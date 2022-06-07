Путін шантажує світ загрозами продовольчій безпеці, - Блінкен. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Путін припиняє доставку харчових продуктів та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоб відвернути або спотворити відповідальність за блокування морських портів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Президент Росії Путін розпочав свою неспровоковану загарбницьку війну проти України. Це, звісно, спричинило страшні страждання самій Україні, її народу, країні; але знову ж таки, як ви добре знаєте, це має руйнівний вплив на глобальну продовольчу безпеку, оскільки Україна є однією зі світових житниць. Вона є провідним виробником пшениці, кукурудзи, соняшникової олії та іншого. І буквально скрізь, де я буваю, я чую про це", - зазначив він.
За словам Блінкена, наразі російська морська блокада в Чорному морі перешкоджає доставці українського врожаю в звичайні місця призначення.
"Десь близько 20 мільйонів тонн пшениці лежить у зерносховищах під Одесою і на кораблях, буквально заповнених зерном, які застрягли в Одеському порту через цю російську блокаду. Російські війська захопили одні з найбільш продуктивних сільськогосподарських угідь України. Вони заклали вибухівку по полях. Вони знищили життєво важливу сільськогосподарську інфраструктуру. Існують достовірні повідомлення, в тому числі, як ми бачили в одній із наших провідних газет сьогодні, що Росія краде українських експортерів зерна - вибачте, експорт - щоб продати для власного прибутку. Тепер Росія також накопичує свій експорт продовольства", - наголосив держсекретар США.
"Тому це все навмисне. Ми це знаємо. Президент Путін припиняє доставку харчових продуктів та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоб відвернути або спотворити відповідальність, тому що він сподівається, що це змусить світ поступитися йому та покласти край санкціям. Іншими словами, простіше кажучи, це шантаж", - підсумував Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
Кармильцы...пля... дремучие и рукожопые...
После победы пусть больше нам не вешают лапшу на уши, каждый украинец должен быть богаче немца и американца!
Вы понимаете сколько нас грабили в каких масштабах всегда.. ?
Каждый пенсионер должен получать не те 3500 грн пенсии, а 1000-1500 евро как минимум, и зарплата не 4500 грн минимальная, а 2000 евро!
мирового продукта...в основном нефть и газ...
Остальное завозят из за бугра...
Кармильцы блин...ржунимагу...
Зуб даю...Кумисты даавно не каммунисты...
а) В Африке земля какая-то инопланетная и нифига на ней не родит;
б) Там живут такие-же рукожопы как и на Московии: нифуя у себя не делать, напасть на соседей, убить и ограбить.
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Перше місто Росії зупиняє громадський транспорт через санкції
У російському Бєлгороді через зношеність мережі зупиняють тролейбуси
Тролейбуси в Бєлгороді зношені на 95%, контактна мережа повністю зношена і трудові договори із працівниками парку планується розірвати 30 серпня. Міські тролейбуси перестануть обслуговувати маршрути вже 1 липня. Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/pershe-misto-rosiji-zupinyaje-gromadskiy-transport-cherez-sankciji-851261.html
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!
Дорогие рассеяне! Вывод западных инвестиций из России арест ваших денег и недвижимости за рубежом и приближающийся дефолт - это не экономическая война! Это специальная финансовая операция призванная спасти вас от путинизма!
пушки, ракеты, самолёты...... нужны Украине ещё на вчера, чтобы выйти на наши границы, закрепиться и начать нормальную работу.. но приоритеты срнестатистического, часто сцыкливого-продажного, Запада оставляют желать лучшего..(
Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%, - сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
Министр отметил, что Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «Россия уничтожила в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине».
https://t.me/charter97_org/75007
Багато африканських країн, також.
Так з якого дива, голод в Африці, має цікавити Україну?
Ми нікого не шантажуємо: готові експортувати зерно замовникам, але з логістикою проблеми!
В нас війна, а це форс-мажорні обставини!
А якщо деякім лідерам Європи, дуже важливо зберегти кацапам обличчя, то нехай вони й переймаються цими проблемами.
Я наприклад, сильно сумніваюсь, що у випадку голоду в африці, жителі постраждалих регіонів поїдуть в Україну...