13 270 6
"Все на контролі? Красавчик!", - спецпризначенці з батальйону "Сафарі" на бойовому завданні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опубліковано відео, на якому зафіксований фрагмент виходу на бойове завдання спецпризначенців з батальйону "Сафарі".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису українські бійці перебувають у бронемашині та тримаються у повній бойовій готовності.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невідомий 00bea6ce
показати весь коментар08.06.2022 10:44 Відповісти Мені подобається 33
Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар08.06.2022 10:54 Відповісти Мені подобається 20
растуди
показати весь коментар08.06.2022 10:54 Відповісти Мені подобається 19
Amber
показати весь коментар08.06.2022 12:27 Відповісти Мені подобається 7
andrew_sc
показати весь коментар08.06.2022 14:20 Відповісти Мені подобається 0
Грышка Распутный 2
показати весь коментар08.06.2022 14:45 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...