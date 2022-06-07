Щоб не зменшувалась увага до України, всі мають продовжувати говорити про те, що відбувається, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із зверненням до українців ввечері 6 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у телеграмі Зеленського.
"Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте інформацію. Підтримуйте наші потреби. Звичайно, передусім це стосується журналістів. І сьогодні, до речі, хочу побажати їм не замикатися на нашому внутрішньому українському контексті. Що більше буде сказано про Україну у світі, то швидше ми зможемо закінчити війну та звільнити нашу землю", - зазначається у зверненні Володимира Зеленського наприкінці 103-го дня війни.
Топ коментарі
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+11 Mykola Trofimenko
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+9 Y.M. Z.
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1 ч
І погруддя, погруддя не забути!..
І, так, зрозуміти нарешті, що таке військовий стан і як має під час нього функціонувати країна.
P.S. Это шутка, если что.
Но главное - перестать конфликтовать и хамить Германии и Франции, ведь они имеют огромное влияние в ЕС. Чтобы ни у Шольца, ни у Макрона не было вообще никаких аргументов против Украины, чтобы народы Германии и Франции видели в нас тех, кем мы и являемся - цивилизованную страну, подвергшуюся жестокому нападению, но продолжающую быть цивилизованной, а не страной-хамлом, не пустившей пусть номинального, но всё же президента Германии, а потом обозвавшего уже не номинального премьера "обиженной сосиской".
Лично Шольц - отборная скотина, но он не станет другим, если ему об этом сказать, но мы даём ему возможность показушно развести руками перд немцами, типа смотрите, какие дикари! Это же демократическая страна, на её власть можно "давить" через её избирателей!
Будет очень-очень жаль, если мы просрём поддержку ведущих стран ЕС.
І не кажіть, що ви «усталі от вайни»
Це перед отчима Європи повино бути кожного дня,Макрона, Шольца та інших .Бо схоже вони ще й досі не розуміють ,впаде Україна не дай боже і вбивати і гвалтувати вже будуть духмяних француженок і глузувати з чоловіків
1 June, 11:58 ·
Думаю, що після наказу захищати територію до кінця в оточенні насмерть, найстрашнішим є наказ здатися в полон з подальшою гарантією обміну від ворога, який не славиться дотриманням слова. На ризик втрати свободи.
Ці хлопці та дівчата виконали обидва найстрашніші накази. І їхні обличчя та імена мають звучати в українському та світовому інфопросторі щодня. Аж поки їх, захисників Маріуполя та Азовсталі, не вернуть додому. Забуття і тиша для них означає небезпеку тортур, тривалого ув'язнення і загибелі. Тому не допускаємо тиші та забуття. Пишіть, говоріть про них щодня
бажано ще перестати сратися з німцями і цуко почати виконувати домашні завдання, а не відосики з гарними словами....
і бажано ще своїх кентів зрадників посадити, бо тобі щось перестали довіряти судячи з того що пишуть тіж німецькі змі