У кожного своя мотивація. Всім страшно, але хлопці роблять свою справу, - українські воїни на Харківщині. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ. Юрій Бутусов розповів про бойові будні українських захисників на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів на своєму ютуб-каналі.

"Бійці боронять Україну на Ізюмському напрямку. Вони показали нам свої фронтові будні", - зазначається у повідомленні

Для перевезення спорядження і особового складу вони потребують мікроавтобус. Давайте допоможемо нашим захисникам.

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