Волонтер Мороченець про потребу в автомобілях на передовій: "Під постійними обстрілами їх доводиться міняти частіше, ніж шкарпетки". ВIДЕО
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В зоні бойових дій в Донецькій області зустріли волонтера Олега Мороченця, який уже 8 років допомагає нашим воїнам. Він знає про проблеми на фронті і потреби на фронті, як ніхто інший.
У розмові з кореспондентом Цензор.НЕТ Михайлом Ухманом, волонтер особливо наголосив на тому, що на передовій потрібен транспорт.
"Проїдьте будь якою дорогою, яку прострілюють російські окупанти і ви побачите, що стається з автомобілями наших військових" - пояснив Мороченець.
Топ коментарі
+15 SergTranscarpathian
показати весь коментар07.06.2022 15:58
+3 Caidence
показати весь коментар07.06.2022 15:58
+2 SergTranscarpathian
показати весь коментар07.06.2022 16:01
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Будь ласка, зачекайте...
На Яворовському полігоні волонтери передали військовій частині 15 джипів із них 13, залишилися на полігоні. На них гузицю по полігону возять усі, навіть начмед, юрист, начфін і т.п...
Коли стало питання, а що ж передати тим хто на передку, було прийнято "сміливе рішення" віддати туди аж два джипа. Відібрали два, самих кончених, але... виявилася проблема, на них стояла гарна гума та акумулятори.
Вихід командуванням було знайдено швидко - нову гуму та акумулятори зняли і поставили вбиті. Мотивація? А їм там на передку і так хана, то чому ж добру пропадати....
Можу ще про волонтерські турнікети, які безкоштовно один поляк цілий бус завіз на полігон. Любий може зараз піти у військторг і купити їх...(
А ми питаємо себе, а чому на передку не має того чи іншого, бо просто у деяких сук совісті не має!
А не делается так потому, что у власти правительство популистов, сцыкунов и *********.
По этой же причине, вы не можете купить оружие в воюющей стране.
По этой же причине у нас дефицит топлива.
По этой же причине кВт электроэнергии стоит дороже, чем в Европе.
По этой же причине многие виды продуктов питания стоят дороже, чем в Европе (да ещё и худшего качества)
И т.д. и т.п.
Яку зброю ви зараз не можете придбати?