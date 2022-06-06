Георгій Учайкін: "Дайте людям зброю!" | Без цензури. ВIДЕО

Богдан Буткевич та голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін поговорили про те, чому українці повинні мати зброю.

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