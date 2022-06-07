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війна (56620) 80 окрема десантно-штурмова бригада (111)

Львівські десантники на сході знищили псковську "еліту" окупантів: Бій тривав близько 14 годин. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ на східному напрямку розбили близько 50 рашистів із псковської дивізії.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно, під час спроби загарбників перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході України, саме десантники 80 бригади, зірвали плани ворога і не дали йому розвинути наступ.

Цей бій, біля містечка Б., почався о другій ночі, коли до позицій десантників, підійшла ворожа диверсійно-розвідувальна група. Наші хлопці помітили диверсантів і вогнем з автоматичної стрілецької зброї, змусмили їх відступити. Але, рашисти, не вгамувались і трохі пізніше, їх піхота, , підсилена бронетехнікою, пішла в атаку.

От тут львівські десантники і влаштували їм "теплу зустріч". В ході того бою, який тривав до 14 години дня, воїни ЗСУ, з гранатомета NLAW підпалили російську БМД і, всього, було знищено близько 50 чоловік особового складу 104-того, так званого, "гвардійського", десантно-штурмового полку 76-ої десантно-штурмової псковської дивізії, яку в збройних силах РФ вважають елітною.

Втім, зустрівшись у близькому, контактному, стрілецькому бою з українськими десантниками, ця "полосата еліта", відступила, залишаючи у лісосмузі тіла своїх загиблих", - йдеться в повідомленні.

"Проте, знищеною БМД та півсотнею ліквідованих псковських "голубих беретів", неприємності для загарбницької армії Путіна-Шойгу, в той день, не завершились. Скоординовані дії артилерійських підрозділів 80 бригади, навздогін нанесли ворогу масований артилерійський удар, після якого, у окупантів щє зменшилась кількість живої сили і техніки", - додали в бригаді.

Читайте: Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області РФ, - Командування ДШВ. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
Горіть у пеклі москалі їпучі
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07.06.2022 14:28
+40
Пре колона техніки,
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля
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07.06.2022 14:28
+32
Файно . Слава ЗСУ ! 🇺🇦😎👍
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07.06.2022 14:29
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Горіть у пеклі москалі їпучі
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07.06.2022 14:28 Відповісти
Навіщо чекати пекла , треба робити це на землі. Це надійніше. Навіщо чекати , що хтось зробить за тебе твою роботу ?
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07.06.2022 19:59 Відповісти
Пре колона техніки,
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля
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07.06.2022 14:28 Відповісти
🤣🤣🤣
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07.06.2022 16:09 Відповісти
А може їм наркоту дають ?
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07.06.2022 16:11 Відповісти
Пікнік на обочінє
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07.06.2022 14:29 Відповісти
Файно . Слава ЗСУ ! 🇺🇦😎👍
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07.06.2022 14:29 Відповісти
Здохли чергові елітні лапатні дєтсаднікі.ДШВ України-респект...
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07.06.2022 14:29 Відповісти
Героям слава!
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07.06.2022 14:30 Відповісти
Ипаште кацапов, хлопци, им здесь места нету. Слава ЗСУ! Кацары здохнут
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07.06.2022 14:30 Відповісти
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07.06.2022 14:30 Відповісти
На відео нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.
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07.06.2022 14:31 Відповісти
"Цей бій, біля містечка Б." Вгадайте з трьох спроб кому адресована така секретність? Десантникам 80-ої бригади щоб не видали ворогу де воюють? Оркам, щоб ті не здогадалися де їх від3,14здили? Чи нам, читачам, просто здуру?
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07.06.2022 14:33 Відповісти
Можете спробувати вирішити загадку на міліон про місто "Б" біля "Стратегічно важливої траси на Сході"...

Можете звернутись за допомогою до залу.

Хоча звернутись до карти було б надійніше.
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07.06.2022 15:13 Відповісти
очко знатоков уходит в зал к зрителям
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07.06.2022 23:11 Відповісти
Білогорівка або Берестове. Траса Бахмут-Лисичанськ. Мабуть
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07.06.2022 19:59 Відповісти
Львівські ..закрпартські ..франківські..волинські..
Питавння у вас не виникає?
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07.06.2022 14:39 Відповісти
Щє маріупольскі, харьківські, донецькі, херсонські. А що в тебе там виникає, може я відповім?
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07.06.2022 14:45 Відповісти
маріуполь ..волина ..львівська обл.миколаїв
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07.06.2022 14:45 Відповісти
Що таке "львівська обл.миколаїв"?
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07.06.2022 14:48 Відповісти
шановний .у львівській обл. --є місто Миколаїв..поблизу Львова..будь ласка гляньте на карту
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07.06.2022 14:53 Відповісти
І до чого воно тут приплетено? Може б питання таки задав?
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07.06.2022 14:55 Відповісти
то шо ти написав тупняк - 100%, а далі про "карту" - сам туди дивись, ніхто твою писанину не має розшифровувати, у нас по країні валом сел\містечок з одною назвою і що ти там собі маєш на увазі - нікому не відомо, тому або висловлюйся точніше або йти за москвою, картограф уев
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07.06.2022 16:28 Відповісти
Місто у Львівській області
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07.06.2022 14:53 Відповісти
І шо?
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07.06.2022 14:56 Відповісти
я розказував вже історію..тут на цензорі..що є такі села. на прикарпатті...що наші місцеві бояться туда заходити..я за 20 -30 км..від них..ну його нахєр..вила в спину засунуть..не говорячи вже про якісь маскалів..
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07.06.2022 15:13 Відповісти
І шо з того?
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07.06.2022 15:15 Відповісти
Брейк, панове - тут всі свої!

