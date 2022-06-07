Львівські десантники на сході знищили псковську "еліту" окупантів: Бій тривав близько 14 годин. ВIДЕО

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ на східному напрямку розбили близько 50 рашистів із псковської дивізії.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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"Нещодавно, під час спроби загарбників перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході України, саме десантники 80 бригади, зірвали плани ворога і не дали йому розвинути наступ.

Цей бій, біля містечка Б., почався о другій ночі, коли до позицій десантників, підійшла ворожа диверсійно-розвідувальна група. Наші хлопці помітили диверсантів і вогнем з автоматичної стрілецької зброї, змусмили їх відступити. Але, рашисти, не вгамувались і трохі пізніше, їх піхота, , підсилена бронетехнікою, пішла в атаку.

От тут львівські десантники і влаштували їм "теплу зустріч". В ході того бою, який тривав до 14 години дня, воїни ЗСУ, з гранатомета NLAW підпалили російську БМД і, всього, було знищено близько 50 чоловік особового складу 104-того, так званого, "гвардійського", десантно-штурмового полку 76-ої десантно-штурмової псковської дивізії, яку в збройних силах РФ вважають елітною.

Втім, зустрівшись у близькому, контактному, стрілецькому бою з українськими десантниками, ця "полосата еліта", відступила, залишаючи у лісосмузі тіла своїх загиблих", - йдеться в повідомленні.

"Проте, знищеною БМД та півсотнею ліквідованих псковських "голубих беретів", неприємності для загарбницької армії Путіна-Шойгу, в той день, не завершились. Скоординовані дії артилерійських підрозділів 80 бригади, навздогін нанесли ворогу масований артилерійський удар, після якого, у окупантів щє зменшилась кількість живої сили і техніки", - додали в бригаді.

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