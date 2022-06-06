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Нацгвардієць з позивним Халк з ПТРК "Корсар" знищує на Донбасі бронетехніку рашистів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Нацгвардієць з позивним Халк під час боїв на Донбасі з ПТРК "Корсар" знищив кілька одиниць бронетехніки російських окупантів.
Відповідне відно опублікувала пресслужба Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що робота велася з відстані 2,5 кілометра.
Топ коментарі
+45 tolik ber
показати весь коментар06.06.2022 16:58
+34 Василий СПРУТ
показати весь коментар06.06.2022 16:58
+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар06.06.2022 16:59
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Це ж не музикальний відеокліп.
Це документальний відеокліп про війну, який будуть дивитись нащадки.
Рвані короткі епізоди з обертанням кадру - це про що і до чого???