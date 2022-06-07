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Росія перекидає з Іркутської області РСЗВ "Ураган" і САУ "Гіацинт". ВIДЕО
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Росія перекидає з Іркутської області системи залпового вогню "Ураган" і 152-мм самохідні артилерійські установки "Гіацинт".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Топ коментарі
+46 Вася Шевченко f77d76ba
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+40 Roman Podyu 5027fa4e
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+32 valera ivolgov
показати весь коментар07.06.2022 23:35
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військових для подальшої безпроблемної колонізації Китаєм
Невже на всю Україну не знайшлося кілька Точок-У щоб це зробити?
Да, москалики?
хай шольц пояснить,
треба чекати поки ця зброя почне вбивати з території параши?
чи прикидатися що це вони на пікнік їдуть?
під час війни
ОТКУДА. ЭТО ЗАВИСТЬ ОТТОГО ЧТО УКРАИНЦЫ ЛУЧШЕ ИХ И СТРЕМЯТСЯ К ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЖИЗНИ. ЗАВИСТЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В НЕНАВИСТЬ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!