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армія РФ (13507) війна (56620) СБУ (10052) шлюб (14) перехоплення (328)

"Я уже, бл#дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС", - окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.

Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Я уже, бл#дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ни#уя, не вариант". Такие вот дела…" – розповідає окупант своєму знайомому.

За його словами, через значну кількість відказників в армії рашистів значно посилили контроль. Тож тепер вони можуть повернутися додому лише у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жена забрала вентилятор, кофемолку, мультиварку": Окупанти роблять "бізнес" на мародерстві. АУДIО

"Варіант з фіктивним шлюбом, яким би оригінальним він не був, для цього вояки не склався. Але перші 2 – цілком можуть статися. І тоді він навіть зможе з комфортом доїхати додому – в пакеті і холодильнику", - коментують розмову у СБУ.
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Топ коментарі
+10
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07.06.2022 10:05
+10
Кацапы, пишите командирам попарно рапорта, что вы ********. Может хоть так проканает. А то и видосик соответствующий подкиньте что бы поверили. Лучше быть пидором, чем русским солдатом.
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07.06.2022 10:52
+7
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07.06.2022 10:05
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07.06.2022 10:05 Відповісти
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07.06.2022 10:05 Відповісти
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07.06.2022 10:48 Відповісти
На цих матінка-природа відпочиває...
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07.06.2022 10:53 Відповісти
Попасть в армию РФ очень просто а вот уйти уже низзя. Указательный палец отрубил и домой. Лучше без пальца чем без головы.
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07.06.2022 10:08 Відповісти
Каму і кабила нєвєста.Да лапатнікі?
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07.06.2022 10:10 Відповісти
А з "кістлявою" одружиться не пробували? Або з "Горбатою Гретхен"(шибеницею) як казали у Фландрії та Німеччині у Середні віки
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07.06.2022 10:11 Відповісти
Как? У них же однополые браки запрещены
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07.06.2022 10:12 Відповісти
тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((
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07.06.2022 10:17 Відповісти
ну, многие обвиняли его в неудачах, проклинали что он во всем виноват... он решил сказать правду. Может готовит общество к чему-то. Так как мы не знаем реально наших потерь, то может быть обстановка действительно критичная, а в это время все ждут "контрнаступления". Чтобы не было сильного разочарования
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07.06.2022 10:25 Відповісти
зачем ты рекламируешь эту Лерку-пустозвонку
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07.06.2022 10:55 Відповісти
цей довбень звідки правду має знати, з віконечка офіса побачив? це вже не вперше коли він спочатку свою публіку в теплій ванні тримає, а потім плюсь і голою дупою на зимний асфальт. Це спеціальний прийом, люди ж кажуть, що вони арестовича слухають щоб заспокоїтися, так? А якщо вони занадто спокійні - на фіг він тоді їм потрібен? тобто треба підігріти панічні настрої щоб бути при справах. Крім того, зараз буде знову на топі, і най його будуть переглядати тільки щоб потім обматюкати - алгоритми.
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07.06.2022 20:17 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.06.2022 10:39 Відповісти
Кацапы, пишите командирам попарно рапорта, что вы ********. Может хоть так проканает. А то и видосик соответствующий подкиньте что бы поверили. Лучше быть пидором, чем русским солдатом.
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07.06.2022 10:52 Відповісти
то не допоможе, у них офіціально це заборонено, але судячі з їх "культури", вони це практикують тільки не гласно. Загнили раніше за Америку, капець!
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07.06.2022 20:19 Відповісти
Пусть попробуют беременность - у Шварцнеггера вроде получилось... (совет от Демусики)
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07.06.2022 21:26 Відповісти
 
 