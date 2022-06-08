10 115 13
Випускні фото в Чернігові на фоні руйнувань та розтрощеної техніки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Школярі з Чернігова зробили фото для випускного альбому на фоні руйнувань та спаленої техніки окупантів у рідному місті.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Украина Сейчас".
Також дивіться: Випускники школи №134 у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї школи. ВIДЕО
Топ коментарі
+11 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар08.06.2022 14:26
+6 maximus ac09a5f7
показати весь коментар08.06.2022 14:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А пісня про випускний.