Бійці окремої бригади тероборони Дніпра затрофеїли БТР-80 рашистів. ВIДЕО

Воїни окремої бригади територіальної оборони міста Дніпра захопили бронетранспортер російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Територіальної оборони ЗСУ у фейсбуці.

"Бійці одного з підрозділів окремої бригади територіальної оборони ЗСУ міста Дніпро давно хотіли собі на господарство БТР-80. російські окупанти втілили їхню мрію. росіянський ленд-ліз продовжується", - йдеться у дописі.

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