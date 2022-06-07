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Путін шантажує світ загрозами продовольчій безпеці, - Блінкен. ВIДЕО

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Путін припиняє доставку харчових продуктів та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоб відвернути або спотворити відповідальність за блокування морських портів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Президент Росії Путін розпочав свою неспровоковану загарбницьку війну проти України. Це, звісно, спричинило страшні страждання самій Україні, її народу, країні; але знову ж таки, як ви добре знаєте, це має руйнівний вплив на глобальну продовольчу безпеку, оскільки Україна є однією зі світових житниць. Вона є провідним виробником пшениці, кукурудзи, соняшникової олії та іншого. І буквально скрізь, де я буваю, я чую про це", - зазначив він.

За словам Блінкена, наразі російська морська блокада в Чорному морі перешкоджає доставці українського врожаю в звичайні місця призначення.

"Десь близько 20 мільйонів тонн пшениці лежить у зерносховищах під Одесою і на кораблях, буквально заповнених зерном, які застрягли в Одеському порту через цю російську блокаду. Російські війська захопили одні з найбільш продуктивних сільськогосподарських угідь України. Вони заклали вибухівку по полях. Вони знищили життєво важливу сільськогосподарську інфраструктуру. Існують достовірні повідомлення, в тому числі, як ми бачили в одній із наших провідних газет сьогодні, що Росія краде українських експортерів зерна - вибачте, експорт - щоб продати для власного прибутку. Тепер Росія також накопичує свій експорт продовольства", - наголосив держсекретар США.

"Тому це все навмисне. Ми це знаємо. Президент Путін припиняє доставку харчових продуктів та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоб відвернути або спотворити відповідальність, тому що він сподівається, що це змусить світ поступитися йому та покласти край санкціям. Іншими словами, простіше кажучи, це шантаж", - підсумував Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо РФ не припинить блокаду українських портів, має бути терміново заблокований весь російський експорт, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Так а чего же мир жуёт сопли и позволяет себя так по тупому шантажировать? В ком и чём проблема? Может уже пора ставить мирового беспредельщика на место?
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07.06.2022 14:43
+14
Та об'єднайтесь нарешті. І разом дати п...зди тому гопніку. Що Ви соплі жуєте ?
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07.06.2022 14:50
+9
До того путін використовував Українське правосуддя, правоохоронну систему та створював осередки злочиннців , що грабували і надалі грабують громадян
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07.06.2022 14:43
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Так а чего же мир жуёт сопли и позволяет себя так по тупому шантажировать? В ком и чём проблема? Может уже пора ставить мирового беспредельщика на место?
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07.06.2022 14:43 Відповісти
Проблема як зберегти ліцо і не дати лєопарди і мардери. Короче, в продажних свинях.
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07.06.2022 16:12 Відповісти
До того путін використовував Українське правосуддя, правоохоронну систему та створював осередки злочиннців , що грабували і надалі грабують громадян
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07.06.2022 14:43 Відповісти
Хорош пуки рвать!Украина что одна с зерном?!Перейдём на кукурузный хлеб и макароны!Вопрос в том что каламойша и К.О.!теряют свою прибыль!Хорош раздувать!поРаша спяздит и продаст всем через Турцию и Т.Д.!
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07.06.2022 14:44 Відповісти
Россия и ее роль в глобальной продовольственной безопасности. Такие вот пироги!
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07.06.2022 14:47 Відповісти
Нет такого больше слова как россия! Есть ********* и кацапобидло яке населяє *********!
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07.06.2022 15:13 Відповісти
Могут шантажировать как хотят.
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07.06.2022 14:48 Відповісти
Це було - щоб не мовчати?
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07.06.2022 14:45 Відповісти
молодець, про це надо кричати на кожному кутку, щоб всі почули.
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07.06.2022 14:45 Відповісти
так так... хутін такий - залякує шантажує погрожує! а ви шо?
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07.06.2022 14:46 Відповісти
для цього є назва - це тероризм. параша повинна бути визнана державою терористом. А для протидії світовому тероризму в США вже є все відповідне законодавство.
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07.06.2022 14:47 Відповісти
Ви што, с ума сошли!? Не унижайте путина!!!!
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07.06.2022 14:47 Відповісти
Та об'єднайтесь нарешті. І разом дати п...зди тому гопніку. Що Ви соплі жуєте ?
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07.06.2022 14:50 Відповісти
Ну и?! Хло себя так ведет, потому что ему позволяют. Будь у Украины необходимое вооружение, то война уже давно бы закончилась. Понятно, что США выгодна долгая война, но ведь можно эту долгую войну вести на более выгодных позициях, а не под Запорожьеи и Николаевым.
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07.06.2022 14:51 Відповісти
На рабZZee 60 % территории вечная мерзлота...и там растут даже бананы апельсины ********* и...картофель из Голландии...где рабZZeя ежегодно закупает 90% овощей...
Кармильцы...пля... дремучие и рукожопые...
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07.06.2022 14:53 Відповісти
не понимаю для чего существует оон, если эта организация ничего не решает
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07.06.2022 14:59 Відповісти
А собраться и по3,14здеть, получить взносы от стран участниц и с успехом их потратить на безбедную жизнь...
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07.06.2022 15:17 Відповісти
Украина кормила весь мир... тогда какого хрена украинцы всегда были такими бедными?
После победы пусть больше нам не вешают лапшу на уши, каждый украинец должен быть богаче немца и американца!

