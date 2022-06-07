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Бійці окремої бригади тероборони Дніпра затрофеїли БТР-80 рашистів. ВIДЕО
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Воїни окремої бригади територіальної оборони міста Дніпра захопили бронетранспортер російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Територіальної оборони ЗСУ у фейсбуці.
"Бійці одного з підрозділів окремої бригади територіальної оборони ЗСУ міста Дніпро давно хотіли собі на господарство БТР-80. російські окупанти втілили їхню мрію. росіянський ленд-ліз продовжується", - йдеться у дописі.
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mrSmith
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