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Запорізька область (2565) ГРАД (144) 44 артилерійська бригада (27)

Українські артилеристи знищують російські "Гради" разом з боєкомплектом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри знищення українськими артилеристами російських "Градів" та боєкомплекту для них у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач твіттера Necro Mancer.

"Пологівський район Запорізька область. 44 ОАМБр накрила реактивщиків противника", - зазначається у повідомленні. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+51
Красивая работа от наших красавчиков.
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07.06.2022 21:34
+36
Кацапська сарана горить в пеклі.
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07.06.2022 21:36
+32
Класс
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07.06.2022 21:34
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Красивая работа от наших красавчиков.
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07.06.2022 21:34 Відповісти
Класс
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07.06.2022 21:34 Відповісти
oi HARASHO ta kak
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07.06.2022 21:35 Відповісти
Красота то какая.Лєпота...
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07.06.2022 21:35 Відповісти
Кацапська сарана горить в пеклі.
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07.06.2022 21:36 Відповісти
Е@ашьте орков Братики.
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07.06.2022 21:36 Відповісти
Обалденное файер-шоу! Но мало.
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07.06.2022 21:37 Відповісти
реаліті какошнік-шоу від 44 ОАМБр
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07.06.2022 21:56 Відповісти
Катарсис
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07.06.2022 21:37 Відповісти
бидло рашистське ховає зброю в свинарниках і в складських приміщенях
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07.06.2022 21:38 Відповісти
Щоб мацува так з орками ПАЛАЛА
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07.06.2022 21:38 Відповісти
Така добра справа має бути в кожній ранковій статистиці шляхетної країни.
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07.06.2022 21:42 Відповісти
от і добре
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07.06.2022 21:43 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
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07.06.2022 21:43 Відповісти
Файно, синку, файно!
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07.06.2022 21:43 Відповісти
надеюсь кацапедов в этом красивом костре сгорело тоже немало
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07.06.2022 21:44 Відповісти
Молодці!
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07.06.2022 21:46 Відповісти
І музика теж чудова. Хтось знає, що за група?
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07.06.2022 21:48 Відповісти
Nickelback - Burn It To The Ground (Спаліть це дотла)
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07.06.2022 22:15 Відповісти
Дяка. 👍✌
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07.06.2022 22:31 Відповісти
Nickelback - Трек Burn It to the Ground
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07.06.2022 22:19 Відповісти
в таких складах зерно должно храниться
а не рашистское оружие

от зерна склады освободили, своровали все
и заняли позиции

так же среди домов машины ставят
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07.06.2022 21:53 Відповісти
"Артиллерия - агонь!!!"(с)
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07.06.2022 21:54 Відповісти
Больше не будут сволочи по нашим городам мирных людей убивать! Каждому артиллеристу низкий поклон
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07.06.2022 21:55 Відповісти
Супер!
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07.06.2022 21:55 Відповісти
Було б краще,щоб оця ферма стояла по той бік кордону.
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07.06.2022 21:58 Відповісти
Гарна бавовна.
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07.06.2022 22:15 Відповісти
Курят, где хотят, как дети малые. Неграмотные, что ли - везде же таблички висят с надписью: "Палити заборонено!" Наверное, украинского языка не знают. Пора уже в школах раши вводить новый предмет - "Украинский язык".
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07.06.2022 22:26 Відповісти
ЕЕ)))
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07.06.2022 22:39 Відповісти
Ангар жалко. Туди пару тисяч тон зерна помістилося би.
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08.06.2022 06:32 Відповісти
шикарно
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08.06.2022 07:40 Відповісти
--Шедевр військового мистецтва ! ( Терміново -- внести .як наглядно-показовий приклад у навчальні арт- посібники )Слава нашим гармашам--віртуозам !!!
Дочекатися б: щоб і на московсько-кремлівських вежах мокші таке узріти ... Думаю : лише за таких умов у рашо-- раклів .миттєво. " поубавиться прьіти ! "
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30.07.2023 16:49 Відповісти
 
 