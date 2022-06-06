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Політ башти ворожого танку після прямого влучання в бронемашину з британської гаубиці М777. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські артилеристи знищили російський танк прямим влучанням снаряду з британської гаубиці М777.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського розрахунку гаубиці опублікований у соцмережі. На запису видно як після влучання башта ворожого танку злітає на кілька десятків метрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи завершили навчання із застосування німецьких САУ PzH 2000 та перейшли до практики. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+119
Жарений бурят, как я рад
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06.06.2022 20:58
+68
Красивое)
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06.06.2022 20:58
+66
Здоровья єкіпажу, с...ка😂😂😂😂😂😂😂
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06.06.2022 21:00
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Жарений бурят, как я рад
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06.06.2022 20:58 Відповісти
Ось про які крематорії заявляла підорашка , що шкварки не залишилось роздуло по полю підорашина )
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06.06.2022 21:06 Відповісти
А може там був зовсім не бурят. А який небудь дон-дон. Що впринципі теж непогано))
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06.06.2022 21:19 Відповісти
кацапам в танку повезло як нікому. Швидко випарувалися.Навіть болю не відчули.Їх би каліками лишити до кінця свого жалюгідного існування... А так за мілісекунду стали хорошими московитиами.
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06.06.2022 22:07 Відповісти
Боже благослови королеву та збережи Боріса Джонсона!

....на посаді прем'єра міністра
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06.06.2022 21:28 Відповісти
Джонсон справжній Борис Бандера Джонсович
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06.06.2022 21:29 Відповісти
Пирамидку ему!
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06.06.2022 21:54 Відповісти
Красивое)
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06.06.2022 20:58 Відповісти
А у музикальний супровід "Політ джмеля"
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06.06.2022 21:12 Відповісти
Авжеж, красиво. Але я думав що 777 краще для контрбатерейної боротьби корисніше, ніж по танкам використовувати
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06.06.2022 22:10 Відповісти
Теж добре...
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06.06.2022 22:26 Відповісти
Здоровья єкіпажу, с...ка😂😂😂😂😂😂😂
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06.06.2022 21:00 Відповісти
И кто это сдееелал? )))
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06.06.2022 21:01 Відповісти
-"война начинается с головы". (с)
-"я в своей голове уже войну закончил" (с)
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06.06.2022 21:02 Відповісти
впечатляет )))
и потом не спрашивайте - а где ж трупы русни?))) угольками да пеплом вслед за башней...по ветру...
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06.06.2022 21:02 Відповісти
На радіо можна замовляти - "для всех жён и девушек русских танкистов! песня группы Город 312 - Останусь пеплом на губах..."
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06.06.2022 21:11 Відповісти
Или более лайтовый вариант " В нашем доме поселился замечательный сосед" , хотя эта песТня лучше для пленных орков от их свиноматок.
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06.06.2022 22:07 Відповісти
Останусь спермой на трусах, последней каплей в труханах, я навсегда там и останусь. Песня неродившегося *****😁😁😁
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07.06.2022 09:18 Відповісти
Красота то какая лєпота.Да лапотнікі?
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06.06.2022 21:02 Відповісти
так таки рашистский сбили
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06.06.2022 21:07 Відповісти
Есть какое-то подтверждение? В телеге были фото обгоревшего су-27 с бортовым 38, это наш.
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06.06.2022 21:12 Відповісти
не читай солонелсассата - козломордым станешь
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06.06.2022 21:16 Відповісти
Он и есть козломордый бот.
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06.06.2022 21:22 Відповісти
К сожалению, наш, на вертикальном оперении видно тризуб. И к тому же, вероятно, сбит дружественным огнем.
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06.06.2022 21:27 Відповісти
Вот фото уничтоженной Сушки - https://pbs.twimg.com/media/FUjaq_0XoAEM6gC?format=jpg&name=900x900


А вот фото украинской Сушки - https://pbs.twimg.com/media/FUjmbMqWYAE3eOe?format=jpg&name=large

