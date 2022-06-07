Кадри, присвячені пам'яті полеглих воїнів-розвідників. ВIДЕО

У мережі з'явився ролик, присвячений пам'яті загиблих воїнів-розвідників.

Як інформує Цензор.НЕТ, ролик опублікував телеграм-канал Дніпро Оперативний.

"Відео присвячується бійцям ГУР МО, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України. На відео ви побачите ексклюзивні кадри роботи наших хоробрих спеців. Вони назавжди увійшли до історії України", - зазначається у повідомленні.

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