20 402 50
"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - Лавров про вивезення українського зерна з окупованих територій. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Голова російського МЗС Сергій Лавров звинуватив журналіста у схильності до крадіжок, коли той поставив запитання про намагання Росії продати крадене на окупованих територіях українське збіжжя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналіст спитав Лаврова про те, що ще з вкраденого в Україні росіянам вдалося продати.
"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?" - відповів очільник МЗС РФ та звинуватив українську владу в блокуванні експорту.
Топ коментарі
+52 Мобильный крематорий
показати весь коментар08.06.2022 14:08
+43 Харьков Сумской
показати весь коментар08.06.2022 14:07
+33 Александр Алекс de6e56ae
показати весь коментар08.06.2022 14:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Лошадь!
- Логично.
2. крадуть
3. заперечують звинуваченням у крадіжці
4. кажуть, що всі так роблять
5. звинувачуть усіх у крадіжці
6. кажуть, що вони - єдині, хто не краде
7. див. п1
или можно так просто брать и любую власть в любой стране называть неонацистской?
пора уже зеленскому подавать на него в европеский суд за наклеп.
пусть япония обьявит путина нацистом и освободит курилы.
или на восток просто глаз положили?
весь мир неонацизм и люди в нем неонацисты?
Мы отгребаем от всех пи@дюлей!
и еще обвинила что кто то хочет что то украсть....