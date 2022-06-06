Політ башти ворожого танку після прямого влучання в бронемашину з британської гаубиці М777. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили російський танк прямим влучанням снаряду з британської гаубиці М777.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського розрахунку гаубиці опублікований у соцмережі. На запису видно як після влучання башта ворожого танку злітає на кілька десятків метрів.

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