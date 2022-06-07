Воїни 24-ї бригади ювелірно знищують окупантів з безпілотника. ВIДЕО

Українські воїни з 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила ювелірно знищують російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

Також дивіться: Оператор квадрокоптера влучає міною прямо в окоп окупантів. ВIДЕО