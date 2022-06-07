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Щоб не зменшувалась увага до України, всі мають продовжувати говорити про те, що відбувається, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із зверненням до українців ввечері 6 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у телеграмі Зеленського.

"Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте інформацію. Підтримуйте наші потреби. Звичайно, передусім це стосується журналістів. І сьогодні, до речі, хочу побажати їм не замикатися на нашому внутрішньому українському контексті. Що більше буде сказано про Україну у світі, то швидше ми зможемо закінчити війну та звільнити нашу землю", - зазначається у зверненні Володимира Зеленського наприкінці 103-го дня війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям не варто розслаблятися, бо ситуація може повернутися дуже непрогнозовано, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Зникни. Вже набрид за сьогодні.
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06.06.2022 23:48
+11
Чуєш, увагофіл, ти Джонсону телефонував, привітав?
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06.06.2022 23:50
+9
Щоб не зменшувалася увага до України ти, довбню, повинен нарешті зав'язати з відосіками і пояснити нарешті народу України і всьому світові свій геніальний про%об з готуванням країни до війни.

І, так, зрозуміти нарешті, що таке військовий стан і як має під час нього функціонувати країна.
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07.06.2022 00:03
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Зникни. Вже набрид за сьогодні.
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06.06.2022 23:48 Відповісти
всі, це і порошенко...в т.ч. і порошенко...особливо порошенко
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07.06.2022 01:17 Відповісти
Vitaliy Chepyuk@Nemiroff_light

1 ч

І погруддя, погруддя не забути!..

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06.06.2022 23:49 Відповісти
*****... як це розбачити...
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07.06.2022 00:00 Відповісти
Можу дати окуляри. Тицяєш по зображенню, а потім збільшуєш його.
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07.06.2022 00:04 Відповісти
И подпись на памятнике "Величайшему генералиссимусу всех времен и народов Боневтику Первому". Ни разу не самовлюбленный нарцисс с комплексом недонаполеона. Любит оно себя окружать лизоблюдами.
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07.06.2022 00:02 Відповісти
Чуєш, увагофіл, ти Джонсону телефонував, привітав?
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06.06.2022 23:50 Відповісти
День сурка бл…
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06.06.2022 23:56 Відповісти
сюжет France2 про роботу САУ Caesar по зайвохромосомним окупантам
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06.06.2022 23:58 Відповісти
Щоб не зменшувалася увага до України ти, довбню, повинен нарешті зав'язати з відосіками і пояснити нарешті народу України і всьому світові свій геніальний про%об з готуванням країни до війни.

І, так, зрозуміти нарешті, що таке військовий стан і як має під час нього функціонувати країна.
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07.06.2022 00:03 Відповісти
Оман, лыжи, шашлыки и шаурма
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07.06.2022 01:12 Відповісти
многие смеялись с Зе в роли Наполеона А зря: Москву спалили, генерала Кутузова прикопали...
P.S. Это шутка, если что.
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07.06.2022 00:06 Відповісти
Причем тут зе ?мы пахали называется
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07.06.2022 06:20 Відповісти
Savely так це, що заслуга зЕлупня?🤪
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07.06.2022 08:44 Відповісти
Говорить не просто, а очень аккуратно расставляя нужные акценты. И не только говорить, но и показывать, красочно иллюстрировать.

Но главное - перестать конфликтовать и хамить Германии и Франции, ведь они имеют огромное влияние в ЕС. Чтобы ни у Шольца, ни у Макрона не было вообще никаких аргументов против Украины, чтобы народы Германии и Франции видели в нас тех, кем мы и являемся - цивилизованную страну, подвергшуюся жестокому нападению, но продолжающую быть цивилизованной, а не страной-хамлом, не пустившей пусть номинального, но всё же президента Германии, а потом обозвавшего уже не номинального премьера "обиженной сосиской".
Лично Шольц - отборная скотина, но он не станет другим, если ему об этом сказать, но мы даём ему возможность показушно развести руками перд немцами, типа смотрите, какие дикари! Это же демократическая страна, на её власть можно "давить" через её избирателей!

Будет очень-очень жаль, если мы просрём поддержку ведущих стран ЕС.
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07.06.2022 00:08 Відповісти
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07.06.2022 00:12 Відповісти
Ця картина має бути перед очима кожного українця. Кожного дня.
І не кажіть, що ви «усталі от вайни»
Це перед отчима Європи повино бути кожного дня,Макрона, Шольца та інших .Бо схоже вони ще й досі не розуміють ,впаде Україна не дай боже і вбивати і гвалтувати вже будуть духмяних француженок і глузувати з чоловіків
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07.06.2022 00:13 Відповісти
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07.06.2022 00:14 Відповісти
цього недостатньо, пане президент...
бажано ще перестати сратися з німцями і цуко почати виконувати домашні завдання, а не відосики з гарними словами....
і бажано ще своїх кентів зрадників посадити, бо тобі щось перестали довіряти судячи з того що пишуть тіж німецькі змі
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07.06.2022 00:46 Відповісти
Вовочка хамил всю свою жизнь, так что врядли что то изменится. Маемо шо маемо
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07.06.2022 01:35 Відповісти
Тебе снова Порох мешает говорить об Украине? Говори, это ж твой хлеб.
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07.06.2022 04:04 Відповісти
Это зебоба уже все -ему светит только трибунал
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07.06.2022 06:22 Відповісти
а працювати не пробував,говорун?В Європах справи ціняться а не відосики.
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07.06.2022 09:24 Відповісти
 
 