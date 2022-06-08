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війна (56641) Галкін (6) НАТО (5151) Фінляндія (766) Швеція (655)

"Нравится, не нравится - НАТО расширяется. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - російський гуморист Галкін про вступ Швеції та Фінляндії в альянс. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський гуморист Максим Галкін під час виступу в ізраїльському Тель-Авіві висміяв кремлівських пропагандистів та ефективність їхньої антинатівської риторики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, Галкін говорив про намір Фінляндії та Швеції вступити до альянсу.

 "Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - пожартував він над пропагандисткою.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+45
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08.06.2022 13:30
+18
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08.06.2022 13:32
+17
Красавчик) обосрать кацапов благое дело.
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08.06.2022 13:38
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навіщо цю гусню сюди тягнути.
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08.06.2022 13:14 Відповісти
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08.06.2022 13:30 Відповісти
а чого з орками надриватися? текст читати? час гаяти? Дам між очі і пішов по справах. Що за мода з ********** і недолюдьми спілкуватися?
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08.06.2022 16:58 Відповісти
може, і гусня - але менталітету Ахеджакової і Макаревича.
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08.06.2022 19:21 Відповісти
В українця, що не страждає на меншовартість, не виникає потреби обтяжувати себе диференціацією ґатунків московського лайна.
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08.06.2022 13:17 Відповісти
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08.06.2022 13:31 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте.
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08.06.2022 13:35 Відповісти
А як же ти Україну збираєшся захищать, "суперпатріот"?! Як будеш допитувать полонених? Підслуховувать переговори "свинособак" по радіо? Використовувать трофейну артилерію? Там же все - "свинособачою"? І таблиці розрахунків стрільби - теж!
Чіггізхан (араби писали) змушував своїх воїнів вивчать мову противника - не тільки тому, що, знаючи його мову, легше воювать, але й тому, що, підкоривши їх, буде легше ними управлять!
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08.06.2022 14:28 Відповісти
Це твоє хобі чи покликання - примушувати українців вчити свинособачу, суперпатріоте мови окупанта? Пуйло тобі аплодує стоячи. Копійчина хоч якась крапає, чи просто корисний ідіот?
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08.06.2022 21:02 Відповісти
Ні! Якщо тут і є "ідіот", то тільки один! І це не я, а ти! Я тобі навів практичні приклади необхідності знать "свинособачу" А ти лише язиком "патріотично" теліпаєш! Таких як ти, іменують "вишиватними патріотами"... Запам"ятай дурню:

"Російська мова сама по собі не винна, що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"

Aqımaq esek! Nadandığıñızdı maqtan etesiz!
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09.06.2022 03:32 Відповісти
Свинособачою не треба розмовляти , а розуміти треба . .
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08.06.2022 14:32 Відповісти
Твої особисті меншовартісні комплекси і зобов'язання перед ×уйлом мене не цікавлять, переляканий шанувальнику свинособачої.
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09.06.2022 03:03 Відповісти
який затятий "поцреот",ще й хвалиться тим що воно обмежене)))
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08.06.2022 14:32 Відповісти
Обмежую себе від гівна на відміну від тебе, полум'яний поцреоте мови окупанта.
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09.06.2022 02:56 Відповісти
Телепню! Ти хоч сам навчися правильно писать українською без помилок! "Патріот хуторянський"!
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09.06.2022 03:34 Відповісти
Скільки меншовартісних захисників мови окупанта набігло і лайкають прокацапську маячню одне одного. В них просто паніка від того, що українці раптом масово почнуть зневажати свинособачу. Це огидно і жалюгідно, але вони навіть не розуміють цього через свою тупість.
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08.06.2022 20:55 Відповісти
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08.06.2022 15:22 Відповісти
Дайте ще й йому громадянство, с..ки зелені...
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08.06.2022 13:21 Відповісти
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08.06.2022 13:32 Відповісти
Нравится не нравится очко путлэра сжимаеться.
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08.06.2022 13:24 Відповісти
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08.06.2022 13:53 Відповісти
В Израиле легко говорить
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08.06.2022 13:27 Відповісти
На Расеющьке легко завоняться.
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08.06.2022 15:07 Відповісти
Галкин красава
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08.06.2022 13:32 Відповісти
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08.06.2022 13:37 Відповісти
Кто эти симпатичные люди? Бессмертный полк?
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08.06.2022 16:20 Відповісти
Красавчик) обосрать кацапов благое дело.
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08.06.2022 13:38 Відповісти
.
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08.06.2022 13:40 Відповісти
Нравится не нравицца...а мавзолейный концлагерь путлера разваливается на 100 бурято=Монголий...
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08.06.2022 13:41 Відповісти
цей хоть на потреби Україні гроші дае і живе він в Ізраїлі, а ви на потреби армії хоть копійку дали.Я до того веду, шо хай дае і сидить там.
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08.06.2022 13:46 Відповісти
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08.06.2022 13:48 Відповісти
ха. спутникове телебачення заблокувало рузькі федеральні канали...
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08.06.2022 13:59 Відповісти
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08.06.2022 14:07 Відповісти
А слабо дать Галкину украинское гражданство? Невзорова же можно.
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08.06.2022 14:15 Відповісти
Невзоров предатель уРодины...но она нам нравицца хоть и не красавица ца ца ца..мв..сволочи доверчива...
Юрка Шевчук...кажись 1988год...
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08.06.2022 14:19 Відповісти
Юрец в Чечне был, в качестве группы поддержки оккупантов.
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08.06.2022 15:23 Відповісти
Сабака руснява, вкрав тезу в Цимбалюка)))
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08.06.2022 15:32 Відповісти
ПуГалкін такий сміливий став в Ізраіловці.
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08.06.2022 21:06 Відповісти
А я не думаю, что все эти Trevo Trow - просто полезные идиоты.
Это гебня гунявая, цель которой - попытаться выгнать из украинских окопов всех русскоговорящих солдат.
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09.06.2022 10:29 Відповісти
 
 