Вже більш як 31 тисяча росіян загинули в Україні. Настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українського народу ввечері 7 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення президента розміщене у його телеграмі.
"Вже більш як 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час із 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щодня. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Павло ШОвте
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+21 5 копійок
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+14 Мобильный крематорий
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Будь ласка, зачекайте...
На Гуляйполівщині може хоч посплять одну нічь спокійно.
как много дум наводит он,
дин-дон... 🙄
я проглядаю кацапськи ресурси. вони ******* на всью макитру
А Зеленський - Герой, бо не втік. Крім того, що відосики запилює щодня, жертвує мільйони на армію, гроші зберігає в офшорах, щоб окупантам не дісталися, сам вже посивів, помудрішав, погладшав (на зарядку часу не має) і взагалі таки "героя нашого часу".
Бойові дії тривали 105 днів, СРСР втратив від 422 до 722 тисяч убитими, пораненими, обмороженими й полоненими, у фінському полоні опинились до 3000 осіб, у тому числі понад 300 командирів, 17 тис. чоловік зникли безвісти. Втрати СРСР становили до 40 % бойового складу задіяних частин і суттєво переважали втрати фінської сторони (понад 70 000 чоловік, у тому числі 50 000 поранених і тих, хто пропав безвісти, та 23 000 убитих і померлих від ран, до радянського полону потрапили 900 фінських вояків (з них 10 офіцерів)
К кацапам изначально неправильно подходят, применяя к ним человеческие принципы . Кацапы не мыслят, как люди. У них совершенно другие ориентиры.
Кожний день цей верховний говнокомандувач здає пуйлу по одному а то і більше населеному пункту.
Сьогодні цей холуй пуйла здав свому господарю пуйлу Святогорськ.
І мовчок, ніби всіх це влаштовує, як по трохи кожний день засране військово-політичне керівництво здає по трохи Україну пуйлу.
Сьогодні цей холуй взагалі заявив, що і не збирається звільняти окуповану територію України від рашистів.
85000 кВ.км здано паркетними совковими генералами на чолі з Зелею, за три місяці.
Такими темпами, всю Україну здасть за рік або півтора.
Але всі мають слухати його відростки і вірити йому, як він вважає.
Проте його діла зовсім протилежні його бравурним відомикам.
Кожний день... він тільки здає територію України пуйлу.
Кожний день... Це факт.
Коли це фєдєрастам було не по#уй на кількість втрат???
І жерти вони лебеду будуть, во славу сцаря…
или я не знаю, что должно произойти...дефолт, метеорит, смерть путина...
Так что 300 это не повод хвастаться.
И опять бубочка беспокоится о рашке и её вате....
Беспокойся о Украине и украинцах. Об Азове. О дибилах в рядах своей партии. О предателях рядом с собой.
Чувак з Кривого Рогу робить вигляд, що не розумію як нам буде солодко ще рік чи два і що ніякої межі для рашки не існує і що ми вигребемо по повній і 30% чоловіків України загинуть через уродів з Банкової і до самого конченого воєнкома, якому пох кого посилати на передок.