УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13242 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
11 834 13
пам'ять (1149) розвідка (3621)

Кадри, присвячені пам'яті полеглих воїнів-розвідників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з'явився ролик, присвячений пам'яті загиблих воїнів-розвідників.

Як інформує Цензор.НЕТ, ролик опублікував телеграм-канал Дніпро Оперативний. 

"Відео присвячується бійцям ГУР МО, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України.  На відео ви побачите ексклюзивні кадри роботи наших хоробрих спеців. Вони назавжди увійшли до історії України", - зазначається у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден перед вторгненням РФ в Україну розсекретив дані розвідки

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
06.06.2022 23:31
+10
Гена Шарамук

21 hrs ·



Lena Rembert is with Olena Rembert.

21 hrs ·



Будь ласка, розмістіть у себе на сторінці фото Маріуполя з хештегом #extraction_the_military_of_Mariupol

Витягуймо хлопців та дівчат з полону !

Просять захисники, потрібен медійний шум та постійне нагадування.

#Azovstal #Marioupol
показати весь коментар
06.06.2022 23:22
+10
Світлана Сосницька

3 hrs ·

Сергій Поярков. Телеграм

​«Встретил знакомую. Она психолог, работает в программе "Реабилитация беженцев".

Рассказывает:

- Привезли деток из Мариуполя. Худые, неразговорчивые. Несколько месяцев жили впроголодь в подвалах. Среди них два братика 10 и 7 лет.

Протягиваю им печенье. Спрашивают:

- С кем-то надо поделиться?

Наливаю воду в стаканчики.

- Можно выпить её всю?

Пытаюсь разговорить:

- Скучаете за Мариуполем?

Старший:

- А Мариуполя больше нет. Города нет.

Младший:

- Но море осталось! Приезжайте, море осталось!

В итоге психолог ревёт в три ручья, а дети её утешают:

- Почему вы плачете? Не надо! Вас же не бомбят…»
показати весь коментар
06.06.2022 23:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гена Шарамук

21 hrs ·



Lena Rembert is with Olena Rembert.

21 hrs ·



Будь ласка, розмістіть у себе на сторінці фото Маріуполя з хештегом #extraction_the_military_of_Mariupol

Витягуймо хлопців та дівчат з полону !

Просять захисники, потрібен медійний шум та постійне нагадування.

#Azovstal #Marioupol
показати весь коментар
06.06.2022 23:22 Відповісти
така логіка зараз не доречна. рeпост саме для того, щоб зберегти цим людям життя.
показати весь коментар
06.06.2022 23:36 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2022 23:31 Відповісти
І не зникнуть доки ми живі.
показати весь коментар
06.06.2022 23:54 Відповісти
Реквієм по загиблим і шана живим..
показати весь коментар
07.06.2022 09:28 Відповісти
Вічна пам'ять героям!
показати весь коментар
06.06.2022 23:23 Відповісти
Честь!

Астронавт@WildAstronaut

2 мин

На Deep State зʼявились стрілочки у протилежний бік:

показати весь коментар
06.06.2022 23:26 Відповісти
Ehduard Prokopenko

3 hrs ·





показати весь коментар
06.06.2022 23:28 Відповісти
Світлана Сосницька

3 hrs ·

Сергій Поярков. Телеграм

​«Встретил знакомую. Она психолог, работает в программе "Реабилитация беженцев".

Рассказывает:

- Привезли деток из Мариуполя. Худые, неразговорчивые. Несколько месяцев жили впроголодь в подвалах. Среди них два братика 10 и 7 лет.

Протягиваю им печенье. Спрашивают:

- С кем-то надо поделиться?

Наливаю воду в стаканчики.

- Можно выпить её всю?

Пытаюсь разговорить:

- Скучаете за Мариуполем?

Старший:

- А Мариуполя больше нет. Города нет.

Младший:

- Но море осталось! Приезжайте, море осталось!

В итоге психолог ревёт в три ручья, а дети её утешают:

- Почему вы плачете? Не надо! Вас же не бомбят…»
показати весь коментар
06.06.2022 23:29 Відповісти
Эта истрия холит с 14го... В ней только меняется населенный пункт...
показати весь коментар
06.06.2022 23:37 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
07.06.2022 00:49 Відповісти
И такими вот Героями керует какое-то ************* ****** *******?
показати весь коментар
07.06.2022 11:10 Відповісти
 
 