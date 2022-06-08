"Все на контролі? Красавчик!", - спецпризначенці з батальйону "Сафарі" на бойовому завданні. ВIДЕО

В мережі опубліковано відео, на якому зафіксований фрагмент виходу на бойове завдання спецпризначенців з батальйону "Сафарі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису українські бійці перебувають у бронемашині та тримаються у повній бойовій готовності.

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