Росіяни завдали авіаудар по Бахмуту. Влучили у школу та адмінбудівлю, де були люди, - Нацполіція. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти обстріляли місто близько восьмої ранку. Російські снаряди вдарили по учбовому закладу та адмінбудівлі, де перебували люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"Школа зруйнована повністю, до повномасштабного вторгнення росії в Україну в ній навчалося 400 дітей.На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Триває розбір завалів та огляд території. Попередньо, є інформація про постраждалих.
Слідчі спільно з СБУ задокументували воєнний злочин росії за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). Робота продовжується. Зараз найголовніша мета – врятувати життя людей", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар08.06.2022 12:59 Відповісти Мені подобається 11
прокурор из Донбасса
показати весь коментар08.06.2022 14:50 Відповісти Мені подобається 1
Solsky Wasyl
показати весь коментар09.06.2022 00:09 Відповісти Мені подобається 0
Alex Zverev 46d6768b
показати весь коментар08.06.2022 20:03 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...