Вы понимаете сколько нас грабили в каких масштабах всегда.. ?
Каждый пенсионер должен получать не те 3500 грн пенсии, а 1000-1500 евро как минимум, и зарплата не 4500 грн минимальная, а 2000 евро!
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07.06.2022 14:59 Відповісти
мышеловка закрывается...и ничто уже не спасёт мышку - сыр немножко погрызен...но дальше уже не до приманки...
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07.06.2022 15:01 Відповісти
Путиномика рабZZeи всего 1,5 % от

мирового продукта...в основном нефть и газ...
Остальное завозят из за бугра...
Кармильцы блин...ржунимагу...
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07.06.2022 15:03 Відповісти
Беня усіх нагодує...
Зуб даю...Кумисты даавно не каммунисты...
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07.06.2022 15:09 Відповісти
пора уже сделать для него золотой портсигар
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07.06.2022 15:13 Відповісти
Anthony Blinken, our sun, don't slow down! Ukraine needs Your help every day, every hour, every minute! ❤️❤️❤️
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07.06.2022 15:19 Відповісти
Та ******* вже... ***** то, ***** сё... Оно и дальше будет кошмарить весь цивилизованный мир, а цивилизованный мир в ответ только утирает сопли и боится, шо б воно "не потеряло лицо"
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07.06.2022 15:19 Відповісти
Тогда они заслужили орды голодных африканцев на своей земле. Тут либо ***** щемить, либо встречать стада беженцев от голода.
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07.06.2022 16:40 Відповісти
Два варианта:
а) В Африке земля какая-то инопланетная и нифига на ней не родит;
б) Там живут такие-же рукожопы как и на Московии: нифуя у себя не делать, напасть на соседей, убить и ограбить.
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07.06.2022 16:55 Відповісти
Грош цена такому миру если этот мир не может поставить на место одного сумасшедшего
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07.06.2022 15:42 Відповісти
вшивый шантажист... многоходовочник кабаев !!!
///
Перше місто Росії зупиняє громадський транспорт через санкції



У російському Бєлгороді через зношеність мережі зупиняють тролейбуси

Тролейбуси в Бєлгороді зношені на 95%, контактна мережа повністю зношена і трудові договори із працівниками парку планується розірвати 30 серпня. Міські тролейбуси перестануть обслуговувати маршрути вже 1 липня. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/pershe-misto-rosiji-zupinyaje-gromadskiy-transport-cherez-sankciji-851261.html
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07.06.2022 15:43 Відповісти
2050-й год:
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!

Дорогие рассеяне! Вывод западных инвестиций из России арест ваших денег и недвижимости за рубежом и приближающийся дефолт - это не экономическая война! Это специальная финансовая операция призванная спасти вас от путинизма!
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07.06.2022 16:06 Відповісти
Пля! Це вже трохи під за є бало. Маємо 7 мільярдів населення. І якесь одне мурло має змогу шантажувати чи погрожувати їм всім. Я не можу повірити що світ не в змозі заткнути йому пельку навічно. Разом з усіма його нукерами і просто пересічними кацапами.
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07.06.2022 16:01 Відповісти
Позавчера тупин договаривается про коридор для вывоза украинского зерна. А на следующий день ****** крупнейший терминал в Николаеве. Хорош ******* с этим ублюдком. Кончайте эту фашисткую гадину.
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07.06.2022 16:14 Відповісти
Блинкену - респект, он делает на своём посту всё, что в его силах..
пушки, ракеты, самолёты...... нужны Украине ещё на вчера, чтобы выйти на наши границы, закрепиться и начать нормальную работу.. но приоритеты срнестатистического, часто сцыкливого-продажного, Запада оставляют желать лучшего..(
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07.06.2022 16:40 Відповісти
***** им уже просто на голову сел, а они продолжают блеять, как овцы. Имея силу раз**бать это плешивое чмо, но не имея для этого яиц. Ну штош, сидите голодными...
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07.06.2022 16:42 Відповісти
тим часом

Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%, - сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Министр отметил, что Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «Россия уничтожила в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине».
https://t.me/charter97_org/75007
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07.06.2022 17:15 Відповісти
і весь світ сосе у пукіна, бо він *уйло! продовжуйте смоктати....
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07.06.2022 17:36 Відповісти
Азіати, не рахуючи Японію, повністю підтримують рашистів.
Багато африканських країн, також.
Так з якого дива, голод в Африці, має цікавити Україну?
Ми нікого не шантажуємо: готові експортувати зерно замовникам, але з логістикою проблеми!
В нас війна, а це форс-мажорні обставини!
А якщо деякім лідерам Європи, дуже важливо зберегти кацапам обличчя, то нехай вони й переймаються цими проблемами.
Я наприклад, сильно сумніваюсь, що у випадку голоду в африці, жителі постраждалих регіонів поїдуть в Україну...
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07.06.2022 17:53 Відповісти
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07.06.2022 19:11 Відповісти
Який "глибоковумний" анадіз ситуації...і, головне, "вчасно"... От що значить "справжнй дипломат"..***
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08.06.2022 05:31 Відповісти
Ппц с каким то мурлом не могут решить, что будет, если реально объявятся какие нибудь более менее злобные инопланетяне? Это человечества обречено с такой демагогией, с политикой каждый за себя и бюрократией. Путин в открытую мир ядерным оружием шантажирует, всю планету! Что может быть хуже?? Бен Ладен в сравнении с ним младенец
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22.09.2022 22:12 Відповісти
 
 