УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12225 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
18 744 57
армія РФ (13510) війна (56641)

Росія перекидає з Іркутської області РСЗВ "Ураган" і САУ "Гіацинт". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія перекидає з Іркутської області системи залпового вогню "Ураган" і 152-мм самохідні артилерійські установки "Гіацинт".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+46
твари... когда ж вы уже закончитесь...
показати весь коментар
07.06.2022 23:35
+40
Можно кусками асфальта попробовать. Это было важнее ракетной программы.
показати весь коментар
07.06.2022 23:40
+32
Нічого вона не перекидує, по негласним домовленостям паРаша звільняє Сибір від своїх
військових для подальшої безпроблемної колонізації Китаєм
показати весь коментар
07.06.2022 23:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
твари... когда ж вы уже закончитесь...
показати весь коментар
07.06.2022 23:35 Відповісти
На момент войны у них было несколько тысяч едениц
показати весь коментар
07.06.2022 23:54 Відповісти
Нічого вона не перекидує, по негласним домовленостям паРаша звільняє Сибір від своїх
військових для подальшої безпроблемної колонізації Китаєм
показати весь коментар
07.06.2022 23:35 Відповісти
А влупити Україні по річці Уразовій, де одразу ДВА мости на залізницях (одна у Куп'янськ, інша у Старобільськ) -- нє?

Невже на всю Україну не знайшлося кілька Точок-У щоб це зробити?
показати весь коментар
07.06.2022 23:36 Відповісти
Можно кусками асфальта попробовать. Это было важнее ракетной программы.
показати весь коментар
07.06.2022 23:40 Відповісти
Так по хорошим дорогам хорошо и наступать…Путину подсобил кто то
показати весь коментар
08.06.2022 01:17 Відповісти
Є ще пару ракет. Але вони з асфальта зроблені. Непогана модель, бойова частина - білоруський бітум...
показати весь коментар
07.06.2022 23:41 Відповісти
Як ти без мізків живеш, мабуть дуже тяжко?
показати весь коментар
08.06.2022 00:07 Відповісти
Ще під Владивостком чи Хабаровськом одна арт.бригада залишилась. А далі - все! Лише води Тихого океану...
Да, москалики?
показати весь коментар
07.06.2022 23:38 Відповісти
Это с хранения тащат.
показати весь коментар
07.06.2022 23:40 Відповісти
Мне интересно, 30-я пушка с Бэхи пробьёт лысый танк Т-62? Если недалеко, скажем, 500 м.
показати весь коментар
07.06.2022 23:43 Відповісти
Думаю нет... Если там не бронебойные...
показати весь коментар
07.06.2022 23:46 Відповісти
В борт или корму возможно.
показати весь коментар
07.06.2022 23:46 Відповісти
Бронепробиваемость на 500 м порядка 30-50 мм. У танка явно потолще броня.
показати весь коментар
07.06.2022 23:59 Відповісти
Тем более, что в ответ, первым снарядом уничтожит Бэху.
показати весь коментар
08.06.2022 00:45 Відповісти
Таки так,я їх туди з бреста (з гдр) супроводжував в 79му,що характерно типлушки для караула ті самі в яких по всьому союзу катався.
показати весь коментар
08.06.2022 01:00 Відповісти
на сіні спали ??
показати весь коментар
08.06.2022 11:38 Відповісти
Нам від того не легше!
показати весь коментар
08.06.2022 03:49 Відповісти
ще в лютому русофіцери з Далекого Сходу казали, що воювати нічим, на тиждень вистачить техніки, металолом
показати весь коментар
08.06.2022 08:49 Відповісти
Довоевались, уже сдачу давать нечем. Больше чем Ху--ло Украину не милитаризировал никто.
показати весь коментар
07.06.2022 23:38 Відповісти
Союз ... Хоспаді, що зараз згадувати ... Це були гори зброї і БК ... С ... ка ... 7000 танків ...
показати весь коментар
08.06.2022 11:40 Відповісти
4 хімарса лендлізних всіх положать мабуть
показати весь коментар
07.06.2022 23:41 Відповісти
Нуу ... це ще попасти треба. А перед цим виявити.
показати весь коментар
08.06.2022 11:41 Відповісти
Вы бурят? О как я....ой а вы не бурят вы китаес...хаа-ха
показати весь коментар
07.06.2022 23:42 Відповісти
Кацапам вже нічого не допоможе.
показати весь коментар
07.06.2022 23:44 Відповісти
По параші море бункерів, а в них на зберіганні ніхто не знає точно скільки техніки й зброї, ссср готувався воювати з усім світом і основна частина арсеналу дісталась рашистам які зараз його витрачають по повній на нас.
показати весь коментар
07.06.2022 23:44 Відповісти
2С5 - самоходна гармата.
показати весь коментар
07.06.2022 23:45 Відповісти
Термін придатності підходить.
показати весь коментар
07.06.2022 23:46 Відповісти
Мокші оголили сраку по самісінькі ніздрі. Монголи незабаром можуть труснути стариною.
показати весь коментар
07.06.2022 23:46 Відповісти
Комментатор на видео сам как буратино после солнцепека. Я, беглым невнимательным взглядом насчитал 4 урагана и 12 геоцинтов. Все остальное транспортники и топляки. Скромненько совсем. На первых видосах вагонам не было конца, техникой все завалено, а сейчас какое-то дерьмо. Очевидно, везут для доукомплектации разбитых частей.
показати весь коментар
07.06.2022 23:47 Відповісти
Ага, какое-то рашистское ЧМО безмозглое радуется что смертоносные железяки едут в Украину. Этот кретин даже не знает как выглядят эти "Буратины" и "Солнцепеки", но с важным видом открыл свой рот.
показати весь коментар
07.06.2022 23:57 Відповісти
Партизаны?
показати весь коментар
07.06.2022 23:50 Відповісти
это надо Европе показывать. пусть поучатся выполнять поставки. и пусть не говорят, что мы недостаточно вежливо просим - всё это когда-то может обратиться против них
показати весь коментар
07.06.2022 23:50 Відповісти
Сколько в этой мрази ненависти к Украине .
показати весь коментар
07.06.2022 23:55 Відповісти
41 всего, включая камазы...
показати весь коментар
08.06.2022 00:01 Відповісти
На одну добу мабудь хватить
показати весь коментар
08.06.2022 00:25 Відповісти
Якщо так само колоною входитимуть - на марші їх легко роздовпють наші Су чи Баї! Паливозаправники самі допалять, що не допалять ракети
показати весь коментар
08.06.2022 08:27 Відповісти
китайцы теперь с голыми руками будут оккупировать сибирь.....сибир наш
показати весь коментар
08.06.2022 00:04 Відповісти
як діти малі,ніхто на московітів не буде нападати на країну з яд.зброєю,не пишіть дурниць та маячню,ця мантра вже застаріла
показати весь коментар
08.06.2022 08:18 Відповісти
Упёрлась сатана кремлёвская рогами и гонит со всего ********** металлолом на утилизацию, оголяя тылы. Видно решило перед смертью на жопу полностью посадить рабсею.
показати весь коментар
08.06.2022 00:12 Відповісти
Долго ехали, быстро зашкварятся - вот и вся история.
показати весь коментар
08.06.2022 00:19 Відповісти
ну і чого не можна по таким цілям стріляти? на території параши,

