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В Мар'їнці дві групи окупантів "демілітаризувались" на мінах-пастках, встановлених бійцями 54-ї ОМБр. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці 54-ї ОМБр знищили дві групи окупантів в Мар'їнці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зазначають, що спрацювали міни-пастки на дорозі.
"Продовжуємо показ вояжу незваних "туристів" в пішому порядку по вулицях міста Мар'їнка Донецької області. Йшли натовпом "туристи" озираючись навколо, але не побачили вони сюрпризу на дорозі, який встановили хлопці з розвідувальної групи К2 за допомогою не меньше відомої "будівельної" бригади. Сюрприз спрацював і "туристам" він не сподобався, не любить Українська земля непрошених "туристів". Приємного перегляду!", - пишуть вони і публікують відео знищення окупантів.
Топ коментарі
+37 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар07.06.2022 13:27
+35 Панас Стець
показати весь коментар07.06.2022 13:12
+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар07.06.2022 13:11
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ешо хачу 🤣🤣🤣