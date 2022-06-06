80 325 92
Політ башти ворожого танку після прямого влучання в бронемашину з британської гаубиці М777. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські артилеристи знищили російський танк прямим влучанням снаряду з британської гаубиці М777.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського розрахунку гаубиці опублікований у соцмережі. На запису видно як після влучання башта ворожого танку злітає на кілька десятків метрів.
Топ коментарі
+119 Dmitro Moroz
показати весь коментар06.06.2022 20:58
+68 Vadim Dumij
показати весь коментар06.06.2022 20:58
+66 Sergey Panchuk 10c94014
показати весь коментар06.06.2022 21:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
....на посаді прем'єра міністра
-"я в своей голове уже войну закончил" (с)
и потом не спрашивайте - а где ж трупы русни?))) угольками да пеплом вслед за башней...по ветру...
А вот фото украинской Сушки - https://pbs.twimg.com/media/FUjmbMqWYAE3eOe?format=jpg&name=large
именно этот су 27 с таким номером есть. Но Герб относительно номера не так смещен был, 38 находится близко к границе крыла..да и вообще геб и номер находится выше чем на обгоревшем..а та фотка что на снегу явно фотошоп, черного цвета нет ни на одной, только синий
там ещё одна деталь - номер 38 на разных высотах по отношению к 3-м штучкам\не знаю как они называются...\, они выступают на хвостовом оперении...!
ВСУ уничтожили уже одинадцать русских генералов:
Кутузова, Симонова, Фролова, Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева, Боташева и Тушаева !!!
Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
Кацапи, сер, що з них візьмеш ???
PS: більшість втрат в техніці у рашкованів на цій війні - від дій арти, а не від дажевелінів чи РПГ-7. Просто... Всі основні (і найкращі) артилерийські ВУЗ-и совка розташовувались на території України. От і результат: Україна з в рази меншою кількістю арти "розмотує" "другу армію світу" в драбадан...
Кацпів з танку і крєміровати не треба - розлітились як та пилюка
пушечки, простите гаубицы, что им ***** не больно. неуспевают прочувствувать всю прелесть