именно этот су 27 с таким номером есть. Но Герб относительно номера не так смещен был, 38 находится близко к границе крыла..да и вообще геб и номер находится выше чем на обгоревшем..а та фотка что на снегу явно фотошоп, черного цвета нет ни на одной, только синий
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06.06.2022 21:36 Відповісти
спасибо - от всех кто прочитал и разобрался в деталях...
там ещё одна деталь - номер 38 на разных высотах по отношению к 3-м штучкам\не знаю как они называются...\, они выступают на хвостовом оперении...!
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06.06.2022 22:06 Відповісти
и где ты читал что не кацмалёт сбили...?
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06.06.2022 21:09 Відповісти
что "а потом..."?
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06.06.2022 21:12 Відповісти
В УКРАИНЕ уничтожен Роман Кутузов, очередной клоун в лампасах из РФ!
ВСУ уничтожили уже одинадцать русских генералов:
Кутузова, Симонова, Фролова, Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева, Боташева и Тушаева !!!
Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
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06.06.2022 21:24 Відповісти
сруських. не плутайте, будь ласка
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06.06.2022 21:48 Відповісти
Прізвище Мордвичёв надає ))) промовисте, бл...
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06.06.2022 22:24 Відповісти
Російських, бо таки Боташева и Тушаева до "русских" ніяк не притулиш
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06.06.2022 22:32 Відповісти
Важка в хлопців робота ...
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06.06.2022 21:03 Відповісти
Бойові космонавти не відчули свій пісец )
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06.06.2022 21:03 Відповісти
Танкіст кацап перетворився в пілота.
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06.06.2022 21:03 Відповісти
...не весь, але переважною частиною.
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06.06.2022 21:06 Відповісти
Одної ноги нема , а друга в космосі )
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06.06.2022 21:07 Відповісти
Пораскинул мозгами - и одна нога здесь, другая там...
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06.06.2022 22:25 Відповісти
Пораскинул мозгами- достатньо для і ржи...
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06.06.2022 22:41 Відповісти
"Крутой будет экшен", говорили они. "Полный крышеснос и отрыв башни", говорили они.
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06.06.2022 21:03 Відповісти
горобцям на зависть.... вони так високо не літають.
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06.06.2022 21:06 Відповісти
Краса красівішна! 💪
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06.06.2022 21:10 Відповісти
Здається хлопці лінуються закопувати упори гаубиці, то її так шкомутає що закрадаються сумніви за точність пострілів
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06.06.2022 21:15 Відповісти
Vsjo zavisit ot taktiheskix ****, osobeno esli taktika, vistrelili i ushli smesta...
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06.06.2022 21:26 Відповісти
Звісно, трішки не доробили... Але! В неї бортова інерційна система та бортовий gps. Вона сама своє місцезнаходження з високою точністю знає та приціл відновлює самостійно по декільком системам. Саме тому і називається "снайперська гаубиця". Саме тому і перебуває на озброєнні в багатьох країнах - дуже невибаглива гаубиця, дуже.
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06.06.2022 21:34 Відповісти
Все равно, фиксировать надо жестко. Когда, при выстреле происходит динамическое смещение на 1,5 метра, то никакой снайперской гаубицы уже не будет. Это прокатит, если херачить только осколочными по площадям. Командиру за лень надо по шапке дать и заставить лично зарывать упоры.
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06.06.2022 22:25 Відповісти
Занадто потужно. Тепер я зрозумів чому "патєть у вааружонньіх сіл роіSSi нєт". Ці "патєрі" розлітаються в різні боки як горобці від кота
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06.06.2022 21:16 Відповісти
я раніш вважав, що "три топори" - це такий портвейн...
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06.06.2022 21:16 Відповісти
для свиноцабак убойный...)))
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06.06.2022 22:07 Відповісти
Для мордви однаково що портвейн 777, що гаубиця М777, яби тільки з ніг валило...
Кацапи, сер, що з них візьмеш ???
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07.06.2022 12:36 Відповісти
Собаки воют на луну с досады. Побежали искать пожирабло в другое место.
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06.06.2022 21:20 Відповісти
Как я рад
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06.06.2022 21:22 Відповісти
Танкокасмическия вайска. Летающая тарелка, это вчерашний день, у ********** секретная вундервафля - летающая сковородка.
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06.06.2022 21:23 Відповісти
наукой доказано - каждое новое видео жареных баранов поднимает настроение и дает заряд бодрости на целый день
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06.06.2022 21:23 Відповісти
"Як горішки..." ©
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06.06.2022 21:26 Відповісти
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06.06.2022 21:27 Відповісти
Ты сел на бутылку из-под шампанского? Серьёзно? И даже проигнорировал бутылку из-под водки?
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06.06.2022 21:34 Відповісти
Воно сьогоднішнє ) 06/06/22
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06.06.2022 21:37 Відповісти
Чому б ні, блє@т?
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06.06.2022 21:38 Відповісти
какашенков, це ти?

