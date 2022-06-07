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безпілотник (2102) 24 омб імені князя Данила Галицького (186)

Воїни 24-ї бригади ювелірно знищують окупантів з безпілотника. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни з 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила ювелірно знищують російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

Також дивіться: Оператор квадрокоптера влучає міною прямо в окоп окупантів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
Полювання на кацапських свиней триває.24-й черговий респект...
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07.06.2022 20:48
+17
На концерте кабздона у этих орков персональная ложа.
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07.06.2022 20:49
+14
multi kill!
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07.06.2022 20:45
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multi kill!
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07.06.2022 20:45 Відповісти
Полювання на кацапських свиней триває.24-й черговий респект...
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07.06.2022 20:48 Відповісти
На концерте кабздона у этих орков персональная ложа.
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07.06.2022 20:49 Відповісти
Или в котле смолы у жириновского персональная поза.
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07.06.2022 21:14 Відповісти
У кобзона фурор
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07.06.2022 20:50 Відповісти
Почему орочня засуетилась? Боеприпас свистит при падении?
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07.06.2022 20:50 Відповісти
Следили за коптером и увидели "подарочек".
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07.06.2022 20:56 Відповісти
Так, свистить
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07.06.2022 22:18 Відповісти
коптер бачили, видно, що даже палили по ньому... бомбу тоже побачили, але вже запізно.
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07.06.2022 22:19 Відповісти
Хіба? Не схоже на те. Вели вогонь у напрямку на 2-гу та 5-ту годину. Той, котрий на 5-ту, вирушив по окопу можливо за бк. А тут ... така бавовна.
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08.06.2022 12:02 Відповісти
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07.06.2022 20:57 Відповісти
Молодцы ребята. Но это кустарное оружие, сделанное своими руками энтузиастами. А где Западное мощное оружие? где поставки на миллиарды долларов?
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07.06.2022 20:58 Відповісти
где-то на подходе, ведь "не всё так однозначно" и "другу Владимиру нужно сохранить лицо
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07.06.2022 21:42 Відповісти
Head shot!
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07.06.2022 21:02 Відповісти
Там ще три тіла орків за окопами. Самі викинули, щоб не воняло...
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07.06.2022 21:15 Відповісти
Ювелiрно! Молодцi хлопцi!
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07.06.2022 21:25 Відповісти
Хм, казалось бы заколхозили вундерфавлю, но она неплохо работает. Не первый такой видос.
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07.06.2022 22:12 Відповісти
Під час забою скота жодна людина не постраждала.
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07.06.2022 22:14 Відповісти
Невже Україна не може налагодити масовий випуск таких нескладних але суперефективних квадрокоптерів?
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07.06.2022 22:39 Відповісти
Смерть кацапо-фашистським окупантам !
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07.06.2022 23:33 Відповісти
 
 