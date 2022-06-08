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Артилеристи та аеророзвідники знайшли та знищили склад боєприпасів та РСЗО "Град". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські артилеристи та аеророзвідники викрили та знищили склад боєприпасів та РСЗО "Град".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували в соцмережі.
Топ коментарі
+18 Jami Jami
показати весь коментар08.06.2022 12:30
+10 Александер Верченко
показати весь коментар08.06.2022 12:32
+10 Зэлэный_Змий
показати весь коментар08.06.2022 12:33
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