Скільки разів проїзджав повз Миколаїв, з його цементним заводом, прямуючи до свого рідного Борислава!

Зараз живу в Одесі!

Це все наша рідна Україна!

На цьому і зупинимось!
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07.06.2022 15:16 Відповісти
Не ну він сам запитав: "Питання не виникає?". В мене ось виникло.
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07.06.2022 15:20 Відповісти
І так - в мене розведений пінопласт в ацетоні, срібрянка, і каністра бензина стоять ще з кінця лютого... дай Боже, щоби не стали у нагоді!

Москалям тут точно буде горе!

Тому Слава Україні!

І Слава Нації!
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07.06.2022 15:21 Відповісти
Найперше завдання, це смерть ворогам. Слава Україні, Нації та Героям, то у нагороду.
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07.06.2022 15:23 Відповісти
Борімося - поборемо!

Всі разом!
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07.06.2022 15:30 Відповісти
пане Онлі..от я ж і кажу..вони просто ще не бачили що таке лють українців
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07.06.2022 15:31 Відповісти
А їх попереджали...

Вони не вірили.

Тепер ми не зупинимось!
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07.06.2022 15:34 Відповісти
сусід..падлюка..78 років..має машиґвер і набої ..в юності каже закопав..каже як маскалі сунуться сюда скаже..от же зараза..
Нехай би маскаль сунувся на західну Україну---******* би закінчився за місяць для рашки
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07.06.2022 15:28 Відповісти
Наші легіні кого хочеш прикопають після "Здраствуйте"!

Але не думайте, що в Одесі цього не вміють - тут катакомби надійно охороняють багато таємниць, а на Молдаванку і я затемна не сильно пхаюсь!
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07.06.2022 15:51 Відповісти
Вперше захвюідні украхнці дали відсіч орлі ще в часи нашестя Пети і Бурундая, двох полкоадців Бату-хана ще в часи монголо-татарської навали. Потім були січові стрільці на горі Маківка. І тепер львівська 80-тка. Не годна орда наших січовиків подужати.
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07.06.2022 14:45 Відповісти
от і добре
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07.06.2022 14:53 Відповісти
от це я і говорив....Хлопці вмотивовані...Дайте тільки зброю..
Я просто не уявляю як кацапи чи бєларуси можуть зайти..їм піздец буде..на заході України
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07.06.2022 14:58 Відповісти
Кацапам піздєц усюди буде, включно із Кримом.
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07.06.2022 15:02 Відповісти
Яка приємна новина . Слава ЗСУ.
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07.06.2022 15:31 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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07.06.2022 15:37 Відповісти
їх вже нічого не змінить... горбатого могила справить...
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07.06.2022 15:47 Відповісти
Им конец нужно сделать на востоке и юге Украины
Не хочу обижать западенцев --- большие дела делаются молча
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07.06.2022 15:41 Відповісти
что за "западенцы"? Вас воспитывали чекисты?
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07.06.2022 15:49 Відповісти
Львів versus псков -
Леви з'їли "псов".
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07.06.2022 15:51 Відповісти
Некоторые городки на севере Украины Ахтырка , Лебедин
Уже уже сделали то что вы грозитесь сделать
На Лебедин шло за два раза около 150 танков и бронемашин
Вернулось очень мало отлавливали орков по лесам ещё месяц
200 так и остались в полях жители и сейчас хоронят в воронках
Возили недавно пленных которые грозились где нога лнднр стала -
то уже наша территория многим стала 2-1-2
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07.06.2022 15:56 Відповісти
Да десантура нонче не та 😊
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07.06.2022 16:23 Відповісти
Новини з фронту

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07.06.2022 16:28 Відповісти
До поганих людей звірі не линуть.
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07.06.2022 22:35 Відповісти
бачила я тих десантників, цю Ылиту - так, недалекі, збентежені, що їх в Україні не ******* (аж дивно - чому), як по одинці так начебто люди, віком діти 18-21 року. Думка в них була єдина - додому хотіли.. Та хто ж їх додому відправить? В кращому випадку в труні. Та й вони готові були, на них й похоронки підготували разом з контрактом, а ще й подяку батькам.
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07.06.2022 17:19 Відповісти
"...уничтожили псковскую "элиту" оккупантов". Помнится в х/ф "Рожденная революцией" была фраза: "Мы пскапския, мы прорвемся!" А эти пскапския - не прорвались. Их львовяне рвали и они порвались.
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07.06.2022 19:01 Відповісти
а какой ***** запустил голубы, сказав, что 76-я - это элитная... это напоминает гречку и борщевой набор - какой-то придурок ляпнул, а другие подхватили... их афганцы с чеченцами мочили как капусту... а украинцы - вообще перемололи... так где же там говенная элита свинопасов...
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08.06.2022 06:13 Відповісти
 
 