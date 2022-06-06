Нацгвардієць з позивним Халк з ПТРК "Корсар" знищує на Донбасі бронетехніку рашистів. ВIДЕО

Нацгвардієць з позивним Халк під час боїв на Донбасі з ПТРК "Корсар" знищив кілька одиниць бронетехніки російських окупантів.

Відповідне відно опублікувала пресслужба Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що робота велася з відстані 2,5 кілометра.

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