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обстріл (21178) Нацполіція (13940) Донецька область (5715)

Росіяни завдали авіаудар по Бахмуту. Влучили у школу та адмінбудівлю, де були люди, - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстріляли місто близько восьмої ранку. Російські снаряди вдарили по учбовому закладу та адмінбудівлі, де перебували люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Школа зруйнована повністю, до повномасштабного вторгнення росії в Україну в ній навчалося 400 дітей.На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Триває розбір завалів та огляд території. Попередньо, є інформація про постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідчі спільно з СБУ задокументували воєнний злочин росії за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). Робота продовжується. Зараз найголовніша мета – врятувати життя людей", - йдеться у повідомленні.
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Це не припиниться допоки наткожкн такий удар не буде адекватної відповіді. Скажімо такий же удар по кацапських військкоматах, мостах, адмінбудівлях. З попереднім анонсом, щоб не було цивільних жертв і відповідно порушень ведення війни.
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08.06.2022 12:59 Відповісти
нажаль, не має чим, та й США заборонило. расія про це знає, тому така безкарність!
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08.06.2022 14:50 Відповісти
безкарність така тому, що їм або пан або пропав, зрештою яким страшним злочином був Голодомор, а розв"язування війни Світової? і що? і ніц, тільки Бог покарав їх і їм не шкода навіть якщо би загинули їх громадяни, а от картинка для "гнилого Заходу" то була би причудова.
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09.06.2022 00:09 Відповісти
Мразь и нелюди! Нет пределу мерзости рашистов. А Запад им помогает - через неофициальное/частичное эмбарго на военную помощь Украине (иначе это не назовёшь) и путём финансирования паРаши (1 миллиард евро в день!). Вот вам наши реальности...
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08.06.2022 20:03 Відповісти
 
 