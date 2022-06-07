Львівські десантники на сході знищили псковську "еліту" окупантів: Бій тривав близько 14 годин. ВIДЕО
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Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ на східному напрямку розбили близько 50 рашистів із псковської дивізії.
Про це повідомляє у Facebook пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Нещодавно, під час спроби загарбників перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході України, саме десантники 80 бригади, зірвали плани ворога і не дали йому розвинути наступ.
Цей бій, біля містечка Б., почався о другій ночі, коли до позицій десантників, підійшла ворожа диверсійно-розвідувальна група. Наші хлопці помітили диверсантів і вогнем з автоматичної стрілецької зброї, змусмили їх відступити. Але, рашисти, не вгамувались і трохі пізніше, їх піхота, , підсилена бронетехнікою, пішла в атаку.
От тут львівські десантники і влаштували їм "теплу зустріч". В ході того бою, який тривав до 14 години дня, воїни ЗСУ, з гранатомета NLAW підпалили російську БМД і, всього, було знищено близько 50 чоловік особового складу 104-того, так званого, "гвардійського", десантно-штурмового полку 76-ої десантно-штурмової псковської дивізії, яку в збройних силах РФ вважають елітною.
Втім, зустрівшись у близькому, контактному, стрілецькому бою з українськими десантниками, ця "полосата еліта", відступила, залишаючи у лісосмузі тіла своїх загиблих", - йдеться в повідомленні.
"Проте, знищеною БМД та півсотнею ліквідованих псковських "голубих беретів", неприємності для загарбницької армії Путіна-Шойгу, в той день, не завершились. Скоординовані дії артилерійських підрозділів 80 бригади, навздогін нанесли ворогу масований артилерійський удар, після якого, у окупантів щє зменшилась кількість живої сили і техніки", - додали в бригаді.
Будь ласка, зачекайте...
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля
Можете звернутись за допомогою до залу.
Хоча звернутись до карти було б надійніше.
Питавння у вас не виникає?
Скільки разів проїзджав повз Миколаїв, з його цементним заводом, прямуючи до свого рідного Борислава!
Зараз живу в Одесі!
Це все наша рідна Україна!
На цьому і зупинимось!
Москалям тут точно буде горе!
Тому Слава Україні!
І Слава Нації!
Всі разом!
Вони не вірили.
Тепер ми не зупинимось!
Нехай би маскаль сунувся на західну Україну---******* би закінчився за місяць для рашки
Але не думайте, що в Одесі цього не вміють - тут катакомби надійно охороняють багато таємниць, а на Молдаванку і я затемна не сильно пхаюсь!
Я просто не уявляю як кацапи чи бєларуси можуть зайти..їм піздец буде..на заході України
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Не хочу обижать западенцев --- большие дела делаются молча
Леви з'їли "псов".
Уже уже сделали то что вы грозитесь сделать
На Лебедин шло за два раза около 150 танков и бронемашин
Вернулось очень мало отлавливали орков по лесам ещё месяц
200 так и остались в полях жители и сейчас хоронят в воронках
Возили недавно пленных которые грозились где нога лнднр стала -
то уже наша территория многим стала 2-1-2