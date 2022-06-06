"Освобожденная" від будинків і мешканців територія", - знищене окупантами Рубіжне. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Окуповане з 12 травня 2022 року місто Рубіжне на Луганщині вщент зруйноване і тепер безлюдне.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, зняте на вулицях окупованого міста
"Рубіжне. "Освобожденная" від будинків і мешканців територія", - пишуть автори публікації.
Топ коментарі
+5 A San
показати весь коментар06.06.2022 15:51
+5 Ned Stark
показати весь коментар06.06.2022 15:52
+4 Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар06.06.2022 15:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать в результате эпидемии, и слово "холера" звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов", - сказал он.
"Жить стало лучше, жить стало веселей" 😕
Блогеру Димке Камикадзе кто то из местных волжан сбросил видос...