УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12371 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 589 4
Харківщина (4289) Бутусов Юрій (3138)

У кожного своя мотивація. Всім страшно, але хлопці роблять свою справу, - українські воїни на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головний редактор Цензор.НЕТ. Юрій Бутусов розповів про бойові будні українських захисників на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів на своєму ютуб-каналі.

"Бійці боронять Україну на Ізюмському напрямку. Вони показали нам свої фронтові будні", - зазначається у повідомленні

 Для перевезення спорядження і особового складу вони потребують мікроавтобус. Давайте допоможемо нашим захисникам.

Тут усі реквізити фонду. https://but.paternii.pl/

Стати спонсором каналу https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ/join

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напевно, в назві статті варто було додати "Вони потребують допомоги".

Про що і написано в статті.

Для перевезення спорядження і особового складу вони потребують мікроавтобус. Давайте допоможемо нашим захисникам.

Тут усі реквізити фонду:

https://but.paternii.pl/?fbclid=IwAR0... Джерело: https://censor.net/ua/v3346537
показати весь коментар
07.06.2022 19:40 Відповісти
Це справжній козак- українець!
показати весь коментар
07.06.2022 20:04 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
показати весь коментар
07.06.2022 20:33 Відповісти
"... ми добрий народ і все у нас буде добре !"

мудро вояк сказав
показати весь коментар
07.06.2022 23:27 Відповісти
 
 