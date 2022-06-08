УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12858 відвідувачів онлайн
Новини Відео Суспільство
10 115 13
війна (56641) діти (4411) Чернігів (584) школа (1827) руйнування (186)

Випускні фото в Чернігові на фоні руйнувань та розтрощеної техніки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Школярі з Чернігова зробили фото для випускного альбому на фоні руйнувань та спаленої техніки окупантів у рідному місті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Украина Сейчас".

Також дивіться: Випускники школи №134 у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї школи. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Классная идея с фотками, особенно для тех, кто "устал от войны" и "сохраним лицо Хутину". Школота выставляйте фото в Сеть и обменивайтесь со сверстниками в Европе и Штатах, чтобы до народа лучше доходили реалии происходящего в Украине
показати весь коментар
08.06.2022 14:26
+6
Если не будут голосовать за боневтиков и других ********* типа шария то шанс возможно и есть)
показати весь коментар
08.06.2022 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покуриш з физруком. Кузьма был конечно крутым чуваком. Пафосным и эпатажным. Но трек на фоне перебор)
показати весь коментар
08.06.2022 14:19 Відповісти
Мы с трудовиком квасили водку, и это было круто )
показати весь коментар
08.06.2022 14:24 Відповісти
Не був він крутим(не хворів), не був пафосним (теж не хворів). Не пишіть х¥йні.
А пісня про випускний.
показати весь коментар
08.06.2022 14:24 Відповісти
Ну да. Вы б ещё за него бы проголосовали по приколу. Как шоумен и артист он был бесподобен. Но каждый должен заниматься своим делом. А не лезть в политику как некоторые гравцы членом по черно белым клавишам...
показати весь коментар
08.06.2022 14:53 Відповісти
Или как вакрачук. Намотает шмату на микрофон и скачет по сцене акт имбецил...
показати весь коментар
08.06.2022 14:58 Відповісти
Випускники на фоні реалій ... Що не так ??
показати весь коментар
08.06.2022 14:50 Відповісти
Классная идея с фотками, особенно для тех, кто "устал от войны" и "сохраним лицо Хутину". Школота выставляйте фото в Сеть и обменивайтесь со сверстниками в Европе и Штатах, чтобы до народа лучше доходили реалии происходящего в Украине
показати весь коментар
08.06.2022 14:26 Відповісти
Епіцентр, нажаль орки весь спалили градами
показати весь коментар
08.06.2022 14:44 Відповісти
Діти, дай Бог, щоб ви були розумніші та удачливіші за нас!!!
показати весь коментар
08.06.2022 14:47 Відповісти
Если не будут голосовать за боневтиков и других ********* типа шария то шанс возможно и есть)
показати весь коментар
08.06.2022 14:55 Відповісти
Мому онуку москальска орда змарнувала не тільки випускний бал, а й зробила життя нестерпним. Будьте навіки прокляті рашистські орки на віки вічні, щоб лихо, яке ви принесли в Україну, повернулось до вас і вашим родин більшим у сотні разів. Проклинаю ********* до сьомого коліна.
показати весь коментар
08.06.2022 17:11 Відповісти
оргии..иф мейби.((
показати весь коментар
08.06.2022 20:57 Відповісти
 
 