17 515 40
"Нравится, не нравится - НАТО расширяется. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - російський гуморист Галкін про вступ Швеції та Фінляндії в альянс. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Російський гуморист Максим Галкін під час виступу в ізраїльському Тель-Авіві висміяв кремлівських пропагандистів та ефективність їхньої антинатівської риторики.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, Галкін говорив про намір Фінляндії та Швеції вступити до альянсу.
"Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - пожартував він над пропагандисткою.
Топ коментарі
+45 Роман с камнем
показати весь коментар08.06.2022 13:30
+18 Роман с камнем
показати весь коментар08.06.2022 13:32
+17 Aleksey NotBad
показати весь коментар08.06.2022 13:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Чіггізхан (араби писали) змушував своїх воїнів вивчать мову противника - не тільки тому, що, знаючи його мову, легше воювать, але й тому, що, підкоривши їх, буде легше ними управлять!
"Російська мова сама по собі не винна, що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
Aqımaq esek! Nadandığıñızdı maqtan etesiz!
Юрка Шевчук...кажись 1988год...
Это гебня гунявая, цель которой - попытаться выгнать из украинских окопов всех русскоговорящих солдат.