Битва за Сєверодонецьк та Слов'янськ: кульмінація. День 103 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

103-й день Народної війни України. Володимир Зеленський заявив, що Росія має чисельну перевагу під час боїв за Сєверодонецьк, але Україна має шанси на перемогу, повідомляє Reuters. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявляли, що зараз Сєвєродонецьк є найгарячішим напрямком, де українські захисники у важких боях знищують ворога та, всупереч десятикратній перевазі противника в артилерії на деяких ділянках, поступово витісняють окупантів із міста.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Без цензури наживо": ЗСУ пішли в контрнаступ на Херсонщині. Що далі? День 95. ВIДЕО