хай шольц пояснить,
треба чекати поки ця зброя почне вбивати з території параши?

чи прикидатися що це вони на пікнік їдуть?
під час війни
показати весь коментар
08.06.2022 00:32 Відповісти
для чого тут брехати,ніхто не забороняє стріляти по території параші градами,смерчами,точками у,громами,вільхами
показати весь коментар
08.06.2022 08:23 Відповісти
чем дальше в лес, тем толще партизаны
показати весь коментар
08.06.2022 00:43 Відповісти
Пора Китаю воспользоваться ситуацией.
показати весь коментар
08.06.2022 03:57 Відповісти
яким чином?
показати весь коментар
08.06.2022 08:24 Відповісти
Тоді у рф точно буде привід застосувати ЯЗ. Законно ...
показати весь коментар
08.06.2022 11:44 Відповісти
МЕТАЛЛОМ ПРИГОДИТСЯ ФЕРМЕРАМ УКРАИНЫ. СТОЛЬКО НЕНАВИСТИ К УКРАИНСКОМУ НАРОДУ.
ОТКУДА. ЭТО ЗАВИСТЬ ОТТОГО ЧТО УКРАИНЦЫ ЛУЧШЕ ИХ И СТРЕМЯТСЯ К ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЖИЗНИ. ЗАВИСТЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В НЕНАВИСТЬ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
08.06.2022 06:47 Відповісти
Демилитаризация Рашкостана, скоро Монголия нападет и отожмет исконно монгольские земли, а в РФ и противопоставить нечего небудет все на Украину отправили.
показати весь коментар
08.06.2022 12:22 Відповісти
Хотілось би почути...не доїхали...диверсія на ж.д, або щось подібне...
показати весь коментар
09.06.2022 04:51 Відповісти
 
 