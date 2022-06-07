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армія РФ (13507) війна (56620) знищення (4135) Мар'їнка (617) 54 окрема бригада (145)

В Мар'їнці дві групи окупантів "демілітаризувались" на мінах-пастках, встановлених бійцями 54-ї ОМБр. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці 54-ї ОМБр знищили дві групи окупантів в Мар'їнці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зазначають, що спрацювали міни-пастки на дорозі.

"Продовжуємо показ вояжу незваних "туристів" в пішому порядку по вулицях міста Мар'їнка Донецької області. Йшли натовпом "туристи" озираючись навколо, але не побачили вони сюрпризу на дорозі, який встановили хлопці з розвідувальної групи К2 за допомогою не меньше відомої "будівельної" бригади. Сюрприз спрацював і "туристам" він не сподобався, не любить Українська земля непрошених "туристів". Приємного перегляду!", - пишуть вони і публікують відео знищення окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нас нех#ево разъ#бали. У нас нет техники. Нам п#зда", - запис з телефона окупанта, який побував у Чорнобаївці. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+37
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07.06.2022 13:27
+35
лежить і граблями махає... може блох ловить?
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07.06.2022 13:12
+33
Гастєпрєімним К2-респектище...Приймайте ще...
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07.06.2022 13:11
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Хорошо прогулялись.
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07.06.2022 13:11 Відповісти
Ходят тут, бродят разные. Сами не знают, чего хотят!
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07.06.2022 14:00 Відповісти
Гастєпрєімним К2-респектище...Приймайте ще...
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07.06.2022 13:11 Відповісти
лежить і граблями махає... може блох ловить?
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07.06.2022 13:12 Відповісти
То недобите падло ***** кличе, що разом подохнути.
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07.06.2022 13:17 Відповісти
то він собі намагається турнікет на ногу накласти (тьфу.... ремінь чи мотузку - звідки у них турнікети), а дружбани тим часом звалили і забули про нього... от така вона, "друга армія"...
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07.06.2022 13:44 Відповісти
a sho tam posledny ork utashil ? lishnuju nogu ?
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07.06.2022 13:14 Відповісти
"это нога - кого надо нога" 😁😁
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07.06.2022 13:16 Відповісти
****.... vorujut prjamo pod bezpilotnikom
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07.06.2022 13:22 Відповісти
Видео старое?
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07.06.2022 13:15 Відповісти
тебе какое дело...?
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07.06.2022 13:49 Відповісти
👨‍🚀👍
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07.06.2022 13:15 Відповісти
Не х#й шастать 🇷🇺👹☠️Рашистюги‼️☠️💩
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07.06.2022 13:15 Відповісти
Дивився б і дивився. Смерть клятим оркам! Слава Україні!
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07.06.2022 13:15 Відповісти
🔥🔥🔥💥💥💥👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
ешо хачу 🤣🤣🤣
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07.06.2022 13:18 Відповісти
Сиджу на роботі, обідаю і переглядаю як росіянські ноги і руки літають над нашою українською землею... Прекрасне відео!!!
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07.06.2022 13:19 Відповісти
Ни грамма сочувствия этим мразям. Это не люди, это и не животные - это паразиты которые убивают все живое и только их утилизация может очистить землю от этой болезни
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07.06.2022 13:21 Відповісти
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07.06.2022 13:27 Відповісти
А мати казали - не бігай по стерні
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07.06.2022 13:26 Відповісти
І полетіли лапті в різні боки.
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07.06.2022 13:27 Відповісти
Классно мясо на видео шевелится😂🤣😂
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07.06.2022 13:29 Відповісти
нехай щастить
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07.06.2022 13:34 Відповісти
Тобто вже і Мар"їнку здали...
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07.06.2022 13:35 Відповісти
Сдохли уставшими......
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07.06.2022 13:53 Відповісти
В самый последний момент они среагировали - присели, значит это прилетела минометная мина...
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07.06.2022 13:55 Відповісти
ні,не мінометна точно. Судячи з чорного диму і великого полумя,то вибухнула протитанкова ТМ-ка,яка була активована дистанційно або за допомогою саморобного підривника виведена на розтяжку.
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07.06.2022 15:48 Відповісти
Орк просто скаче в екстазі
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07.06.2022 13:57 Відповісти
Та ще й під рингтон на моїй мобілці)))) а якийсь *** з першої групи, ще там смикався. Мо` тре добити.?
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07.06.2022 14:00 Відповісти
орки в Мар'їнці?
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07.06.2022 15:06 Відповісти
Вроде лето на дворе, а листвы на деревьях нет.
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07.06.2022 15:18 Відповісти
А идиоты что то слыхали про чернобелую съемку???
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07.06.2022 15:53 Відповісти
Только у идиотов на "чернобелой" съемке трава зеленая и красно-оранжевые взрывы.
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07.06.2022 17:37 Відповісти
Важно что кацапов тех больше нет. А листва -- то второстепенное.
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07.06.2022 16:04 Відповісти
Что,уже и Марьенку забрали???
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07.06.2022 15:51 Відповісти
сидели бы дома своего царя прославляли, приперлись за стиралками и теликами холявными, а взять уже нечем
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07.06.2022 16:58 Відповісти
толку то юг отжат это в пустоту
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07.06.2022 20:01 Відповісти
дети питарды взрывають
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07.06.2022 20:03 Відповісти
 
 