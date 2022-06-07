Воїни 24-ї бригади ювелірно знищують окупантів з безпілотника. ВIДЕО
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Українські воїни з 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила ювелірно знищують російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.
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