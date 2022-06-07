"Я уже, бл#дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС", - окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни. АУДIО

Російські окупанти відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.

Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я уже, бл#дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ни#уя, не вариант". Такие вот дела…" – розповідає окупант своєму знайомому.

За його словами, через значну кількість відказників в армії рашистів значно посилили контроль. Тож тепер вони можуть повернутися додому лише у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.

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"Варіант з фіктивним шлюбом, яким би оригінальним він не був, для цього вояки не склався. Але перші 2 – цілком можуть статися. І тоді він навіть зможе з комфортом доїхати додому – в пакеті і холодильнику", - коментують розмову у СБУ.