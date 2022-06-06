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Битва за Сєверодонецьк та Слов'янськ: кульмінація. День 103 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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103-й день Народної війни України. Володимир Зеленський заявив, що Росія має чисельну перевагу під час боїв за Сєверодонецьк, але Україна має шанси на перемогу, повідомляє Reuters. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявляли, що зараз Сєвєродонецьк є найгарячішим напрямком, де українські захисники у важких боях знищують ворога та, всупереч десятикратній перевазі противника в артилерії на деяких ділянках, поступово витісняють окупантів із міста.
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Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар06.06.2022 22:11 Відповісти Мені подобається 0
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Amber
показати весь коментар06.06.2022 21:29 Відповісти Мені подобається 3
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Вячеслав Алалыкин
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