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Битва за Сєверодонецьк та Слов'янськ: кульмінація. День 103 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

103-й день Народної війни України. Володимир Зеленський заявив, що Росія має чисельну перевагу під час боїв за Сєверодонецьк, але Україна має шанси на перемогу, повідомляє Reuters. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявляли, що зараз Сєвєродонецьк є найгарячішим напрямком, де українські захисники у важких боях знищують ворога та, всупереч десятикратній перевазі противника в артилерії на деяких ділянках, поступово витісняють окупантів із міста.

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Автор: Володимир Янченко
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Це троллінг такий? 😁
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06.06.2022 22:11 Відповісти
Зебобіки , краще не посинайте 😠
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06.06.2022 21:29 Відповісти
Перевес в 10 раз? Тогда шансов нет.
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06.06.2022 23:59 Відповісти
 
 