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"Освобожденная" від будинків і мешканців територія", - знищене окупантами Рубіжне. ВIДЕО

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Окуповане з 12 травня 2022 року місто Рубіжне на Луганщині вщент зруйноване і тепер безлюдне.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, зняте на вулицях окупованого міста

 "Рубіжне. "Освобожденная" від будинків і мешканців територія", - пишуть автори публікації.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+5
кацапи - рознощики холери
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06.06.2022 15:51
+5
Кацапи самі як холєра!
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06.06.2022 15:52
+4
Горіть в пеклі,кацапи смердючі!
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06.06.2022 15:53
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❗️Оккупанты закрывают Мариуполь на карантин из-за распространения холеры

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать в результате эпидемии, и слово "холера" звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов", - сказал он.
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06.06.2022 15:48 Відповісти
Покуй.
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06.06.2022 15:50 Відповісти
кацапи - рознощики холери
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06.06.2022 15:51 Відповісти
Кацапи самі як холєра!
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06.06.2022 15:52 Відповісти
Горіть в пеклі,кацапи смердючі!
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06.06.2022 15:53 Відповісти
Одвічна російська формула ще від опричнини Івана Грозного та голодоморів Сталіна:

"Жить стало лучше, жить стало веселей" 😕
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06.06.2022 15:54 Відповісти
бункерная крыса в народе <******* мстит жителям неподконтрольной лугандону г населённых что не сдались 8 лет какая жалкая мстительная мелкая мразь
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06.06.2022 15:55 Відповісти
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06.06.2022 15:56 Відповісти
Показали по ящику рабZеянский город Волжский...глазами не услышал..ушам не поверил...разруха полнейшая..как будто наш Мариуполь..
Блогеру Димке Камикадзе кто то из местных волжан сбросил видос...
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06.06.2022 16:11 Відповісти
Это показывали с каких расейских ипеней вылезла **** скабеева. И для того что бы ей не возвращаться назад она родную мать гавном обольет.
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06.06.2022 16:17 Відповісти
Это еще не разрушено. Силикатная,ИТР, Забазар, Южная, там вообще все под фундамент. Это как Рубежанин говорю. После второй мировой город имел вид повеселее, чем после нашествия этой варварской орды.Причем били не по военным, а тупо по жилым кварталам. С них вояки как из дерьма пуля.Взвод ВСУ там их гонял , как помойных котов, эти дебилы там два батальона положили. Отсюда и такие зверские разрушения.
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06.06.2022 16:24 Відповісти
Та да , из Змей Горыныч стреляли эти русские дырявые пи∆орасы по домам.
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06.06.2022 19:46 Відповісти
 
 