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війна (56620) транспорт (871) волонтери (1213) Ухман Михайло (235)

Волонтер Мороченець про потребу в автомобілях на передовій: "Під постійними обстрілами їх доводиться міняти частіше, ніж шкарпетки". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В зоні бойових дій в Донецькій області зустріли волонтера Олега Мороченця, який уже 8 років допомагає нашим воїнам. Він знає про проблеми на фронті і потреби на фронті, як ніхто інший.

У розмові з кореспондентом Цензор.НЕТ Михайлом Ухманом, волонтер особливо наголосив на тому, що на передовій потрібен транспорт.

"Проїдьте будь якою дорогою, яку прострілюють російські окупанти і ви побачите, що стається з автомобілями наших військових" - пояснив Мороченець.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+15
А тепер історія із життя, яку мені розповів безпосередній очевидець подій. Людина із достатнім рівнем освіти, життєвого досвіду та патріотизму, тобто здатна робити адекватні висновки, нічого не прикрашати та не вигадувати "зраду"...
На Яворовському полігоні волонтери передали військовій частині 15 джипів із них 13, залишилися на полігоні. На них гузицю по полігону возять усі, навіть начмед, юрист, начфін і т.п...
Коли стало питання, а що ж передати тим хто на передку, було прийнято "сміливе рішення" віддати туди аж два джипа. Відібрали два, самих кончених, але... виявилася проблема, на них стояла гарна гума та акумулятори.
Вихід командуванням було знайдено швидко - нову гуму та акумулятори зняли і поставили вбиті. Мотивація? А їм там на передку і так хана, то чому ж добру пропадати....

Можу ще про волонтерські турнікети, які безкоштовно один поляк цілий бус завіз на полігон. Любий може зараз піти у військторг і купити їх...(

А ми питаємо себе, а чому на передку не має того чи іншого, бо просто у деяких сук совісті не має!
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07.06.2022 15:58
+3
Під час воєного стану можна конфісковувати автомобілі на потреби армії з подальшою компенсацією. Чого це не застосовується?
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07.06.2022 15:58
+2
Вже давно усе, що було на штрафмайданчиках передано на потреби ЗСУ... Це робилося протягом перших тижнів війни. Зараз цю проблему має вирішувати держава. Я не розумію у чому складність домовитися із країнами, виробниками авто на постачання тисячі цивільних пікапів? Це ж не зброя, а допомога відчутна.
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07.06.2022 16:01
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А тепер історія із життя, яку мені розповів безпосередній очевидець подій. Людина із достатнім рівнем освіти, життєвого досвіду та патріотизму, тобто здатна робити адекватні висновки, нічого не прикрашати та не вигадувати "зраду"...
На Яворовському полігоні волонтери передали військовій частині 15 джипів із них 13, залишилися на полігоні. На них гузицю по полігону возять усі, навіть начмед, юрист, начфін і т.п...
Коли стало питання, а що ж передати тим хто на передку, було прийнято "сміливе рішення" віддати туди аж два джипа. Відібрали два, самих кончених, але... виявилася проблема, на них стояла гарна гума та акумулятори.
Вихід командуванням було знайдено швидко - нову гуму та акумулятори зняли і поставили вбиті. Мотивація? А їм там на передку і так хана, то чому ж добру пропадати....

Можу ще про волонтерські турнікети, які безкоштовно один поляк цілий бус завіз на полігон. Любий може зараз піти у військторг і купити їх...(

А ми питаємо себе, а чому на передку не має того чи іншого, бо просто у деяких сук совісті не має!
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07.06.2022 15:58 Відповісти
Знайомий, коли ще був на Західній, те саме казав. буси, пікапи стоять, Вони за похльобкою 66-й, або Урала ганяють. Сістема.
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07.06.2022 16:37 Відповісти
Під час воєного стану можна конфісковувати автомобілі на потреби армії з подальшою компенсацією. Чого це не застосовується?
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07.06.2022 15:58 Відповісти
Вже давно усе, що було на штрафмайданчиках передано на потреби ЗСУ... Це робилося протягом перших тижнів війни. Зараз цю проблему має вирішувати держава. Я не розумію у чому складність домовитися із країнами, виробниками авто на постачання тисячі цивільних пікапів? Це ж не зброя, а допомога відчутна.
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07.06.2022 16:01 Відповісти
Машина во время войны не роскошь а средство выживания, которое при опасности позволяет вовремя вывезти свою семью в безопасное место. А вы предлогаете у людей машины отнимать? Отнимайте машины у Парашенка который 5 лет боролся с автомобилистами и европейскими машинами унизительно называя их евробляхерами которые создают в городах пробки и не хотят покупать себе новые мерседесы как он. Ну вот теперь нет ни пробок ни евробляхеров хоть шаром покати по городских улицах.
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07.06.2022 16:13 Відповісти
хто всрався - невістка... І тут Парашенка винуватий?
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07.06.2022 16:17 Відповісти
Мне за кубик что, предложили бы рыночную компенсацию? Или вы за то чтобы все "взять и поделить"? Или богатых на ножи?
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07.06.2022 16:17 Відповісти
На окупованій території вам би окреме місце запропонували в обмін на "кубік", десь у глибинах терикону...
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07.06.2022 16:18 Відповісти
Поправочка: автомобили не "конфисковываются", а изымаются, согласно закона. С компенсацией сразу или отсроченной (после окончания войны).
А не делается так потому, что у власти правительство популистов, сцыкунов и *********.
По этой же причине, вы не можете купить оружие в воюющей стране.
По этой же причине у нас дефицит топлива.
По этой же причине кВт электроэнергии стоит дороже, чем в Европе.
По этой же причине многие виды продуктов питания стоят дороже, чем в Европе (да ещё и худшего качества)
И т.д. и т.п.
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07.06.2022 16:21 Відповісти
По этой же причине, вы не можете купить оружие в воюющей стране.

Яку зброю ви зараз не можете придбати?
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07.06.2022 16:51 Відповісти
Коррупция в армии не способствует быстрому изгнанию орков. Впрочем, как и коррупция представителей власти и их кошельков вообще...
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07.06.2022 16:57 Відповісти
Зовсім недавно читав на ЦН: «Співвласники мережі «АТБ» Віктор Карачун та Євген Єрмаков купили для захисників України 290 пікапів Mitsubishi L200. Про це повідомив у телеграмі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко» Це дійсно так, чи чергова мулька від Геращенка?
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07.06.2022 16:59 Відповісти
Так власть зеленского ввезла, без таможенного мыта, 80 тысяч автивок в мае месяце, как бы для ЗСУ. Опять ******* военных - там на это количество каждый четвёртый военный должен быть на машине. Суки.
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07.06.2022 17:11 Відповісти
не скаже влада хто збирає гроші за сертифікацію автомобілів приввезенні в Україну хто придумав дану схему збирання грошей може пора відмінити цей корупційний податок
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07.06.2022 18:52 Відповісти
Набої у придністров'ї. Треба піти і узяти.
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07.06.2022 19:06 Відповісти
 
 