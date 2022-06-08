УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5808 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
13 270 6
війна (56641) спецпризначенці (208) Національна гвардія (1233)

"Все на контролі? Красавчик!", - спецпризначенці з батальйону "Сафарі" на бойовому завданні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковано відео, на якому зафіксований фрагмент виходу на бойове завдання спецпризначенців з батальйону "Сафарі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису українські бійці перебувають у бронемашині та тримаються у повній бойовій готовності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць з позивним Халк з ПТРК "Корсар" знищує на Донбасі бронетехніку рашистів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Херсонській області покромсали парочку чортів Вагнера 🔪
показати весь коментар
08.06.2022 10:44 Відповісти
Красавчікам з Сафарі які їздять на сафарі полюючи на кацапських свиней-респект...
показати весь коментар
08.06.2022 10:54 Відповісти
Щасти, хлопці.
показати весь коментар
08.06.2022 10:54 Відповісти
Гарного полювання нашим красавчикам на кацапів , які припхалися на нашу землю , щоби здохнути 😠
показати весь коментар
08.06.2022 12:27 Відповісти
У пулеметчика такая мускулатура, мог бы, наверное, "Вулкан" удержать.
показати весь коментар
08.06.2022 14:20 Відповісти
Вдалого вам полювання на кацапів, вовкодави !!!
показати весь коментар
08.06.2022 14:45 Відповісти
 
 