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Нацгвардієць з позивним Халк з ПТРК "Корсар" знищує на Донбасі бронетехніку рашистів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нацгвардієць з позивним Халк під час боїв на Донбасі з ПТРК "Корсар" знищив кілька одиниць бронетехніки російських окупантів.

Відповідне відно опублікувала пресслужба Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ

Зазначається, що робота велася з відстані 2,5 кілометра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці на Донетчині знищили БМП та вивели з ладу 7 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+45
Халк красавчик!Слава ЗСУ!
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06.06.2022 16:58
+34
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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06.06.2022 16:58
+33
Українському Халку-респект...
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06.06.2022 16:59
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Халк красавчик!Слава ЗСУ!
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06.06.2022 16:58 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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06.06.2022 16:58 Відповісти
Українському Халку-респект...
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06.06.2022 16:59 Відповісти
корсава!
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06.06.2022 16:59 Відповісти
Лапти кучно полетели. Видать, к дождю.
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06.06.2022 17:07 Відповісти
Хто це так полетів після останнього пострілу? Корсар-це чия розробка ?
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06.06.2022 17:08 Відповісти
Уже больше ста дней войны, а ты до сих пор не знаешь - позорище.
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06.06.2022 17:12 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)
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06.06.2022 17:23 Відповісти
Кто-кто... Памперс отлетел. Промок и отлетел.
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06.06.2022 17:39 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Смерть нацистсько-рашистським окупантам !!!
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06.06.2022 17:11 Відповісти
Ну просто бальзам на душу...
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06.06.2022 17:15 Відповісти
Монтажеру відеокліпа треба руки пообривати і макітрю натовкти!
Це ж не музикальний відеокліп.
Це документальний відеокліп про війну, який будуть дивитись нащадки.
Рвані короткі епізоди з обертанням кадру - це про що і до чого???
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06.06.2022 18:16 Відповісти
яка краса. душа радіє! Бравоооооо!💪
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06.06.2022 21:02 Відповісти
здоров'я, наснаги і нехай Бог береже!
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07.06.2022 07:52 Відповісти
Нацгвардієць з позивним Халк ЗАЧЕМ ПОЗЫВНЫЕ ГОВОРИТЬ, УДАЛИТЕ ПРО ПОЗЫВНЫЕ.😆
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07.06.2022 10:18 Відповісти
 
 