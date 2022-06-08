Випускні фото в Чернігові на фоні руйнувань та розтрощеної техніки. ВIДЕО

Школярі з Чернігова зробили фото для випускного альбому на фоні руйнувань та спаленої техніки окупантів у рідному місті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Украина Сейчас".

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