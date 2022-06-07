Кадри, присвячені пам'яті полеглих воїнів-розвідників. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі з'явився ролик, присвячений пам'яті загиблих воїнів-розвідників.
Як інформує Цензор.НЕТ, ролик опублікував телеграм-канал Дніпро Оперативний.
"Відео присвячується бійцям ГУР МО, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України. На відео ви побачите ексклюзивні кадри роботи наших хоробрих спеців. Вони назавжди увійшли до історії України", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+18 olele
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21 hrs ·
Lena Rembert is with Olena Rembert.
21 hrs ·
Будь ласка, розмістіть у себе на сторінці фото Маріуполя з хештегом #extraction_the_military_of_Mariupol
Витягуймо хлопців та дівчат з полону !
Просять захисники, потрібен медійний шум та постійне нагадування.
#Azovstal #Marioupol
Астронавт@WildAstronaut
2 мин
На Deep State зʼявились стрілочки у протилежний бік:
3 hrs ·
3 hrs ·
Сергій Поярков. Телеграм
«Встретил знакомую. Она психолог, работает в программе "Реабилитация беженцев".
Рассказывает:
- Привезли деток из Мариуполя. Худые, неразговорчивые. Несколько месяцев жили впроголодь в подвалах. Среди них два братика 10 и 7 лет.
Протягиваю им печенье. Спрашивают:
- С кем-то надо поделиться?
Наливаю воду в стаканчики.
- Можно выпить её всю?
Пытаюсь разговорить:
- Скучаете за Мариуполем?
Старший:
- А Мариуполя больше нет. Города нет.
Младший:
- Но море осталось! Приезжайте, море осталось!
В итоге психолог ревёт в три ручья, а дети её утешают:
- Почему вы плачете? Не надо! Вас же не бомбят…»
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!