи"
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06.06.2022 15:12 Відповісти
да похрен, пусть горит
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06.06.2022 15:37 Відповісти
да чорти їх разбере.. мабудь Калінівські проти Ленінських
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06.06.2022 19:10 Відповісти
Зараз вийде Коношенков і скаже: "Потєрь нєт"
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06.06.2022 14:48 Відповісти
Азов-назавжди! Азов-легенда і нові покоління!
Хай ангели бережуть ваші життя,Азовці!
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06.06.2022 14:49 Відповісти
Классный будильник, качественный. Такой же, как и мертвый кацап, только немного лучше
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06.06.2022 14:54 Відповісти
проспал москаль. вже спить назажди
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06.06.2022 15:04 Відповісти
Приємно бачити глушаки на наших автоматах
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06.06.2022 15:21 Відповісти
Голівуд відпочиває...
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06.06.2022 15:33 Відповісти
Жило куета в крысиной норе постреливало, а в это время ***** качается на гамаке припевая кофе. Просто пи*дец лошье....
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06.06.2022 15:36 Відповісти
И зачем вы падлы ублюдочные пришли на нашу землю ? У вашего карлика шизонутого крыша поехала , а вы подыхаете как шакалы
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06.06.2022 15:44 Відповісти
Орки какие-то безголовые...
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06.06.2022 15:52 Відповісти
я так в сталкера шпилю на кампе..опять 0.3 мпх качество..радоваться убийству двже врага не нормально..он врядли психолога проходил..
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06.06.2022 15:52 Відповісти
І це ти тільки для того зареєструвався вчора, щоб цю ***** висрати?
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06.06.2022 16:07 Відповісти
сам дурак можно заходить с разных аккаунтов гугол фб..если не знал ватник то сала тебе не дадим..
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06.06.2022 16:11 Відповісти
в норм качестве от зп-шной тележки https://t.me/eto_zp/16724
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06.06.2022 16:09 Відповісти
Героям слава!!!
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06.06.2022 16:34 Відповісти
Смерть кацапам!
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06.06.2022 16:43 Відповісти
а контрольний в другу половину голови ? бо кацап з половиною може запросто бігати )
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06.06.2022 17:46 Відповісти
Проспав чувак. Буває. Ну тепер в пеклі відпочине.
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07.06.2022 09:33 Відповісти
 
 