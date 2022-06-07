Українські артилеристи знищують російські "Гради" разом з боєкомплектом. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри знищення українськими артилеристами російських "Градів" та боєкомплекту для них у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач твіттера Necro Mancer.

"Пологівський район Запорізька область. 44 ОАМБр накрила реактивщиків противника", - зазначається у повідомленні.