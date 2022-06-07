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Бійці окремої бригади тероборони Дніпра затрофеїли БТР-80 рашистів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни окремої бригади територіальної оборони міста Дніпра захопили бронетранспортер російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Територіальної оборони ЗСУ у фейсбуці.

"Бійці одного з підрозділів окремої бригади територіальної оборони ЗСУ міста Дніпро давно хотіли собі на господарство БТР-80. російські окупанти втілили їхню мрію. росіянський ленд-ліз продовжується", - йдеться у дописі.

Також дивіться: Бійці Харківської бригади тероборони затрофеїли БМП рашистів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Що ж у вас так погано посилання працюють шановні!
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07.06.2022 22:22 Відповісти
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07.06.2022 22:23 Відповісти
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07.06.2022 22:27 Відповісти
БТГ есть не только у раши. У Украины тоже есть свои БТГ - бульдозерно-тракторные группы
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07.06.2022 22:31 Відповісти
Героям слава!
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07.06.2022 22:37 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
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07.06.2022 23:16 Відповісти
 
 