PS: більшість втрат в техніці у рашкованів на цій війні - від дій арти, а не від дажевелінів чи РПГ-7. Просто... Всі основні (і найкращі) артилерийські ВУЗ-и совка розташовувались на території України. От і результат: Україна з в рази меншою кількістю арти "розмотує" "другу армію світу" в драбадан...
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06.06.2022 21:39 Відповісти
А что с экипажем? подробности не сообщают?
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06.06.2022 21:32 Відповісти
Ну там не залишилось від них ніяких подробностєй.
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06.06.2022 22:35 Відповісти
4 трупа возле танка..-таки дополнили "пейзаж"..
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07.06.2022 04:37 Відповісти
У мене біля будинку кілька днів підряд воював танк Азову (Булат). Рашисти ішли з боку Мангуша. Вони пробували поцілити в нього з гаубиць і не змогли (коректували з безпілотника). А він там добряче їх покосив. Правда на мікрорайоні не залишилось жодного вцілілого будинку і з підвалу не можна було вийти посцяти.
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06.06.2022 21:35 Відповісти
Так тож криворукі
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06.06.2022 21:39 Відповісти
Цікаво що там зараз в Ялті, звичайно з кацапами вже сезону ніякого, як і людей.
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06.06.2022 22:20 Відповісти
Полет нормальный! Оказывается не только стальная болванка, но и буряты летают высоко
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06.06.2022 21:36 Відповісти
А хоронить танкистов теперь в месте с танком или как?
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06.06.2022 21:49 Відповісти
Танк піде на металолом, а хоронити там нема кого, хіба що попіл з кацапів! 👀😁
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07.06.2022 00:12 Відповісти
Высоко полетела штучка - наверное, к осадкам в смысле укр. ответочки? А свой мангальчик башенный оставили для истории?
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06.06.2022 21:58 Відповісти
Красіво.
Кацпів з танку і крєміровати не треба - розлітились як та пилюка
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06.06.2022 22:18 Відповісти
Кацапи навіть підігрітись не встигли, тупо розірвало на фарш
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06.06.2022 22:24 Відповісти
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06.06.2022 23:04 Відповісти
Ничего,до свадьбы заживёт
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07.06.2022 00:28 Відповісти
Он, как на камеру улыбается правда моргало потеряло где-то
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07.06.2022 00:33 Відповісти
української не розуміє (а може - й минулому), лише супер-матюхи ріднесеньки, мабуть вже не знає, як матінку ріднесеньку звати... та йому вже навіть самограй мародерський вже не підіме з гавна, в яке встромився, необачний. алілуйя. ГОСПОДЬ ВС ЕВИШНІЙ все бачить, все чує, зна й кара - амінь.
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07.06.2022 02:29 Відповісти
Бурятская могила
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06.06.2022 23:16 Відповісти
Башня летит как балалайка. Зачёт !
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07.06.2022 00:12 Відповісти
Перефразовуючи класика: отримали "по башенке, по башенке"!
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07.06.2022 00:17 Відповісти
Стреляют на полигоне, и что?
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07.06.2022 00:20 Відповісти
О, победитель в конкурсе броска башней определён!
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07.06.2022 00:40 Відповісти
башни посносило не только танкам..
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07.06.2022 04:34 Відповісти
единственый минус у этой пушечки, простите гаубицы, что им ***** не больно. неуспевают прочувствувать всю прелесть
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07.06.2022 04:55 Відповісти
Пять минут... полет нормальный!
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07.06.2022 05:31 Відповісти
"Потрійна сокира"(777) зрубила орківську башту
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07.06.2022 08:55 Відповісти
Как на ноги станут, пусть еще заходят))))
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07.06.2022 09:01 Відповісти
Не треба акцентувати увагу на тому, що це британська гаубиця. Не всім нашим західним партнерам це подобається. Це вже українська гаубиця і такою вана залишиться.
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07.06.2022 11:43 Відповісти
да экипаж и на баночку с детского питания хрен насобираешь.красавцы.
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07.06.2022 12:51 Відповісти
 
 