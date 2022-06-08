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Артилеристи та аеророзвідники знайшли та знищили склад боєприпасів та РСЗО "Град". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські артилеристи та аеророзвідники викрили та знищили склад боєприпасів та РСЗО "Град".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували в соцмережі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+18
Мочить без разговоров.
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08.06.2022 12:30
+10
скорей бы вся кацапия так горела.
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08.06.2022 12:32
+10
Вчора вже було це саме відео. Хоча бахкає класно, можна ще раз подивитись
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08.06.2022 12:33
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Мочить без разговоров.
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08.06.2022 12:30 Відповісти
Респектуха и Uvazhon!
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08.06.2022 12:34 Відповісти
********
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08.06.2022 14:31 Відповісти
Ну, досить вже про це - чули, дивились. Так, хороших новин не багато, але навіщо наповнювати інфопростір повторами?
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08.06.2022 12:30 Відповісти
до сдачи юга это был чейто бизнес ... после сдачи - склад оружие ... ось така херня малятка
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08.06.2022 12:30 Відповісти
старо как мир. не хочеш кормить свою армию (чтобы никто даже не думал вторгаться) будешь кормить чужую или выбивать со своей страны. А бизнесу тоже нужно было думать за кого голосовать/финансировать/поддерживать.
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08.06.2022 13:15 Відповісти
Всім виконавцям-респект...
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08.06.2022 12:30 Відповісти
скорей бы вся кацапия так горела.
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08.06.2022 12:32 Відповісти
Вчора вже було це саме відео. Хоча бахкає класно, можна ще раз подивитись
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08.06.2022 12:33 Відповісти
Хорошо горит! Надеюсь, ещё и свиноты поджарило нормально.
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08.06.2022 12:34 Відповісти
Копита в одну, скрєпи вдругу, а яйця в третю сторону... Красота...
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08.06.2022 12:37 Відповісти
круто, але якщо все б це було на території кацапляндії..., то ціни б не було цій спецоперації.
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08.06.2022 12:48 Відповісти
Якісна бавовна.
Дякуємо, рідненькі. Бережи вас Господь
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08.06.2022 12:50 Відповісти
так гепнуло аж будівлі підскочили
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08.06.2022 12:57 Відповісти
Выше ещё 1 каZZап героически отправился в вечный бан.
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08.06.2022 13:35 Відповісти
Надеюсь предприятие пренадлежало какому-то жлобскому барыге а не чесному предпринимателю. Барыга типа зечма это переживет и ещё вытребует компенсацию. А честный предприниматель будет восстанавливать все своими силами ...
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08.06.2022 14:15 Відповісти
Якось у вас дивним чином об'єднани барига та зечмо. А барига то інша персона)))
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08.06.2022 18:25 Відповісти
Курва аж страшно, але вражає!
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08.06.2022 15:28 Відповісти
 
 